Oluline 15. septembril kell 06.16:

- USA meedia: Zelenski läheb ÜRO Peaassambleele ja kohtub Bideniga;

- Hersoni oblastis algab sundevakuatsioon rindeasulates;

- Ukraina: tabasime neljapäeva hommikul Vene patrull-laeva Sergei Kotov;

- Zelenski: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Ukrainas oma kontori;

- Tuntud Ukraina oligarhile Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus.

USA meedia: Zelenski läheb ÜRO Peaassambleele ja kohtub Bideniga

NBC News teatas tuginedes kõrgetasemelisele Ukraina valitsusallikale, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kavatseb järgmisel nädalal külastada ÜRO Peaassambleed New Yorgis. Samuti peaks Zelenski kohtuma USA presidendi Joe Bideniga.

USA president Joe Biden külastas selle aasta veebruaris Ukraina pealinna Kiievit.

Hersoni oblastis algab sundevakuatsioon

Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni ülema Oleksandr Prokudini teatel otsustas oblasti kaitsenõukogu sundevakueeruda inimesed nendest Hersoni asulatest, mis on pideva Vene suurtükitule all. See puudutab konkreetselt lastega peresid.

Samuti kehtestatakse oblastis komandanditund, mis kestab kella kaheksast õhtul kella kuueni hommikul.

Kuigi Ukraina väed suutsid eelmisel aastal vabastada Dnipro jõe paremkalda ehk Hersoni oblasti läänepoolse osa, siis on ülejäänud oblast Vene vägede okupatsiooni all.

Ukraina: tabasime neljapäeva hommikul Vene patrull-laeva Sergei Kotov

Ukraina sõjaväeluure (HUR) allikad kinnitasid Ukrainska Pravdale, et Ukraina tegi neljapäeva hommikul eduka droonirünnaku Vene mereväe patrulllaeva Sergei Kotovi vastu. Väidetavalt laev hävis. Videot droonirünnakust jagas Ukraina digiminister Mõhhailo Fedorov.

Zelenski: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Ukrainas oma kontori

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis oma õhtuses videopöördumises värske kaitseministri Rustem Umerovi ja Ukraina Ülemraada inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi tööd uue kaitsevaldkonna ombudsmani ametikoha loomisel. Zelenski sõnul tuleb sõdurite õiguseid kaitsta ka kaitsevaldkonna sees.

Zelenski sõnul avas Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) Ukrainas oma harukontori, mis on nende suurim välikontor väljaspool Haagi Hollandis. Zelenski sõnul toob see Vene sõjakuritegude vastutusele võtmise lähemale.

Oligarh Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus

Tuntud Ukraina oligarhile Ihor Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus, teatas Ukraina presidendi kantselei ülema nõunik Serhi Leššenko. Kahtlustus esitati tema advokaadi juuresolekul. Kohtuasja eelne juurdlus on nüüdseks tuvastanud, et Kolomoiskõi tegeles organiseeritud grupi korraldamise ja kaitsmisega. See grupp omakorda tegeles ebaseadusliku tegevusega, mis on seotud Ukraina Privatbankiga.

Ihor Kolomoiskõi on üks Ukraina rikkamaid mehi ja president Volodõmõr Zelenskõi kunagine võtmeliitlane. Kolomoiskõi toetas Zelenski kandidatuuri 2019. aasta presidendivalimistel.

Kiievi kohus määras septembri alguses Kolomoiskõile kahekuulise aresti. Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas tollal, et Kolomoiskõit kahtlustatakse kelmuses ning ebaseaduslikus vara omandamises.