Pangad veel kaaluvad, kas tõsta tähtajalise hoiuse intressi

Eesti suuremad pangad ei ole veel enamjaolt otsustanud, kas Euroopa Keskpanga baasintresside tõstmise ja euribori tõusu tuules tõsta ka tähtajaliste hoiuste intresse, pigem viidatakse lähituleviku prognoosile, et baasintressid langevad ning sellele, et hoiuseintressid on Eestis juba praegu Euroopa keskmisest kõrgemad.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas neljapäeval taas tõsta baasintressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra, reedel jõudis kuue kuu euribor üle nelja protsendi.

Keskpanga otsuse järel on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär neli protsenti.

Eesti pangad pole veel enamjaolt otsustanud, kas intresside tõusuga tõstetakse ka enda tähtajaliste hoiuste intressi. Näiteks Coop Pangast, kus 12–17-kuulise tähtajalise hoiuse intress on praegu 4,25 protsenti aastas, öeldi ERR-ile, et praegu jälgitakse olukorda.

"Korrigeerime tähtajalistele hoiustele pakutavaid intresse vastavalt turuolukorrale ning anname muudatustes teada nende jõustumisel," ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Sama vastati ERR-ile ka SEB pangast. "See, kas tähtajalise hoiuse intressid lähiajal veel muutuvad, sõltub muuhulgas turuolukorrast. Jälgime seda ning oleme vastavalt sellele valmis intressimäärasid ka korrigeerima," ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen. Sealgi on praegune intress 4,25 protsenti.

Swedbankil on samas plaanis tõsta hoiuste intressimäärasid ja uued määrad avalikustatakse esmaspäeval, ütles ERR-ile Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Praegu on Swedbankis aastase tähtajalise hoiuse intress samuti 4,25 protsenti.

Pangad ootavad intressimäärade langust

Pangad põhjendavad ettevaatlikkust sellega, et baasintresside edasist tõusu ei prognoosita ning et tähtajaliste intressid on endiselt kõrgemad kui euribor ja keskpanga hoiuste intressimäär.

Leppänen ütles, et finantsturgudel üldiselt oodatakse, et 2024. aasta keskpaigas hakkab Euroopa Keskpank intressimäärasid taas langetama ning kui see juhtub, võib see hakata mõjutama ka pakutavate hoiuse intressimäärade taset, mis võivad hakata ka langema.

"Seepärast on mõistlik neil, kes soovivad kõrgetest hoiuseintressidest tulu saada, seda võimalust juba praegu kaaluda," lausus ta.

Ka Truu sõnul nähakse, et majandus on juba piisavalt jahtunud ning baasintresside edasist tõstmist pigem ei nähta.

"Neljapäevase otsuse peale tõusis kuue kuu euribor minimaalselt ja jõudis ligi nelja protsendi tasemele. Tulenevalt Euroopa Keskpanga sõnumitest pikemad tuleviku intressimäärad isegi langesid. See kõik annab põhjust uskuda, et pigem nähakse praegu majanduse piisavat jahtumist ja edaspidiseid intressitõuse ei pruugi tulla," lausus ta.

Nii Leppänen kui ka Truu Coop Pangast märkisid, et Eesti pankade pakutavad tähtajalise hoiuse intressid on juba pikalt olnud Euroopa kõrgeimad ning et aastase tähtajalise hoiuse intressi tase ületab Euroopa Keskpanga hoiuse intressimäära ning ka kuue ning 12 kuu euribori määra.

Leppäneni sõnul peab tähelepanu suunama ka neile klientidele, kes oma raha hoiavad arvelduskontol, sest selliseid on ligi 70 protsenti.

"Seega võtmeküsimus on pigem, kas eraklientidele makstakse arvelduskontol oleva raha eest intressi või mitte. SEB hakkab eraklientide arvelduskontol olevate säästude jäägile alates 1. detsembrist maksma 0,4 protsenti intressi aastas kuni 5000 euro suurusele kontojäägile, seda ületavalt summalt arvestame intressi 0,01 protsenti," lausus ta.

Ka Coop Pank maksab arvelduskontol oleva raha eest intressi: Rändrahnu arvelduspaketis oma kontol seisva raha eest aastas ühe protsendi intressi.