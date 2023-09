ERR Riias: Rail Balticu ehitamine võib Lätis neli korda kallimaks minna

Riia uus keskraudteejaam kui Baltimaade tulevane suurim transpordikeskus võtab ilmet ning jõutud on katusekonstruktsioonide paigaldamiseni. Äsja lõppes Lätit läbiva põhitrassi ehituse hange, mille võitja – Prantsuse, Poola ja Itaalia ühisfirma – küsib 3,7 miljardit eurot. Türgi ehitajad teinuks töö odavamalt, kuid Läti julgeolekuteenistus pani nende osalusele käe ette.

Kui Rail Balticut alustades hinnati Läti investeeringuvajadust kahele-kolmele miljardile eurole, siis nüüd võib kõik kokku maksta kaheksa miljardit eurot ehk umbes miljard eurot aastas. Seda võib võtta prognoosina, kuid täpset rahavajadust Läti transpordiministeerium ei tea.

"Kulud on suurenenud sõja ja selle mõjude tõttu, kõikjal maailmas on tõusnud materjalide hind. Kas see tõus on just neli korda või on tegu mõne teise arvuga,

see on praegu spekulatsioon," ütles Läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja Dins Merirands.

Läti uus transpordiminister ja Progressiivide juht Kaspars Briškens on esimene esimene valitsuse liige, kel on endal Rail Balticu heaks töötamise kogemus. Esimese ülesandena nõuab ta selgust, milline on tööde graafik, palju see kõik maksab ja kas juhtimist tuleks muuta.

"Rail Balticu juhtimismudel pole olnud tõhus. Sestap on mu esimene ülesanne selgitada välja, kuidas saaksime projekti tulemuslikumalt juhtida. Peame leidma ka teisi rahastusallikaid, et saaksime projekti ühiselt lõpuni viia," ütles Briškens.

Läti ajakirjanduses küsitakse, kui suurt Rail Balticu kallinemist on Läti riik valmis katma ja kust see raha võtta. Samas on selge, et lisaks majanduslikule tähtsusele on tõusnud kiirraudtee olulisus ka julgeoleku seisukohalt. Ühe esimese otsusena otsustas valitsus lisaraha taotleda sõjalise mobiilsuse projektist, kust loodetakse raha saada ka Salacgriva uue maanteesilla jaoks.

"Viisil, kuidas seda projekti on juhitud, on kulud väljunud kontrolli alt. Tean, et see pole nii ainult Lätis. Oleme kaasanud kõrge tasemega rahvusvahelised nõustajad, nii et võtame kulud tasapisi kontrolli alla," rääkis rahandusminister Arvils Ašeradens (Uus Ühtsus).

Uus transpordiminister pakub, et Rail Balticu ühtlasemaks rahastamiseks võiks kaaluda eraldi fondi loomist.

"Oleme kaalunud üht ideed, peaksime sellest rääkima ka Euroopa Liidu partneritega. Arvestades Rail Balticu suurt rahvusvahelist tähtsust, võiks seda rahastada eraldi fondist, et erinevate pakettide rahavoos ei tekiks vahesid. Need põhjustavad praegu ehituses pause ja tõstavad ka hinda," rääkis Briškens.

Põhitrassi ehitust plaanitakse alustada Riiast Leedu suunas.