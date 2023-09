Kiik: kui Keskerakond ei hoia senist joont, võib lahkujaid tulla veel

Peale Keskerakonna juhi valimisi, millel Kiik Kõlvartile kaotas, on Kiik enda sõnul kohtunud paljude parteikaaslastega, kellest mitmed on murelikud olnud.

"On neid, kes kannatlikult vaatavad, et mis saab toimuma, mis saab juhtuma, aga on ka neid, kes tunnevad, et esimeste nädalate sõnumid, mis on antud siin kohati, ausalt öelda ebaõnnestunud kujul meediale, kinnistavad just nimelt valekuvandit erakonnast," ütles Kiik.

"Jätavad mulje, justkui erakond oleks otsustanud mingisuguse kursi muutuse, mida ma arvan, et enamik kongressi delegaate tegelikult ei toetanud ja ei toeta ka enamik erakonna liikmeid. Ehk meil tuleb väga selgelt pingutada selle nimel, et hoida Keskerakonna senist joont ja kui seda ei suudeta, siis kahtlemata lahkujate arv kasvab," lisas ta.

Kiik lisas, et kuvandi all mõtleb ta eestikeelsele haridusele üleminekust, Andrei Korobeiniku vabandusest Venemaa telekanalis, selle eest, et Eesti ei luba vene numbrimärgiga autosid enam sisse ja ka Narvas toimunud vaidluseid tänavanimede ümbernimetamise osas.

"Olukorras, kus erakonna avalik kuvand on eriti suure luubi all nii erakonnast välja kui erakonna sees, siis ühe nädala kohta neid sõnumeid oli natuke liiga palju ja väga loodan, et järgmistel nädalatel suudetakse sellest õppida," rääkis Kiik.

Küsimusele, kas on oht, et Keskerakond muutub liigselt Tallinnakeskseks parteiks, vastas Kiik, et Kõlvarti meeskond peaks pingutama, et nii ei läheks. "Erakond peab jääma kogu Eesti erakonnaks. Olema tugev nii suurtes keskustes kui väiksemates kohtades ja sealhulgas suutma kõnetada inimesi sõltumata vanusest, rahvusest või muudest kriteeriumidest. Ehk täna tuleb Keskerakonna uuel juhtkonnal väga veenvalt tõestada nii erakonna liikmetele kui erakonna valijatele, et seda suudetakse ja igal juhul selle eesmärgi nimel pingutada," ütles Kiik.

Peale Mihhail Kõlvarti Keskerakonna esimeheks valmist on mitmed Keskerakonna liikmed parteist välja astunud. Kiige hinnangul on neid praeguseks umbes 100. Teiste hulgas lahkusid parteist riigikogu liikmed Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder, kes liitusid Isamaaga.

Lõuna-Korea pealinnas Soulis viibiv Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et on valmis olukorrast Keskerakonnas pikemalt rääkima esmaspäeval.