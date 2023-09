Oluline 25. septembril kell 5.32:

- Venemaa pommitas Hersoni ja Antonivkat;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Venemaa väitis, et tulistas Tula oblastis alla drooni;

- Zelenski tänas veelkord Ühendriike mitmekülgse toetuse eest.

Venemaa pommitas Hersoni ja Antonivkat

Vene sissetungijad ründasid pühapäeva õhtul juhitavate lennukipommidega Hersoni ja Antonivkat.

Hersoni linna sõjaväevalitsuse juht Roman Mrotško teatas sellest oma kontol sotsiaalvõrgustikus Facebook. Sõjaväelase sõnul vajab täpsustamist teave Venemaa rünnaku tagajärgede kohta.

"Umbes tund aega tagasi korraldas Vene armee kaks pommirünnakut Hersoni ja kaks Antonivka vastu. Informatsioon kahjude ja hukkunute kohta on täpsustamisel," kirjutas Mrotško.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Vene väed tulistasid 24. septembril Sumõ oblastis kuut kogukonda.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaa väitis, et tulistas Tula oblastis alla drooni

Õhutõrjesüsteemid tulistasid Tula oblastis pühapäeva õhtul alla drooni, väitsid Venemaa võimud. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega kahjustusi hoonetele rünnakuga ei kaasnenud.

Zelenski tänas veelkord Ühendriike mitmekülgse toetuse eest

"Meil on palju uusi häid kaitsealaseid ja muid otsuseid Ühendriikidest, aga ka mujalt. Uued kaitse- ja toetuspaketid, mis sisaldavad muu hulgas suurtükiväele vajalikke mürske, erinevaid rakette, rakette õhutõrjeks, täiendavaid õhutõrjesüsteeme või taktikalisi sõidukeid," rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Leppisime kokku tootmises ja tarnetes. Ameerikas on see ajalooline otsus relvade ja kaitsesüsteemide, mille seas õhutõrjerelvade ühistootmise kohta. See oli kunagi täiesti ulmeline, aga sellest saab reaalsus. Me muudame selle reaalsuseks," sõnas Zelenski.

"See Ukraina kaitsetööstuse uus kvaliteet saab olema palju tugevam. Ja see on majandus. Meie linnade kaitse. Ettevõtted, uued töökohad mõlemale meie rahvale - nii ukrainlastele kui ameeriklastele," lisas riigipea.

"Meil on samuti selge perspektiiv, milles oleme juba kokku leppinud, et Ukraina saab uue jõu, et vältida Venemaa agressioonide kordumist. See on meie ühtsuse uus tase. Kaitsetööstuses koostöö Ühendriikidega on ajalooline asi," ütles Zelenski.