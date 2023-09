Kallas sõidab reedel visiidile Soome

Kohtumisel arutavad Kallas ja Orpo Eesti ja Soome kahepoolseteid suhteid, koostööd piirijulgeoleku tagamisel ning Ukraina toetamisest, lisaks räägivad peaministrid julgeolekust ning Euroopa Liidu tulevikust.

Kallas meenutas, et Soome uue peaministri Petteri Orpo esimene kahepoolne välisvisiit toimus juulikuus just Eestisse. "Kui Soomest sai NATO liige, toimus oluline edasihüpe kahe riigi kaitse- ja julgeolekukoostöös. Soome on olnud Eestile ka väga hea partner Euroopa Liidus. Meie soov on veelgi tihendada riikidevahelisi kahepoolseid suhteid," ütles Kallas.

Visiidi raames kohtub peaminister Kaja Kallas ka Soome presidendi Sauli Niinistöga ja osaleb Eesti saatkonnas kohtumisel Soome suurinvestorite ja ettevõtete esindajatega.

Peaminister Kaja Kallas esineb ka Helsingi julgeolekufoorumi avaarutelul koos Soome välisministri Elina Valtoneni ja Saksa Marshalli fondi presidendi Heather Conleyga.

Päev varem ehk neljapäeval annab Kallas riigikogule üle 2024. aasta riigieelarve eelnõu.