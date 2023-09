Oluline 27. septembril kell 5.45:

- Holland annab esimesed hävitajad F-16 Ukrainale üle 2024. aastal;

- Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel;

- Meedia: Moskva lähistel puhkes suur tulekahju;

- Ukraina kaitseminister vestles telefonitsi Poola ametivennaga.

Holland annab esimesed hävitajad F-16 Ukrainale üle 2024. aastal

Holland plaanib esimese partii lubatud F-16 hävitajaid Ukrainale üle anda 2024. aastal, ütles kolmapäeval riigi kaitseminister Kajsa Ollongren uudistekanalile MSNBC.

Ollongreni sõnul tuleb ennekõike koolitada Ukraina piloote, tehnikuid ja kõiki, kes on seotud lennukite juhtimise ja hooldusega.

"Me ei tea tegelikult, kui kaua see koolitus aega võtab, meie hinnangul kuus kuni kaheksa kuud, mis on tõesti väga kiire, võrreldes meie endi pilootide väljaõppega. Kuid see sõltub paljudest teguritest," selgitas Ollongren.

Nüüd töötatakse selle nimel, et Rumeenias asuv koolituskeskus võimalikult kiiresti käivitada, lisas Ollongren.

Ukraina lendurite koolitamise koalitsiooni kuuluvad Taani, Holland, Belgia, Kanada, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi ja Suurbritannia.

Augustis teatas Holland, et annab Ukrainale kõik oma F-16 hävitajad, välja arvatud mõned, mida kasutatakse väljaõppeks. Otsuse põhjuseks on asjaolu, et riik läheb üle uuematele lennukitele.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina idaringkonna esindaja Ilja Jevlash ütles, et riigi väed jätkavad Bahmuti lõunatiival edasiliikumist. Tema sõnul toimus seal viimase 24 tunni jooksul 12 sõjalist kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Meedia: Moskva lähistel puhkes suur tulekahju

Venemaa Telegrami kanalid jagasid fotot, mis näitab, et ööl vastu kolmapäeva puhkes Moskva lähistel suur tulekahju. Tulekahju puhkes Moskvast läänes asuvas tööstuspiirkonnas. Kohalikud elanikud väidavad, et kõigepealt toimusid plahvatused. Ajaleht Kyiv Independent ei saanud väiteid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina kaitseminister vestles telefonitsi Poola ametivennaga

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov vestles teisipäeval telefonitsi Poola ametivenna Mariusz Blaszczakiga.

Umerov kirjutas üksikasju täpsustamata sotsiaalmeedias, et avaldas Poolale tänu Ukrainale sõjas Vene Föderatsiooniga antud abi eest.

"Mul oli telefonivestlus Poola kaitseministri Mariusz Blaszczakiga. Tänasin Poolat juhirolli eest tankikoalitsioonis ja märkimisväärse abi eest alates täiemahulise invasiooni algusest. Koos võidule!" kirjutas minister X-is, endise nimega Twitter.

Suhted riikide vahel on teraviljaprobleemi tõttu viimasel ajal pingestunud. Slovakkia, Poola ja Ungari on kehtestanud Ukraina teraviljaimpordi keelu. Ukraina on juba esitanud hagi Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO).

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles tüli haripuntis, et Poola ei tarni enam Ukrainale relvi. President Andrzej Duda aga kinnitas hiljem ajakirjanikele, et peaministri sõnu "tõlgiti halvimal võimalikul viisil".

Poolas öeldakse, et nad ei tarni uusi relvi, mida ostetakse oma relvajõudude tarvis, kuid juba sõlmitud lepinguid täidetakse.