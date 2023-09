Sõja 581. päev: ISW: Vene eliitüksused taganevad, Kiiev edeneb lõunarindel

Oluline 27. septembril kell 22.42:

Sevastopolis kuulutati välja õhuhäire

Vähem kui nädal peale seda, kui Ukraina rakett tabas Sevastopolis Venemaa Musta mere laevastiku staapi, kuulutati linnas taas välja õhuhäire, teatas piirkonna kuberner.

Allikad: Umerov esitas presidendile Ukraina uute asekaitseministrite nimed

Ukraina uus kaitseminister Rustem Umerov esitas presidendikantseleisse kinnitamiseks enda asetäitjate kandidaatide nimekirja, kirjutas portaal Unian viitega ajalehe NV allikatele.

"25. septembri pärastlõunal külastas Umerov Bankoval president Volodõmõr Zelenskit ja esitas lõpliku kandidaatide nimekirja," ütles üks anonüümsust palunud ülemraada saadik, kes oli toimuvast teadlik.

Teine, samuti anonüümsust palunud allikas kõrgete valitsusametnike seast ütles väljaandele, et kaitseministri esimeseks asetäitjaks võiks saada Ukraina relvajõudude ühendjõudude ülem Serhi Najev, kelle kandidatuuri kindlasti kaalutakse. Praegu on sellel ametikohal veel Aleksandr Pavljuk, kuid eeldatavasti vallandatakse ka tema, kuna teised asetäitjad on juba vallandatud.

Ministeeriumi juhtkonna ühe peaesineja Hanna Maljari kohale võib asuda Veteranide Fondi tegevdirektor Natalja Kalmõkova.

Vitali Deineha võidakse asendada Katerõna Tšornogorenkoga, kes praegu töötab digiarengu ministeeriumis projektijuhina.

Allikate sõnul lobis digiarengu minister Mõhhailo Fedorov oma inimese nimetamist, et saada kaitseministeeriumis suurem mõju, sest tema suhted eelmise juhtkonnaga ei toiminud väga hästi.

Samuti võib kaitseministeeriumisse tööle asuda Snaver Seithalilev, kes praegu töötab ajutiselt okupeeritud alade taaslõimimise ministeeriumis digiarengu aseministrina.

Oleksi Reznikovi lahkumise järel vallandatud Volodõmõr Gavrilov võidakse aseministri kohale ennistada, väidavad allikad.

Praegusest aserahandusministrist Juri Džõgõrist võib saada kaitseministri asetäitja rahandusküsimustes.

"Kuid tundub, et vabatahtlik Dana Jarovaja Umerovi asetäitjate hulka ei kuulu," ütlevad NV allikad ja märgivad, et teave kandidaatide kohta on esialgne ja kõik võib veel viimasel hetkelgi muutuda.

Bulgaaria saadab Ukrainale S-300 remontivajavaid rakette

Bulgaaria parlamendisaadikud otsustasid kolmapäeval saata Ukrainale täiendavat sõjalist abi, mis hõlmab eelkõige õhutõrjeraketisüsteemi S-300 remontivajavaid rakette, samuti automaadilaskemoona, mida Bulgaaria vägi enam ei vaja, vahendab ajaleht Dnes.

Bulgaaria kaitseminister Todor Tagarev selgitas varem, et Sofia kavatseb Kiievisse saata ainult rakette, mitte aga terveid S-300 komplekse. Ta lisas, et saadetavaid rakette on Bulgaarias tehniliselt võimatu parandada. Samas usub Bulgaaria parlament, et Ukraina asjatundjad suudavad need ära remontida.

Täpset rakettide arvu, mida Bulgaaria kavatseb Ukrainale saata, ei märgita. Samas selgitas Bulgaaria admiral Emil Eftimov, et Ukrainasse saadetavad raketid moodustavad kolm kuni viis protsenti Bulgaaria koguvarust.

Venemaa sõjalis-tehnilise koostöö föderaalteenistus nimetas kolmapäeval Bulgaaria poolt S-300 õhutõrjesüsteemide rakettide üleandmist Ukrainale rahvusvaheliste kohustuste jämedaks rikkumiseks ja kutsus üles seda otsust üle vaatama.

"Meedias on ilmunud teated, et Bulgaaria rahvuskogu kiitis heaks õhutõrjeraketisüsteemide S-300 rakettide üleandmise Kiievi režiimile. (...) See on Bulgaaria juhtkonna järjekordne katse jämedalt rikkuda oma rahvusvahelisi kohustusi relvastuskontrolli vallas, hoolimata Venemaa korduvatest selgitustest," seisis Venemaa sõjalis-tehnilise koostöö föderaalteenistuse avalduses.

"Kutsume Bulgaariat üles kaaluma tehtud otsust, et hoida ära rahvusvahelise õiguse rikkumisi sõjalis-tehnilise koostöö vallas," teatas ametkond.

Siliņa: Ukraina peab pärast võitu saama NATO liikmeks

Tagamaks pikaajalist rahu Euroopas peab Ukraina pärast võitu saama NATO liikmeks, ütles Läti peaminister Evika Siliņa kolmapäeval Brüsselis alliansi peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtumise järel.

Läti valitsusjuht ütles, et käes on juba 581. päev pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse ning sellele agressioonile vabaduse ja demokraatia vastu tuleb aktiivselt vastupanu osutada.

"Me oleme andnud Ukrainale sõjalist ja tsiviilotstarbelist abi mahus 1,3 protsenti riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Me jätkame seda toetust. Me peame üheskoos toetama Ukrainat kuni tema võiduni," ütles Siliņa.

"Tagamaks pikaajalist rahu Euroopas peab Ukraina pärast võitu saama NATO liikmeks. Me arendame samal ajal ka oma kaitse- ja heidutusvõimet, et kaitsta iga sentimeetrit alliansi territooriumist," rõhutas Läti peaminister.

Zelenski: Ukraina vägi liigub Donetski suunal edasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas kolmapäevase nõupidamise järel Ukraina relvajõudude edasiliikumisest Donetski suunal.

"Päevanõupidamine. Sain ettekanded olukorra kohta rindel, varustuse ja laskemoona tarnete kohta, luureandmed. Liigume Donetski suunal edasi. On ka teisi ellu viidud plaane," kirjutas ta Telegramis.

Samuti märkis Zelenskõi, et andis Vene väe poolt Hersoni oblasti pommitamise kohta saadud ettekande tulemusel korralduse leida selle terrori peatamiseks täiendavaid lahendusi.

"Vaenlane jätkab nende alade terroriseerimist (Hersoni oblastis - IF), kuhu ta vaid ulatab. Viimase 24 tunni jooksul tabas seda kakskümmend kuus pommi KAB-i. Tagajärgi likvideeritakse, inimesi aidatakse. Andsin korralduse leida selle terrori peatamiseks täiendavaid lahendusi," kirjutas ta.

Lisaks nimetas riigipea Ukraina julgeolekuteenistuse SBU tööd nädal tagasi Kiievi rünnaku tulejuhtide paljastamisel "heaks märgiks, mis tähendab, et saabub kättemaks".

ISW: Vene eliitüksused taganevad, Ukraina edeneb lõunarindel

Lõunarindel jätkavad Venemaa armee eliitüksused Ukraina kaitsejõudude rünnakute survel all degradeerumist, olles tõenäoliselt juba Novoprokopivka äärelinnades, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases aruandes.

ISW märgib, et augusti alguses või keskpaigas viisid Vene väed 7. ja 76. õhudessantdiviisi elemendid Orihhovo lähistele ning nende vasturünnakud Novoprokopivka piirkonnas viitavad sellele, et Ukraina pealetung on jõudnud selle asula äärealadele.

"Venemaa väejuhatus võib muuta 70. ja 71. motoriseeritud laskurrügemendi juba lagunenud üksused võitlusvõimetuks, kui kasutab neid aktiivselt Ukraina vägede pealetungi tõrjumiseks Novoprokopivka lähedal," ütleb ISW aruanne.

Lisaks on teatatud, et 42. motoriseeritud laskurdiviisi üksused paiknevad endiselt Tokmakis, mis viitab sellele, et Venemaa väejuhatus ei ole Lõuna-Ukrainas mehitanud mitmeešelonilist kaitset ja ilmselt on Vene vägede arvukus järgnevatel liinidel oluliselt väiksem.

"Võimalik, et teiste Vene üksuste ja formatsioonide avastamata elemendid hoiavad asukohta tagumistel kaitsepositsioonidel, ent Vene vägede praegune valmisolek rindejoonel asetust hoida näitab, et see on ebatõenäoline," märgivad analüütikud.

Lisaks kasvab Zaporižžja oblasti lääneosas rindel ja tagalas tegutsevates Vene üksustes etniline pinge. ISW märgib, et see võib samuti ohustada Venemaa kaitse terviklikkust ja üksuste sidusust seoses Ukraina hiljutiste edusammudega selles piirkonnas.

Holland annab esimesed hävitajad F-16 Ukrainale üle 2024. aastal

Holland plaanib esimese partii lubatud F-16 hävitajaid Ukrainale üle anda 2024. aastal, ütles kolmapäeval riigi kaitseminister Kajsa Ollongren uudistekanalile MSNBC.

Ollongreni sõnul tuleb ennekõike koolitada Ukraina piloote, tehnikuid ja kõiki, kes on seotud lennukite juhtimise ja hooldusega.

"Me ei tea tegelikult, kui kaua see koolitus aega võtab, meie hinnangul kuus kuni kaheksa kuud, mis on tõesti väga kiire, võrreldes meie endi pilootide väljaõppega. Kuid see sõltub paljudest teguritest," selgitas Ollongren.

Nüüd töötatakse selle nimel, et Rumeenias asuv koolituskeskus võimalikult kiiresti käivitada, lisas Ollongren.

Ukraina lendurite koolitamise ühendusse kuuluvad Taani, Holland, Belgia, Kanada, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi ja Suurbritannia.

Augustis teatas Holland, et annab Ukrainale kõik oma F-16 hävitajad, välja arvatud mõned, mida kasutatakse väljaõppeks. Otsuse põhjuseks on asjaolu, et riik läheb üle uuematele lennukitele.

Leht: Shahedi droonides on poolsada Euroopa komponenti

Iraanis toodetud Shahedi droonid, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks, sisaldavad rohkem kui 50 Euroopa elektroonikakomponenti, selgub salaraportist, mille Ukraina edastas oma lääneliitlastele, kirjutas teisipäeval Briti ajaleht The Guardian.

Raporti kohaselt leiti droonist Shahed-131 52 ja droonist Shahed-136 57 lääne ettevõtete toodetud elektroonikakomponenti.

Nimetatud komponente toodab viis Euroopa ettevõtet, sealhulgas Briti firma Poola tütarettevõte.

"Tootjate hulgas on ettevõtteid, mille peakorter asub sanktsioonikoalitsiooni riikides: USA-s, Šveitsis, Hollandis, Saksamaal, Kanadas, Jaapanis ja Poolas," seisab raportis.

Samas märgitakse, et puuduvad tõendid rikkumiste kohta lääne firmade poolt, mille komponendid droonides tuvastati.

"Iraani droonitootmine kohaneb ja kasutab suures osas kaubanduses saadaolevaid komponente, mille tarnimine on halvasti või üldse mitte kontrollitud," öeldakse raportis. Märgitakse, et tolliteabe kohaselt pärineb peaaegu kogu import Iraani Türgist, Indiast, Kasahstanist, Usbekistanist, Vietnamist ja Costa Ricast.

Droonide tootmisega võitlemiseks soovitab raport eelkõige "raketirünnakuid droone tootvatele tehaste pihta Iraanis ja Süürias, samuti võimalikele tootmiskohtadele Venemaal".

"Ukraina kaitsejõud saavad eelnimetatu ellu viia, kui partnerid annavad vajalikud hävitamisvahendid," öeldakse raportis.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina idaringkonna esindaja Ilja Jevlash ütles, et riigi väed jätkavad Bahmuti lõunatiival edasiliikumist. Tema sõnul toimus seal viimase 24 tunni jooksul 12 sõjalist kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Meedia: Moskva lähistel puhkes suur tulekahju

Venemaa Telegrami kanalid jagasid fotot, mis näitab, et ööl vastu kolmapäeva puhkes Moskva lähistel suur tulekahju. Tulekahju puhkes Moskvast läänes asuvas tööstuspiirkonnas. Kohalikud elanikud väidavad, et kõigepealt toimusid plahvatused. Ajaleht Kyiv Independent ei saanud väiteid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina kaitseminister vestles telefonitsi Poola ametivennaga

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov vestles teisipäeval telefonitsi Poola ametivenna Mariusz Blaszczakiga.

Umerov kirjutas üksikasju täpsustamata sotsiaalmeedias, et avaldas Poolale tänu Ukrainale sõjas Vene Föderatsiooniga antud abi eest.

"Mul oli telefonivestlus Poola kaitseministri Mariusz Blaszczakiga. Tänasin Poolat juhirolli eest tankikoalitsioonis ja märkimisväärse abi eest alates täiemahulise invasiooni algusest. Koos võidule!" kirjutas minister X-is, endise nimega Twitter.

Suhted riikide vahel on teraviljaprobleemi tõttu viimasel ajal pingestunud. Slovakkia, Poola ja Ungari on kehtestanud Ukraina teraviljaimpordi keelu. Ukraina on juba esitanud hagi Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO).

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles tüli haripunktis, et Poola ei tarni enam Ukrainale relvi. President Andrzej Duda aga kinnitas hiljem ajakirjanikele, et peaministri sõnu "tõlgiti halvimal võimalikul viisil".

Poolas öeldakse, et nad ei tarni uusi relvi, mida ostetakse oma relvajõudude tarvis, kuid juba sõlmitud lepinguid täidetakse.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 320 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 276 990 (võrdlus eelmise päevaga +320);

- tankid 4675 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 8950 (+4);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6337 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 792 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 534 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4948 (+24);

- tiibraketid 1529 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8792 (+29);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 927 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.