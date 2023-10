Reps otsib tsiviilhagis ministeeriumiga kokkulepet, et saaks kohtuasja lõpetada

Kui endine haridusminister Mailis Reps on saanud kriminaalsüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele, et kriminaalasi lõpetada oportuniteediga, siis haridusministeerium pole siiani nõustunud tsiviilhagi kokkuleppega lõpetama. Prokurör nõuab aga kohtuasja lõpetamiseks Repsilt ka kokkulepet või lahendit ministeeriumiga.

Kas on näha, et kohtuprotsess teie üle hakkab lõpule jõudma, et päevakorda on tõusnud oportuniteedi küsimus?

Vastab tõesti tõele, et riigiprokurör vahetus ja (selline) uue prokuröri ettepanek oli. Oportuniteet tähendab, et menetluse pikaaegsuse ja optimaalse rahakulu osas ei ole arukas neid protsesse nii pikalt edasi menetleda ja võiks teha lõpetamiseks sellise kokkuleppe. Aga riigiprokuröril olid selleks ka teatud tingimused ja üks nendest tingimustest on haridus- ja teadusministeeriumi poolt esitatud kurikuulus tsiviilhagi. Et ka selles peab olema kas mingi kokkulepe või mingisugune mõistlik lahend. Ja kahjuks terve septembrikuu jooksul haridus- ja teadusministeeriumiga ühtegi kohtumist ei olnud võimalik meil saada. Täna (teisipäeval – toim.) kohtuistungil anti mõista väga selgelt haridus- ja teadusministeeriumi juriidilise esindaja Marko Kairjaku kaudu, et kohtumiseks huvi puudub. Ma ei oska seda kuidagi selgitada, kas tegemist on poliitilise otsusega tsiviilhagi osas mitte läbi rääkida, et on huvi maksumaksja (raha eest) jätkata nende istungitega vaatamata sellele, et riigiprokurör on teinud vastava ettepaneku.

Ma siiralt loodan, et tegemist ei ole poliitikaga. Milles küsimus on, ei oska täna vastata ja kahjuks ei saanud ka ma täna kohtuistungil sellekohast selgitust.

Ministeerium nõuab selles tsiviilhagis 119 000 eurot, mida te olevat kulutanud siis, kui olite minister. See on ministeeriumi raha. Te selle 119 000 euro kulutamise osas ei ole ministeeriumiga nõus.

No ütleme nii, et seal on näiteks 70 000 eurot kogu ministriaja ulatuses auto kompenseerimine. Tõenäoliselt on see üsna huvitav pretsedent, kui minister peale seda, kui ta enam ei ole minister, peaks tagasi maksma auto kasutuse. See on üsna omapärane.

Või siis on ministeerium seisukohal, et endise ministri poliitilised nõunikud ei ole ministeeriumile vajalikud töötajad. Ma olen üsna veendunud, et kõik endised poliitikud on arvamusel, et endise ministri teise erakonna poliitilised nõunikud ei ole vajalikud temale kui järgmisele ministrile. Tsiviilhagi on väga erinev sellest, mis on kriminaalmenetlus. Kriminaalmenetluses on prokuratuur leidnud, et riigile tekitatud kahju on 6500 euro ulatuses.

Ja selles te tunnistate ennast siis põhimõtteliselt süüdi, see on selle kokkuleppe osa.

No ütleme niimoodi, et seal on sõna põhimõtteliselt: kui ma tunnistan süüd, siis oportuniteedi tingimus on see, et sa ei ole süüdi kriminaalselt, vaid et sa oled valmis ühiskonna ees teatud ulatuses kompenseerima ja vabandanud oma erinevatel tingimustel tekitatud kahju.

Mis puudutab selle 6500 euro taotlust, siis selle sees on näiteks Keskerakonna tippjuhtkonna kogunemine, mis vaieldamatult oli töine, selles ei ole mingit küsimust, see on tänaseks kohtust ka läbi käinud. (See puudutab) selle osa kompenseerimist. Need ei ole otseselt juriidilised küsimused, need on pigem sisulised küsimused.

Aga see on vist väga küsitav, sest mul ei ole infot, mis on haridus- ja teadusministeeriumi eesmärk selle kohtupidamise jätkamiseks.

See Keskerakonna juhtide kokkusaamine, see oli Mon Repose restoranis toimunud söök?

Jah.

Ehk tegelikult olete te ikkagi olukorras, et kogu kohtuasi võib veel aastaid edasi kesta.

Jah. Kui haridus- ja teadusministeerium läbi oma juriidilise esindaja ja, ma siiralt loodan küll, et mitte poliitilise otsusega, aga ministri otsusel leitakse, et on vaja jätkata kohtumenetlusega, siis lisaks nendele pea 50 tunnistajale ja kohtumenetlusele me räägime ju ka ka järgmistest aastatest. Nii et suure tõenäosusega me räägime maksumaksjale vähemalt paarist-kolmest aasta kulust.

Mailis Reps Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Saate öelda selle suurusjärgu, mis te ise olete enda kaitsmisele kulutanud?

Eks elu näitab, aga ütleme nii, et täna ainuüksi haridus- ja teadusministeeriumil on vist kulunud oma mitte just väga tagasihoidliku advokaadi palkamiseks pea 50 000 eurot. Me räägime ikkagi väga-väga suurtest summadest ja kui me räägime veel umbes kolmest aastast pluss kohtukulu, pluss kahe prokuröri kulu, räägime väga-väga suurtest summadest.

Te olete ajakirjanduse jaoks olnud üsna tabamatu, kuidas teil elu on läinud kohtust kohtusse käimisega?

Seda vist mõistavad ainult need inimesed, kes on selle läbi teinud. Neid inimesi, kes kohtusse jätavad oma oma tervise, on ridamisi ja ma mõistan seda, miks. See on üsna pingeline ja kurnav ja pean kinnitama, et ka väga juriidiline. Miks ajakirjanduses ei ole midagi kommenteerinud pikalt, ongi sellepärast et tihti on tegemist niivõrd juriidiliste nüanssidega, et parem ja targem on alati jätta need kohtuistungile vaidlusteks.

Aga kuna prokuratuur tõesti on teinud sellise pakkumise ja loomulikult ei ole mul midagi selle vastu, kui saaks tegelda oma pereeluga edasi, siis põhimõtteliselt olen ma sellega ka nõus. Aga jah, täna on see jäänud haridus ja teadusministeeriumi (taha).

Aga põhimõtteliselt te olete valmis, et (ministeeriumi nõue) 119 000 eurot on teie arvates liiast, aga haridus- ja teadusministeeriumiga mingi kokkulepe väiksema summa peale – sellega te olete nõus.

Kui see tsiviilhagi nagu tükkideks võtta ja meil oleks võimalik istuda ja rääkida reaalselt asjadest, kus ministeerium näeb kulusid. Mitte seda, et sa pead tagasi maksma – ütleme siis nii, et järgmine poliitik arvab, et eelmise poliitiku töö ei olnud märkimisväärne.

Kui me räägime nüüd juriidilisest sisust, loomulikult olen ma nõus maha istuma. Nii nagu tegi ju ka kriminaalpolitsei tööd, analüüsis dokumente väga pikalt, mitme kuu jooksul. Kõik need materjalid on olemas. Sisulise kokkuleppe sõlmimiseks oleme loomulikult kohe valmis.

Oportuniteet tähendab ju ka seda, et te ei ole kriminaalkorras karistatud. Kas see annab ka mingisuguse võimaluse, et te tulete avalikku poliitikasse tagasi?

See annab võimaluse tulla mul oma erialasele tööle tagasi. Kas see on poliitika – ma täna täna ei oska kuidagi öelda, et mul oleks mingi, kuidas viisakalt öelda, huvi selles osas. Aga see võib tähendada avalikku sektorit, see võib tähendada minu akadeemilist tööd. See võib tähendada ka õpetaja tööd. Aga kõiki neid asju ma saan teha siis, kui ma ei ole kohtu all või ma ei ole kriminaalselt karistatud. Aga esialgu kindlasti ei ole tööposti otsimas, sellepärast et ma olen kahe väga väikese lapsega veel vanemapalga peal kindlasti vähemalt aasta. Aga edasi ma teeksin tõenäoliselt kas avaliku sektori või akadeemilist tööd. Poliitiku tööd – ma täna ei oskaks öelda. Ei julge, ei julge (öelda).

Kas te olete Keskerakonna liige praegu? Väga paljud teie võitluskaaslased on esitamas äriregistrisse avaldusi Keskerakonnast lahkumiseks.

Ei, ma erakonnast ei ole välja astunud, aga jah, ma olen üsna poliitikast eemal, jälgin ja vaatlen, et väga palju huvitavaid arenguid on toimumas. Soovi mul hetkel ka ei ole (Keskerakonnast välja astuda), aga eks elu näitab. Erakonnad on aastatega üsna palju kohandunud – kui kunagi olid Keskerakond ja Isamaa kõige suuremad vaenlased, siis täna tundub, et Keskerakond ja Isamaa on peaaegu samad, et ühepäevase vahega on võimalik maailmavaadet muuta.

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast niinimetatud osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele.