Politico: Euroopa Liit valmistub alustama liitumiskõnelusi Ukrainaga

Politicoga suhelnud diplomaatide sõnul valmistuvad riigi- ja valitsusjuhid näitama Kiievile rohelist tuld, et alustada ametlikke läbirääkimisi 27-liikmelise blokiga ühinemise üle veel enne aasta lõppu.

EL-i eesmärk on laieneda uues laines 35 riigini, võttes liikmeteks nii Ukraina kui Lääne-Balkani riigid.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles septembris parlamendi ees peetud aastakõnes, et Ukraina tulevik on Euroopa Liidus.

Ühenduse riigid andsid juunis Kiievile EL-i liikmekandidaadi staatuse ja komisjon peab avaldama novembris eduaruande selle kohta, kui hästi Ukraina ja teised kandidaatriigid blokiga liitumise tingimusi täidavad, ütles ajakirjanikega rääkinud EL-i ametnik.

Kui eduaruanne on heaks kiidetud, teeb komisjon avalduse, mis muudab liikmesriikide jaoks väga raskeks mitte nõustuda läbirääkimistega Ukrainaga, ütles anonüümsust palunud EL-i diplomaat.

"Poliitiline surve selleks on lihtsalt liiga suur, et üksikud liikmesriigid suudaksid vastu seista. Eeldus on tõepoolest, et detsembriks otsustab Euroopa Ülemkogu läbirääkimisi alustada," lisas diplomaat.

Igasugune otsus alustada ametlikke liitumiskõnelusi Ukraina EL-iga ühinemiseks on poliitiliselt ja juriidiliselt raske. Läbirääkimiste alustamiseks peab Ukraina täitma seitse komisjoni seatud tingimust, mille seas on kohtureform ja korruptsiooni ohjeldamine. Ukraina valitsus teatas augustis, et toonase seisuga oli seitsmest tingimusest täidetud vaid kaks.

Kuigi Ukraina ei pruugi olla täitnud kõiki tingimusi ajaks, kui Euroopa riigi- ja valitsusjuhid kogunevad detsembri keskel toimuvale tippkohtumisele, on liidritel kavas teha poliitiline avaldus läbirääkimistele loa andmiseks isegi siis, kui kõneluste õiguslik raamistik pole veel lõplikult vormistatud.

"Eesmärk on detsembris läbirääkimiste alustamises poliitiliselt kokku leppida," ütles teine ​​diplomaat ja lisas, et juriidiline otsus Ukraina vastuvõtmise kohta võib sündida 2024. aasta alguses.

Kolmas diplomaat ütles, et liidrid saadavad detsembris Ukraina tulevase liikmelisuse kohta positiivse signaali.

Küsimusele, kui kaugele on Ukraina seitsme kriteeriumi täitmisel jõudnud, vastas EL-i ametnik, et edusammud on julgustavad ja ainult vähemusi puudutav valdkond tundub lühiajaliselt problemaatiline.