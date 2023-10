Ukraina abistaja: kogu aasta on skandaalide tõttu raske olnud

Tänavu kevadel puhkes Slava Ukraini rahaskandaal ning käesoleval nädalal teatas politsei, et kahtlustab Ukraina heaks annetusi kogunud Toeta.me platvormi haldajat MTÜ-d Infograafika ja Ergonoomika Instituut ja selle ainsat juhatuse liiget Henri Laupmaad varade suures ulatuses omastamises.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk rääkis "Ringvaates", et Toeta.me platvormi tegevuse kohta on menetlus alles algusjärgus ning kahtlustus puudutab ühte konkreetset projekti.

"Kahtlustus seisneb selles, et Henri Laupmaa, kogudes läbi oma platvormi Toeta.me annetusi, ei ole neid üle kandnud annetuskampaania korraldajatele," ütles Melk.

Ukraina abistaja Erko Laidinen rääkis saates, et sellised juhtumid mõjutavad ka teiste abistajate mainet.

"Terve see aasta on olnud raske selle koha pealt – skandaal skandaali järel ja suured summad. Inimeste usaldse väärkasutamine on mõjutanud meie kõigi tegevusi," sõnas ta.

Laidineni sõnul on temal olnud Laupmaaga lühike koostöö ja sellega probleeme ei olnud.

Laidineni sõnul on näha, et inimesed väsivad ja annetama on jäänud püsitegijad, kellel on näiteks lähedasemad suhted üksustega.

"See on hästi palju inimestele aidanud kaasa, et kui nad annetavad, siis me viime nad kokku otse nende üksustega, nad saavad otsekontakti ja jälgivad neid üksusi. See aitab annetusi hoida," selgitas Laidinen, kes kogub Ukraina meedikutele ja rindemeedikutele sõidukeid koos varustusega.

Tema peamised toetajad on organisatsioonid, mitte eraisikud. "Kuna ma olen endale seal nime teinud, siis on organisatsioone, kes on lähenenud mulle ja pannud mind erinevaid projekte vedama. Sellega on mul vedanud. Ma ei sõltu enam nii palju individuaalsetest annetustest. Need individuaalsed annetused, mis tulevad, nendega ma üritan täita mingeid tühimikke, mida näiteks need organisatsioonid ei saa täita erinevatel põhjustel, kas enda mingitel sisemistel poltiilistel põhjustel või mis iganes," rääkis Laidinen.