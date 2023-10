Naftahiid Exxon tahab 60 miljardi dollari eest osta konkureeriva firma

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA naftahiid Exxon Mobil tahab 60 miljardi dollari eest osta konkureeriva ettevõtte Pioneer Natural Resources. Plaanitav tehing võib USA naftatööstuse ümber kujundada.

"Tehing võidakse sõlmida juba lähipäevade jooksul, siiski on võimalik, et seda tehingut ei sõlmita," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Pioneeri ostmise käigus suureneks Exxoni mõjuvõim Texase ja New Mexico piirkonnas. Seal asuvad USA ühed suurimad naftaväljad. Pioneeri turuväärtuseks on praegu umbes 50 miljardit dollarit. The Wall Street Journal teatas juba aprillis, et firmad peavad tehingu üle esialgseid läbirääkimisi.

Eelmisel aastal kasvas maailmas taas nõudlus nafta ja gaasi järele. Exxoni kasum oli 2022. aastal umbes 56 miljardit dollarit. Exxon lubas seetõttu, et suurendab tootmist.

Exxon teatas juba 2022. aasta lõpus, et suurendab Texase osariigis asuva rafineerimistehase tootmisvõimsust. Suvel teatas firma, et ostis 4,9 miljardi dollari eest nafta- ja gaasitootja Denbury.

Exxon Mobili eelkäijaks on naftamagnaadi John D. Rockefelleri asutatud Standard Oil. 1911. aasta kohtuotsuse tõttu Rockefelleri äriimpeerium lammutati ning selle tulemusena tekkis Standard Oil New Jersey (hilisem Exxon) ning Standard Oil New York (hilisem Mobil). Exxon ja Mobil ühinesid taas 1999. aastal. Exxon Mobili turuväärtus on praegu umbes 436 miljardit dollarit.