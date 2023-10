Kohtla-Järve abilinnapea sattus füüsilise rünnaku ohvriks

"Kõnealune konflikt toimus eile kella 19.50 ajal Kohtla-Järvel Ehitajate tänaval, kus 59-aastane mees lõi korduvalt 25-aastast meest. Kiirabi viis 25-aastase mehe haiglasse kontrolli ja hiljem lubati ta kodusele ravile. Sündmuse järgselt peeti 59-aastane mees kinni ja viidi arestimajja," ütles politsei- ja piirivalveameti Jõhvi jaoskonna välijuht Ville Ränik pühapäeval ERR-ile.

Tema sõnul alustas politsei kriminaalmenetlust, milles selgitatakse välja nii teo motiiv kui ka teised asjaolud.

Juhtunu avalikustanud Linder (Isamaa) kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas pärast tema linnapeaks valimist on käinud sotsiaalmeedias tema ning tema mõttekaaslaste suhtes aktiivne vaenu õhutamine, mis tipnes laupäeva õhtul toimunud füüsilise kallaletungiga.

"Lisaks on väga konkreetne ning väiksearvuline, kuid see-eest äärmiselt aktiivne kodanike grupp kaks kuud järjest igapäevaselt väsimatult teinud kõikvõimalikesse kohalikesse sotsiaalmeediagruppidesse vaenu õhutavaid postitusi minu ja mu meeskonnaliikmete pihta, neid ise kordamööda kommenteerides võimendades. Poliitilised konkurendid on omaltpoolt õli tulle valamas käinud kommentaarides kaasa kiites või jagades neid postitusi levitades," kirjutas Linder.

"Täna päädis olukord sellega, et linnaelanike turvalisuse pärast muretsenud ning puhkepäevast hoolimata töökohustusi täitnud ja tormikahjusid fikseerinud arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov, kes on olnud minu kindel tugi ja turvalisuse tagaja, langes raevunud kodaniku füüsilise rünnaku ohvriks. Tormituulega ära lennanud bussipaviljoni pildistades lähenes talle agressiivne meesterahvas, kes kuuldes, et tegu on linnavalitsuse esindajaga sõimas teda O******** käsilaseks ning tungis abilinnapeale kallale tõmmates ta pikali ning pekstes maaslamajat korduvalt jalaga näkku," kirjeldas Kohtla-Järve linnapea.

"Head inimesed, poliitika EI OLE ELU, kuid võib osutuda ELUOHTLIKUKS. Täiskasvanud täie mõistuse juures olevad inimesed peaksid aru saama, et SÕNAL ON VÕIM ja võimuga kaasneb ALATI VASTUTUS!" ütles Linder oma postituses.

Politsei pressiesindaja ütles ERR-ile, et ei saa veel veel rünnaku motiividest rääkida, kuna neid alles uuritakse.

"Mistahes konfliktide lahendamine vägivallaga ei ole lubatud ja sellele järgneb menetlus, mille käigus kogutakse juhtumi asjaolude kohta tõendeid. Kui tõendid kinnitavad süütegu, saab kohus vägivallatsejat karistada," ütles Ränik oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Kohtla-Järve volikogu valis Linderi mullu novembris linnapeaks pärast seda, kui oktoobri alguses sai kahtlustuse korruptsioonis 14 linnavõimuga seotud inimest ning volikogu avaldas tollasele linnavalitsusele umbusaldust.