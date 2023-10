Kallas: töötajate tagasi viimine Elektrilevisse aitab olukorda parandada

"See kindlasti ei peaks nii olema, et elekter on nii kaua ära," ütles Kallas nädalavahetuse tormikahjude kohta. "Mille üle mul on hea meel - selle üle, et uus Eesti Energia juht on seda valitsuse suunist järginud, et tagasi Elektrilevisse viimas ressursid ja inimesed, kes seal olid puudu."

Elektrilevi omanik Eesti Energia viis 2020. aastal 670 toonast Elektrilevi töötajat tööle samasse kontserni kuuluva Enefit Connecti alla, Elektrilevi palgale jäi ligikaudu 30 töötajat. Septembris teatas Elektrilevi, et 2024. aasta algusest hakkavad ettevõtte struktuuri taas kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud tegevused ja klienditeenindus ehk mõne aasta eest Enefit Connecti alla suunatud teenused.

"Kui mäletame Saaremaa kahjusid ja varasemalt tehtud otsused, kuidas me valitsuses ikka väga pahandasime sel teemal, et Eesti Energia oli siis Elektrilevist kantinud välja nii inimesed kui ressursid, siis arusaadavalt ei ole võimalik nende kahjudega sellisel juhul tegeleda. Hea meel on, et nüüd nad on need sammud tagasi teinud ja see peaks seda olukorda tegelikult parandama," ütles Kallas.

Kallase sõnul on ta suhelnud Eesti Energia juhtkonnaga teemal, kuidas tormikahjustused likvideeritud saavad. "Muidugi on seal võrgu tugevdamise teema, et selliseid asju üldse ei juhtuks. Aga see peab saama paremaks, kiiremaks," ütles Kallas ja lisas, et selleks on vajalikud otsused tehtud.

Kallas on öelnud, et järgmine samm töötajate Elektrilevi alla viimise järel peaks olema Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast. Ettevõtete eraldamise näeb ette ka valitsuse koalitsioonilepe.

Elektrilevi soovib miljard eurot tormikindlama elektrivõrgu rajamisele

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles neljapäeval elektrivõrgu konverentsil, et kliimamuutustest tulenevate ilmastikutingimuste tõttu tuleb mõelda vajadusele investeerida järgneva viie aasta jooksul miljard eurot tormikindlama elektrivõrgu rajamisele.

"Üheks variandiks on minna edasi nii nagu täna, hoida fookuses võrguteenuse maksumust ja püüda pigem väikeste investeeringute ära hoida võrguteenuse kvaliteedi langust. Näiteks tagab praegune võrgutasu investeeringuteks umbes 35 miljonit eurot aastas, sellega on parimal juhul võimalik kvaliteeti hoida," ütles Härm.

Teine võimalus on tema sõnul võtta eeskuju Soomest ja seada eesmärk, millal soovime kogu võrgu maakaablisse viia, see vajab investeeringuteks oluliselt rohkem raha.

Elektrilevi arvutuste kohaselt peab 200 miljoni eurose investeeringusumma tagamiseks aastas võrgutasu tõusma igal aastal kaks-kolm protsenti.