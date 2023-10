Gaza sektoris on hävitatud üle 1300 hoone, teatas ÜRO laupäeval, mil Iisraeli väed on äärmusrühmituse kontrolli all olevat enklaavi ägedalt pommitanud.

Olulised Iisraelis toimuvad sündmused laupäeval:

ÜRO: Gazas on hävitatud enam kui 1300 hoonet

Gaza sektoris on hävitatud üle 1300 hoone, teatas ÜRO laupäeval, kui Iisraeli väed olid Hamasi rünnaku järel äärmusrühmituse kontrolli all olevat enklaavi ägedalt pommitanud.

ÜRO humanitaarabiagentuur OCHA teatas, et nendes hoonetes hävis 5540 eluaset ja veel ligi 3750 kodu sai nii tõsiselt kannatada, et need on elamiskõlbmatud.

Iisrael süüdistab Hamasi elanike inimkilbina kasutamises

Iisrael süüdistab Hamasi, et nad kasutavad rahulikke elanikke inimkilbina, et takistada inimeste lahkumist Gaza põhjaosast.

Iisrael valmistub suureks maismaapealetungiks ja andis inimestele 24 tundi aega, et Gaza lõunaossa liikuda. ÜRO andmetel on kümned tuhanded inimesed kodust põgenenud. Gaza põhjaosas elab üle miljoni inimese.

Iisraeli armee teatas, et võimaldab Gaza elanikel laupäeval kella 10-16 lõuna poole liikuda mööda kaht peamist maanteed.



Iisraeli rünnakud tapsid Hamasi õhuoperatsioone juhtinud komandöri

Palestiinlaste äärmusrühmituse Hamasi kõrge sõjaväekomandör, kes juhtis õhuoperatsioone Gazas, sai Iisraeli õhurünnakutes surma, teatasid Iisraeli sõjaväelased laupäeval.

Murad Abu Murad sai surma eelmisel päeval, kui hävitajad tabasid Hamasi juhtimiskeskust, kust rühmitus oma õhuoperatsioone korraldas, väitsid sõjaväelased.

Hamas ei ole teatele veel kinnitust andnud.

Borrell nimetas Iisraeli evakuatsioonikava täiesti võimatuks

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles laupäeval, et Iisraeli kava evakueerida Gaza põhjaosast ühe päevaga rohkem kui miljon inimest, on täiesti võimatu ellu viia.

Iisrael manitses piirkonna elanikke evakueeruma enne eeldatavat maismaapealetungi Hamasi vastu kättemaksuks Iisraeli ajaloo ohvriterohkeima rünnaku eest.

"Ma ütlen Euroopa Liidu ametlikku seisukohta esindades... , et (evakueerimisplaani) on täiesti, täiesti võimatu ellu viia," ütles Borrell kolmepäevase Hiina-visiidi viimasel päeval pressikonverentsil Pekingis.

"Kujutada ette, et saate 24 tunni jooksul liigutada miljon inimest sellises olukorras nagu Gaza, võib tuua ainult humanitaarkriisi," lisas ta.