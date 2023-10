Iisraeli ja Ukraina abipakett võib jõuda Kongressi ette sel nädalal

Ühtlasi teatas Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et eelnõu maht hakkab olema oluliselt suurem kui 2 miljardit dollarit.

Eelnõuga on plaanis eraldada sõjaabi Iisraelile ja Ukrainale, kuid anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul kaalutakse ka Taiwanile mõeldud sõjaabi ja USA lõunapiiri tugevdamise rahastuse samasse paketti lisamist. Plaani sisu seisneb selles, et osad Ukraina abistamise vastu olevad vabariiklastest saadikud võivad siiski ühise paketi poolt hääletada.

Samas osad vabariiklased juba ütlesid, et nemad ei toeta sellist eelnõu, milles lisaks Iisraeli abistamisele on ka abi Ukrainale.

Sullivan ütles pühapäevases intervjuus CBS-ile, et USA president Joe Biden peab sel nädalal läbirääkimisi Kongressiga paketi vastuvõtmise vajaduse teemal.

Olukorda teeb keeruliseks asjaolu, et USA Kongressi esindajatekojal puudub praegu spiiker. Kuigi vabariiklaste spiikri kandidaati Jim Jordanit toetab nii endine vabariiklasest spiiker Kevin McCarthy kui endine USA president Donald Trump, on tal raskusi võiduks vajaliku 217 saadiku hääle kindlustamisega. Kuni spiikri valimiseni ei saa esindajatekoda eelnõusid menetleda.

Demokraatide juht esindajatekojas Hakeem Jeffries ütles intervjuus NBC-ile, et demokraatide ja vabariiklaste vahel on peetud mitteformaalseid läbirääkimisi kriisi lahendamise üle.

"Kui meie jõuame tagasi Washingtoni esmaspäeval, on oluline neid arutelusid formaliseerida," lisas Jeffries.

Lisaks ütles demokraatide juht senatis Chuck Schumer, et senaatorid võivad hääletada esimestena Bideni pakutava eelnõu üle, ootamata patiseisu lahendamist esindajatekojas.

"Me ei oota esindajatekoda. Me usume, et kui senatis tegutsevad jõuliselt mõlemad parteid, siis see võib innustada esindajatekoda tegutsema," ütles Shcumer Tel Avivis pühapäeval.