Ratas õigeksmõistvast kohtuotsusest: see on jahmatav

Porto Franco skandaali pärast 2021. aastal peaministriametist tagasi astunud Jüri Ratas ütles Harju maakohtu otsust kommenteerides, et see on tema jaoks positiivses mõttes jahmatav, kuid ta ei nõustu sellega, et prokuratuur sekkus omal ajal poliitikasse.

Kuidas te kommenteerite Harju maakohtu otsust, mis mõistis Porto Franco kaasuses õigeks kõik süüdistatavad, sealhulgas Keskerakonna?

Ma mäletan neid arutelusid alates 12. jaanuari keskpäevast 2021 keskfraktsioonis ja neid poliitilisi debatte. Mäletan neid esimesi tunde 13. jaanuaril, kui ma andsin riigikogu valges saalis pressikonverentsi ja teatasin enda tagasiastumisest. Ainuke põhjus oli ju see, et minu soov oli teha Keskerakond korruptsioonist puhtaks ja Keskerakond oli saanud kahtlustuse.

Ma tunnustan Eesti õigusriiki ja ma olen uskunud ka sellest ööst alates, et Eesti on õigusriik. Aga teisest küljest ma ütlen, et see tänane otsus, mis ei ole ju veel jõustunud, on minu jaoks jahmatav. Just selles mõttes, et toona need arutelud, mis mul olid, kus ma küsisin, kas see on kindel, et MTÜ Eesti Keskerakond ikka on sellise halva teo toime pannud, et ka tema peab saama süüdistuse kui juriidiline isik, siis öeldi mulle, et jah, nii see on. Loomulikult on see otsus jahmatav positiivses mõttes, sest see näitab, et nii see ei olnud.

Eks sellest ajast ole paljude inimeste unistused kokku kukkunud, paljude inimeste unistused täitunud. Eesti poliitika on väga tugevasti muutunud. Ma mäletan valimiskampaania eelset aega, kui Kaja Kallas süüdistas mind kogu aeg debattides seoses Porto Francoga. Nüüd arvan, et nendel inimestel on kindlasti mõtlemiskoht.

Kas praeguse otsuse valguses oli vale astuda tagasi peaministri kohalt 2021. aasta jaanuaris?

Veel kord, ma rõhutan, kohtuotsus pole jõustunud. Ja me ei saa mingit hetke oma elus tagasi pöörata. Minu jaoks oli usk alates novembri algusest 2016, et Keskerakond peab saama korruptsioonist puhtaks. Ja see oli minu jaoks niivõrd negatiivne märk ja löök, et me oleme taas kahtlustatavana kriminaalmenetluses sees ja ma astusin tagasi.

Ma ei saa seda aega tagasi pöörata. Ma ei saa öelda, et see otsus oli vale. See oli minu jaoks ainuõige otsus sel hetkel. Sest sel hetkel minu maailmapilt erakonna puhtaks tegemisest ju varises kokku. Mul on hea meel, et Eesti on õigusriik. Ja vähemalt tänane otsus, mis ei ole jõustunud, on öelnud, et ükski osapool ei ole seal süüdi. Sealhulgas Keskerakond.

Te ütlete, et Eesti on õigusriik, aga samas paratamatult tekib küsimus, kas prokuratuur Keskerakonnale kahtlustust esitades sekkus poliitikasse?

Nagu ma ütlen, oli minul toona vestlusi, kus ma küsisin, kas see on kindel, et selles kaasuses on ka Keskerakond sel hetkel kahtlustatav ja sealt edasi süüdistatav. Ja mulle öeldi, et need tõendid on kindlad. Täna näeme kohtuotsusest, et see nii ei olnud.

Ei! Minu käsi ei tõuse seda seda lauset ütlema, et keegi sekkub või prokuratuur sekkub poliitikasse. Aga ma tahan igal juhul öelda, et Eesti võimude lahusus. antud juhul siis kohtusüsteem, on õigusriigi kohane.

Tagantjärele mõeldes, kui palju mõjutas Keskerakonna reitingut ja valimistulemust Porto Franco kaasus?

See valitsus, kes toona tagasi astus, oli tugev valitsus Eestile. See oli EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus. See oli koroonaviiruse aeg, kus tuli ühiskond läbi juhtida tervishoiust, majandusest, sotsiaalsest kriisist.

Ja loomulikult mul on kahju, et see valitsus lõpetas. Kas Keskerakonna reitingut on see Porto Franco räsinud? Kindlasti on räsinud! Seda on mõnuga ära kasutatud meie kriitikute, meie oponentide poolt. Ja tänane kohtuotsus näitab, et see ei ole olnud õige.

Aga me ei saa neid hetki kuidagi tagasi keerata. Me ei saa ka neid riigikogu valimisi tagasi tuua. Elu on läinud edasi. Paljudele oli see võimaluste aken poliitikas. Paljudele oli see taandumise akna sulgemine. Aga ma loodan, et mitte lõplikult kinni panemine.

Värske kohtuotsus ei ole jõustunud, riigiprokuratuur saab seda soovi korral Tallinna ringkonnakohtus vaidlustada. Aga oletame, et see kohtuotsus jääb lõplikuks. Mis saab sel juhul Keskerakonnast edasi? Milliseid võimalusi see avab?

Ma olen mõelnud selle peale alates 13. jaanuarist 2021, et kui ühel hetkel see kohtuotsus jõustub, siis ma soovin taas anda pressikonverentsi riigikogu valges saalis Eesti lippude all. Ja eks ma seda ka teen.

Kas te täpsustaksite oma mõtet, miks te seda teha soovite?

Te küsite, et mis saab edasi Keskerakonnast Eesti poliitikast, kui see kohtuotsus jõustub? Meil ei ole mõtet mängida õiguses sõnaga "oleks". Me saame tugineda ainult sellele, kui see otsus on jõustunud. Hetkel see ei ole jõustunud kohtuotsus. Kui see on jõustunud, eks siis tuleb ka need sammud poliitikas edasi seada.

Kas te näeksite end seal valges saalis Eesti lippude kõrval taas peaministrina ja Keskerakonda peaministriparteina?

Ma ütlen nii, et see on väga palju muutnud Eesti poliitikat. Need kaks ja pool aastat. Aga ei, ma seda küll teile kindlasti täna ei ütle. Aga selge on see, et see on väga palju toonud muutusi Eesti poliitikasse ja poliitikute karjääri.

Aga veel kord, ma ei ole kordagi arvanud, et see oli vale otsus või ma tunneks, et tegin valesti või et ma olen kibestunud. Ma olen kogu aeg arvanud ja veendunud, et Eesti on õigusriik.

Eks neid järgmisi poliitilisi samme saab alati kommenteerida siis, kui on jõustunud kohtuotsus. Sest tõsi on see, et poliitiline latt, mis toona sai minu poolt tõstetud, oli tõstetud väga kõrgele. Kui on kahtlustus, mis ei olnud ju minu vastu, mis oli erakonna vastu, siis selle tulemusena ju valitsus kukkus.