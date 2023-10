Riigiprokurör Pern: kindlasti vaidlustame Harju maakohtu otsuse

Pern ütles, et kuna ta pole veel saanud tutvuda kohtu täielike motiividega õigeksmõistva kohtuotsuse osas, on tal keerukas kommenteerida kohtu mõttekäiku.

"Kohus avaldas tänasel istungil küll enda argumendid selle kasuks, miks süüdistatavad õigeks mõista tuleks, kuid teadmata, millistele täpsetele motiividele kohus tugines, on mul raske seisukohta avaldada, kas kohus on kõik minu poolt süüdistuskokkuvõttes esitatud argumendid kummutanud. Või on ta ka minu esitatud argumentidega ka nõustunud," sõnas Pern.

Juhtiva riigiprokuröri sõnul on oluline rõhutada, et süüdistuskokkuvõttes kõiki neid teemasid, mida kohus tänasel istungil nimetas, prokuratuur ka käsitles.

"Kõikide nende teemade osas esitasime kohtule põhjaliku analüüsi, miks üks või teine süüdistuse osaks olev element on tõestatud. Miks prokuratuur leiab, et Mihhail Korbil oli näiteks mõjuvõim Mihhail Kõlvarti üle. Miks prokuratuur leiab, et Porto Francot koheldi avaliku huvi seisukohalt ebavõrdselt jne. Aga kohus paraku enda seisukohti neile teistele tõenditele, millele prokuratuur süüdistuskõnes tugines, tänasel istungil ei avaldanud. Loodame nendega tutvuda siis, kui kohus motiveeritud otsuse avaldab."

Pern lisas, et kohtuistungil piirdus kohus väga väikese osaga nendest tõenditest, mida prokuratuur kohtus avaldas.

"Näiteks viitas ainult ühele osale jälitustoimingu protokollist, mis kohtu hinnangul justkui kummutas väite, et Mihhail Korbi ja Hillar Tederi vahel toimus mõjuvõimuga kauplemine. Tegelikult prokuratuur esitas kohtule mahuka jälitustoimingu protokolli, milles oli kajastatud väga paljusid teisi vestluseid, hilisemaid vestluseid peale 9. veebruarit. Mis prokuröri hinnangul võimaldasid siduda nii Hillar Tederi annetuse Keskerakonnale kui siis Mihhail Korbi ja Keskerakonna tegevuse omavahel, ja võimaldasid teha järelduse, et tegemist võiks olla mõjuvõimuga kauplemisega."

Pern ütles, et kui ta saab kohtuotsuse motiividega tutvuda, siis saab ka hinnata, kas kohus on tegelikult neid argumente kuulda võtnud ja kas kohus on üldse oma hinnangu sellistele tõenditele andnud või mitte.

"Võimaliku edasikaebamise pean ma otsustama seitsme päeva jooksul. Kindlasti teavitan ma kohut sellest, et ma plaanin selle otsuse vaidlustada. Ja 10. novembril tekib mul võimalus tutvuda kohtu otsuse motiividega. Ja sealt järeldada siis seda, millises osas ja millisel alusel ja kas üldse kohtuotsust vaidlustada."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas edasikaebamine on kindel, vastas Pern: "Meie hinnangul olid meie poolt kohtule esitatud tõendid piisavad ka süüdimõistva otsuse tegemiseks. Meie hinnangul oli võimalik nende tõendite pinnalt teha analüüs etteheidetud teo osade osas, siis me kindlasti vaidlustame."