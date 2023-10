Nõgene: rahva vaesemaks maksustamisest uut majanduskasvu ei sünni

"Riik peaks investeerima, riik peaks tegelema sellega, et ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised," oli Nõgene Eesti valitsuse majanduspoliitika suhtes kriitiline.

"Majanduslanguse tingimustes inimeste elatustase halveneb ja ettevõtete konkurentsivõime väheneb," lisas ta.

"Valitsus püüdleb riigieelarve tasakaalu poole, mis on õige, aga kas teha seda sügavas majanduslanguses on õige?" küsis Nõgene.

Nõgene arvustas ka valitsuse tegevust 2024. aasta riigieelarve eelnõu koostamisel.

"Isegi rahandusministeeriumis paljud inimesed ei saa eelarve eelnõust aru," ütles Nõgene. "50 miljonit eurot ehk 0,3 protsenti eelarvest suudeti kokku tõmmata poole aastaga. See pole piisav. Et tööd ära ei tehtud, siis nüüd kompenseeritakse seda uute maksudega."

"Olen üllatunud, kui palju uusi makse rohepöördega tuleb. Teadmine kui kalliks läheb rohepööre jõuab rahvale kiiresti kohale," märkis Nõgene. "On see automaks nüüd riigieelarve täitmine või rohemaks?"

Nõgene hindas, et enne maksude tõstmist oleks riigieelarve kuludes kärpimiseks kindlasti ressurssi 16 miljardi suuruse mahu juures.

"Valitsused on saanud ka väga keerulistel aegadel otsused tehtud. Hetkel on valitsuse usutavus väga suure küsimärgi all. Kui ausalt rääkida, küll siis leitakse ühiskonnas ka rasketele otsustele toetus," lisas Tallinki juht.