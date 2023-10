Ka Taavi Aas lahkus Keskerakonnast

Endine Tallinna linnapea ja majandusminister Taavi Aas teatas, et lahkus Keskerakonnast, kuhu ta on kuulunud alates 2002. aastast.

"Annan teada, et olen otsustanud lahkuda Keskerakonnast. Mulle ei meeldi see, kuidas erakonnas teostati võimupööret ega ka see, mis sellele järgnenud on," teatas Aas.

Aasa lahkumine Keskerakonnast kajastub esmaspäeva seisuga ka registris.

"Uue juhi [Mihhail Kõlvarti] eestvedamisel pidi toimuma suur muutus, mis tõstnuks Keskerakonna taas esimeseks. Aga toimunud on vastupidine," selgitas Aas. "Oleme kaotanud suure osa eestikeelsetest valijatest. Mihhaili kõne kongressil oli emotsionaalne, aga sisutühi. Ja möödunud aeg on näidanud, et nii see ka jääb."

"Olukorras, kus meie suurim konkurent on toetuselt madalseisus, oleme meie kukkunud viiendaks erakonnaks," märkis Aas reedel avaldatud ERR-i tellitud Kantar Emori uuringule viidates.

"Ma ei taha tegeleda erakonnas sisemise ussitamisega ja seetõttu pean õigemaks lahkuda. Tänan kõiki kolleege senise koostöö eest ja soovin kannatlikku meelt neile, kes jätkavad," lõpetas Aas oma avalduse.

Aas on olnud varem riigikogu liige, kuid praegu parlamenti ei kuulu. Ta kandideeris 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus Jõgeva- ja Tartumaal 1666 häält ning ei osutunud valituks.

Aas on Jõgeva vallavanem ja Tallinna volikogu liige. Aas on ka Keskerakonna juhatuse liige.

Esialgu teiste erakondadega liituda ei kavatse

Aas ütles ERR-ile, et Kõlvarti meeskonna juhatuse enamuse vastu töötamine algas varakult ning ka kongressini viis ärimees Parvel Pruunsilla annetuse tagastamine juhatuse napi häälteenamusega. "Seal toodi küll erinevaid ettekäändeid, aga tegelik sisu oli selles, et erakond ei saaks edasi minna, selle annetuse toel hakata näiteks ajalehte välja andma," rääkis Aas ja lisas, et tema ei pidanud seda õigeks.

Otsus erakonnast lahkuda ei sündinud hetkeajendil, sõnas Aas. "See, kuidas on kongressi järgselt ei erakonna reiting muutunud, kuidas on toimunud tegevused või õieti tegevusetus – see on tegelikult see, mis selleni viis. Loomulikult, eks ma mõtlesin selle peale juba varem. Tahtsin ka teavitada neid, kes on minu ümber."

Keskerakonnast on lahkunud juba mitmed endised Jüri Ratase aegse suuna toetajaid. Aasa sõnul ei tee inimeste lahkumine erakonna seisu raskemaks, vaid raskeks on selle teinud võimuvahetus.

Küsimusele, kas Aas ei näe võimalust, et Keskerakond läheks tagasi varem seatud rööbastele, vastas Aas, et ei näe.

"Ma paraku arvan, et Keskerakond marginaliseerub ja selle pealt edasi minna saab olema kindlasti hästi keeruline," ütles Aas.

Marginaliseerumise põhjusena näeb ta erakonna juhtkonna ja esimehe väga tugevat seotust Tallinnaga. "See ei ole õige maapiirkondade suhtes. Esimees ei ole esindatud mitte riigi tasandil, vaid kohalikul tasandil. Esimees peaks ikkagi olema tegutsema riigi tasandil, siis ta suudaks või saaks olla võrdväärne partner teistele erakonna esimeestele ja erakond saaks olla võrdväärne teiste erakondadega," sõnas Aas.

Aasa sõnul ei pea ta praegu plaani ühtegi teise erakonda astuda ning kavatseb jätkata Jõgeva vallavanemana.

Kas mõne teise erakonnaga liituda, otsustab Aas järgmiste kohalike valimiste ajal.

"Minu otsus on nii värske, et ma kindlasti ei ole endale veel ühtegi sümpaatiat leidnud ja arvan, et mul ei ole sellega ka mingit kiiret. Mul on olnud päris pikk ja huvitav poliitiline karjäär. Poliitikas ei ole enam midagi sellist, midagi uut ei suuda ma enda jaoks välja mõelda. Võin sellega väga rahul olla, mis ma olen saanud, tänu erakonnale poliitikas saavutanud," ütles Aas.

Küsimusele, miks on tema hinnangul mitmed Keskerakonnast lahkujad liitunud Isamaaga, vastas Aas, et paljudele, eriti konservatiivsematele keskerakondlastele on keeruline liituda sotsiaaldemokraatidega ning Reformierakond on olnud Keskerakonna suurimaks konkurendiks. EKRE-ga liitumist võivad paljud jällegi pidada liiga radikaalseks.