Sõja 610. päev: USA teatas uuest abipaketist Ukrainale

Oluline 26. oktoobril kell 22.20:

- Valge Maja väitel hukkab Venemaa käsku eiravaid sõdureid;

- USA teatas uuest abipaketist Ukrainale;

- Mitmed USA senati vabariiklased pakkusid välja aidata Iisraeli, kuid mitte Ukrainat;

- Briti luure: kui senine trend jätkub, muutub Põhja-Korea Venemaa üheks suurimaks laskemoona tarnijaks;

- Ukraina peatas viljakoridori tegevuse Vene ohu tõttu;

- ISW: Venemaa kaotas Avdijivkas kümne päevaga 109 ühikut sõjatehnikat;

- Zelenski rääkis ballistiliste rakettide ATACMS kasutamise tulemustest;

- Biden kutsus esindajatekoda tegutsema Iisraeli ja Ukraina abi osas.

Valge Maja väitel hukkab Venemaa käsku eiravaid sõdureid

Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles neljapäeval ajakirjanikele, et USA-l on informatsiooni, et Venemaa sõjavägi hukkab sõdureid, kes ei järgi Ukrainas käiva sõjaga seotud korraldusi.

"Meil on informatsiooni, et Venemaa sõjavägi on hukanud sõdureid, kes on keeldunud käskusi täitmast," ütles Kirby. "Meil on ka informatsiooni, et Vene komandörid ähvardavad hukata terveid üksusi, kui nad püüavad Ukraina suurtükitule eest taganeda," lisas ta.

USA teatas uuest abipaketist Ukrainale

USA välisminister Antony Blinken teatas neljapäeval uue abipaketi eraldamisest Ukrainale. Paketi suuruseks on 150 miljonit dollarit.

Blinken lisas, et uues paketis on õhukaitsesüsteemide raketid, tankitõrjevahendid, laskemoon ja muu abi. USA välisministri sõnul peab see abi parandama Ukraina võimekust oma territooriumi Vene rünnakute eest kaitsta, jätkates samal ajal vastupealetungiga.

Konkreetselt saab Ukraina abipaketiga õhukaitse süsteemi NASAMS rakette, HIMARS-i süsteemi rakette, 155-millimeetrilist ja 105-millimeetrilist laskemoona, Stingereid, Javeline ja tankivastaseid rakette TOW.

Mitmed USA senati vabariiklased pakkusid välja aidata Iisraeli, kuid mitte Ukrainat

Mitmed USA Kongressi senati vabariiklased pakkusid välja seaduseelnõu, millega eraldataks abi Iisraelile, kuid mitte Ukrainale.

Seaduseelnõu autorite sõnul tagaks selline skeem Iisraeli abi kiire vastuvõtmise, sest liiga paljud esindajatekoja vabariiklased keelduvad hääletamast korraga Ukrainat ja Iisraeli abistava eelnõu poolt, kirjutab The Wall Street Journal.

"Minu kolleegid ja mina oleme veendunud, et igasugune abi Iisraelile ei tohi olla kasutatud kümnete miljardite dollarite Ukrainale saatmiseks," ütles eelnõu kaasautorist Kansase osariiki esindav senaator Roger Marshall.

Eelnõu näeks ette 14,3 miljardit dollarit abi Iisraelile. USA president Joe Bideni Iisraeli ja Ukraina abistamise koondeelnõus on samuti ette nähtud 14 miljardit dollarit Iisraelile, kuid see sisaldab ka 61 miljardit dollarit abi Ukrainale, 9 miljardit dollarit humanitaarabi, 2 miljardit dollarit India ja Vaikse ookeani piirkonna turvalisuse tagamiseks ning 14 miljardit dollarit USA lõunapiiri kindlustamiseks.

Uus USA Kongressi esindajatekoja spiiker Mike Johnson on üks vabariiklaste fraktsiooni esindajatekoja saadikutest, kes hääletasid mitmel korral Ukraina abipakettide vastu.

Põhja-Korea laskemoon. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Alon Bernstein

Briti luure: kui senine trend jätkub, muutub Põhja-Korea Venemaa üheks suurimaks laskemoona tarnijaks

Briti kaitseministeerium vahendab luureandmetele viidates, et Põhja-Koreast pärit laskemoon on jõudnud Venemaa lääneosa ladudesse, kust seda saadetakse väeosadesse okupeeritud Ukraina alal kasutamiseks.

Luureandmete järgi tarnis Põhja-Korea rohkem kui 1000 konteinerit laskemoona Venemaale viimaste nädalate jooksul. Kui see trend peaks jätkuma tulevikus, saab Põhja-Korea Venemaa üheks suurimaks relvatarnijaks Valgevene ja Iraani kõrval.

Pole selge, mida Põhja-Korea saab Moskvalt vastutasuks relvatarnete eest. Briti analüütikud arvavad, et kokkuleppeid selle osas alles sõlmitakse ning Pyongyang võib saada laskemoona eest majandusabi ning ligipääsu kõrgtehnoloogiatele.

Ukraina peatas viljakoridori tegevuse Vene ohu tõttu

Ukraina võimud peatasid ajutiselt 26. oktoobril viljakoridori tegevuse. Põhjuseks on Vene sõjalennukitest lähtuv oht.

Teade viljakoridori peatamisest tuli Ukraina meresadamate administratsioonilt. Ametnikud märkisid, et koridor ei toimi juba kaks päeva järjest just Vene õhujõududest lähtuva ohu tõttu.

Viljaveo keeldu võidakse ka pikendada, kui Vene oht ei jää ära.

Ukraina sõjaväelased Donetski piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YAKIV LIASHENKO

USA alustas Arizonas Ukraina lendurite F-16 koolitust

USA alustas Arizonas Ukraina lendurite õpetamist F-16 hävituslennukitega lendama, teatas Ühendriikide õhujõudude pressiesindaja Air & Space Forces Magazine'ile edastatud avalduses.

"Väike rühm Ukraina lendureid alustas selle nädala alguses Arizona rahvuskaardi õhujõududes F-16-ga lendamise põhitõdede omandamist," ütles õhujõudude pressiesindaja kolmapäeva õhtul.

Koolitusprogramm kestab eeldatavasti mitu kuud ning see kohandatakse iga lenduri põhiteadmistele ja oskustele.

Lisaks märgiti, et lendurite tavakoolitus kestab umbes kuus kuud, kuid USA ametnike sõnul ei järgi Ukraina piloodid tõenäoliselt standardmudelit, sest see koolitus lähtub Ukraina pakilisest vajadusest kaitsta oma taevast Venemaa õhurünnakute eest.

Ukraina lendureid koolitavad ka Euroopa riigid.

ISW: Venemaa kaotas Avdijivkas kümne päevaga 109 ühikut sõjatehnikat

Satelliidipildid näitavad, et Vene väed kaotasid 10.-20. oktoobrini Avdijivka suunal 109 ühikut sõjatehnikat, vahendas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Satelliidipildid avaldas Ukraina armee reservohvitser. Venelased kaotasid Avdijivka suunal soomusmasinaid ja tanke. Kaotatud tankide hulgas on ka tankid T-72 ja T-80. Ohvitser märkis, et Venemaa kaotused võivad olla veelgi suuremad.

Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Ukraina jätkab vaenlase rünnakute tõrjumist. Vene sõjablogijate sõnul on Vene vägedel raskusi ka Ukraina miiniväljade ületamisega. Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles kolmapäeval, et Venemaa üksused grupeeruvad Avdijivka suunal suurte kaotuste tõttu ümber.

"Vaenlane grupeerub ümber, sest ainuüksi eelmisel nädalal kaotas ta Donetski oblastis ligi 3000 meest, see on isegi Venemaa jaoks üsna märgatav kaotus ja vaenlane peab edasi liikumiseks uuesti ümber grupeeruma, et edasi liikuda," ütles Štupun.

Zelenski rääkis ballistiliste rakettide ATACMS kasutamise tulemustest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises USA ballistiliste rakettide ATACMS kasutamise tulemustest, mille tagajärjel viisid Vene okupandid oma lennukid kaugemale

"Pärast Ukraina kaitsejõudude rünnakuid Berdjanski ja Luhanski lennuväljadele paigutavad Vene okupandid oma lennukid kaugemale," sõnas Zelenski.

"Kõigepealt põgenes Vene laevastik ja nüüd põgeneb Vene lennuvägi. Komme põgeneda on miski, mis saab Venemaale olema väga kasulik. Sest me peame vabastama kogu oma maa. Ilma eranditeta. Ja ma tänan kõiki maailmas, kes aitavad meil saada tugevamaks ja saavutada pikemaajalisi eesmärke," märkis Zelenski.

Lisaks kommenteeris riigipea vaenlase öist rünnakut Hmelnõtskõi oblastile. Presidendi sõnul oli suure tõenäosusega vaenlase droonide sihtmärk Hmelnõtskõi tuumajaam.

Zelenskõi rõhutas, et see rünnak tuumajaama suunas on järjekordne meeldetuletus kõikidele partneritele, kui oluline on tugevdada Ukraina õhutõrjet ja kui ohtlik on see, kui Venemaa suudab ülemaailmsetest sanktsioonidest mööda minna.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov on juba varem öelnud, et esimeste Ukrainale üle antud USA ballistiliste rakettide ATACMS mõju ületas ootusi.

"Esimese partii kasutamine ületas kõik ootused," ütles Danilov.

Sõjaväelase sõnul vähenesid pärast rakettide kasutamist vaenlase helikopterite rünnakud Ukraina vägede vastu.

"Lisaks on suurem osa Krimmi territooriumil olnud helikopteritest sealt täielikult põgenenud," lisas Danilov.

Biden kutsus esindajatekoda tegutsema Iisraeli ja Ukraina abi osas

President Joe Biden kutsus kolmapäeval USA esindajatekoja pärast uue spiikri valimist üles kiiresti tegutsema Iisraelile ja Ukrainale antava sõjalise abi andmise heakskiitmiseks.

"Peame kiiresti tegutsema, et rahuldada oma riikliku julgeoleku vajadusi ja ühtlasi vältida 22 päeva pärast valitsuse töö seiskumist," ütles Biden avalduses, milles õnnitles Mike Johnsoni pärast nädalaid kestnud ummikseisu USA esindajatekoja spiikriks valimise puhul.

"Pakett tugevdab meie kahepoolseid riikliku julgeoleku huve Iisraelis ja Ukrainas, kaitseb meie piire ja investeerib Ameerika rahvasse," kiitis president.

"Kuigi meil on olulistes küsimustes tõsiseid erimeelsusi, siis tuleks igal võimalusel ühiseid seisukohti leida. See on aeg, mil me kõik peame tegutsema vastutustundlikult," toonitas Biden.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 297 120 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 5141 (+29);

- jalaväe lahingumasinad 9715 (+18);

- suurtükisüsteemid 7155 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 834 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 556 (+2);

- lennukid 320 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5389 (+17);

- tiibraketid 1538 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9507 (+33);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1010 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.