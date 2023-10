Iisrael teatas maapealse operatsiooni laiendamisest Gazas

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas reedel, 27. oktoobril:

- Hamasi relvastatud tiib teatas võitlemisest Iisraeli üksustega Gazas;

- Iisrael laiendab maapealset operatsiooni Gazas;

- ÜRO Peaassamblee kutsus humanitaar-relvarahule Gazas;

- Valge Maja: USA toetab humanitaarpausi abi toimetamiseks Gazasse;

- Saksa valitsus suhtub Hamasi esitatud andmetesse ettevaatusega;

- Iisrael: Hamas peab sõda Gaza haiglate all olevatest punkritest;

- Macron ärgitab Hamasi-Iisraeli sõjas humanitaarvaherahule;

- USA kehtestas uued sanktsioonid Hamasi vastu;

- Hamas keeldub pantvange vabastamast kuni relvarahu pole sõlmitud;

- Iisraeli piiri lähedal alla kukkunud droon vigastas Egiptuses inimesi;

- Iisrael lubas jätkata reidide tegemist Gazasse;

- Prantsusmaa tahab saata Gazasse 54 tonni humanitaarabi;

- USA ründas Süürias kahte Iraani toetatud rühmitustega seotud rajatist;

- EL nõuab Gaza jaoks humanitaarkoridore ja pause sõjas.

Hamasi relvastatud tiib teatas võitlemisest Iisraeli üksustega Gazas

Palestiina äärmusrühmituse Hamas relvastatud tiib teatas reede õhtul, et võitleb Gaza sektori kahes piirkonnas Iisraeli üksustega.

"Me seisame vastu Iisraeli maavägede sissetungile Beit Hanounis (Gaza sektori põhjaosas) ja Bureij idaosas (sektori keskosas) ning käimas on ägedad kokkupõrked," teatasid Ezzedine al-Qassami Brigaadid avalduses.

Iisrael teatas varem reede õhtul, et laiendab maavägede operatsioone Gaza sektoris.

Iisrael laiendab maapealset operatsiooni Gazas

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et Iisraeli maapealsed jõud laiendavad operatsioone Gazas.

Hagari palus Gaza põhjaosa elanikke liikuda territooriumi lõunaossa.

Gaza sektori põhjaosa raputasid reede õhtul Iisraeli intensiivsed õhulöögid, ilmnes AFP filmitud videopildist.

Iisraeli sõjavägi ütles AFP-le, et ta annab pidevalt lööke Gazas võimul oleva rühmituse Hamas vastu.

Ühtlasi teatas Hamas, et Iisrael katkestas kogu Gaza sektoris side ja suurema osa internetist.

Hamasi ametnik ütles, et rühmitus on valmis Iisraeli sissetungiks Gaza sektorisse.

"Kui (peaminister Benjamin) Netanyahu otsustab täna öösel Gazasse siseneda, siis vastupanu on valmis," ütles Hamasi poliitbüroo kõrge liige Ezzat al-Rishaq sotsiaalmeediaplatvormil Telegram.

"Gaza pind neelab tema sõdurite säilmed," lisas ta.

ÜRO Peaassamblee kutsus humanitaar-relvarahule Gazas

ÜRO Peaassamblee kutsus reedel kohesele humanitaar-relvarahule Gaza sektoris.

Mittesiduvat resolutsiooni, mida Iisrael ja USA kritiseerisid Palestiina äärmusrühmituse Hamas mainimata jätmise pärast, sai 120 poolt- ja 14 vastuhäält. Erapooletuks jäi 45 riiki.

Iisrael taunis ÜRO Peassambleel vastu võetud mittesiduvat resolutsiooni.

Iisraeli suursaadik Gilad Erdan nimetas seda häbiväärseks ning ütles, et Iisrael jätkab enda kaitsmist.

"See on must päev ÜRO ja inimkonna jaoks," ütles Erdan, lubades, et tema riik kasutab "kõiki vahendeid" enda kaitsmiseks võitluses Gaza sektoris võimul oleva palestiina äärmusrühmituse Hamas vastu.

"Täna on päev, mis läheb ajalukku häbiväärsena. Me oleme kõik olnud tunnistajaks, et ÜRO-l ei ole enam grammigi legitiimsust või asjakohasust".

Valge Maja: USA toetab humanitaarpausi abi toimetamiseks Gazasse

USA toetab pause Iisraeli ja palestiina äärmusrühmituse Hamas relvakonfliktis, et võimaldada abi toimetamist Gaza sektorisse, teatas reedel Valge Maja.

"Me toetame humanitaarpause varustuse kohaletoimetamiseks, samuti inimeste lahkumiseks, ning see hõlmab kütuse sissepääsu ja elektrivarustuse taastamist," ütles USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

Saksa valitsus suhtub Hamasi esitatud andmetesse ettevaatusega

Saksamaa manitses reedel ettevaatusele seoses Hamasi esitatud Gaza sektoris hukkunute arvuga.

"Me ei saa Hamasi teavet kontrollida, mistõttu on vaja teatud määral ettevaatust," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Christian Wagner valitsuse pressikonverentsil Berliinis.

Hamasi juhitav Gaza sektori tervishoiuministeerium avaldab iga päev uusi andmeid hukkunud inimeste arvu kohta alates konflikti algusest Iisraeliga.

Reedel teatas Hamas, et ohvrite arv oli 7326, nende hulgas üle 3000 lapse.

"Hamas ei ole meie jaoks teabeallikas," ütles kantsler Olaf Scholzi asepressiesindaja Wolfgang Büchner samal pressikonverentsil, kirjeldades Hamasi kui "terroriorganisatsiooni".

Sõda puhkes pärast seda, kui Hamasi võitlejad tungisid üle Gaza sektori piiri, tappes 1400 inimest, peamiselt tsiviilisikuid, ja viies kaasa 229 pantvangi.

"Keegi ei vaidle vastu sellele, et Gaza sektori inimesed kannatavad kohutavalt," ütles Büchner.

"Me näeme inimeste rasket olukorda Gaza sektoris ja seetõttu pingutab Saksa valitsus kõvasti, et teha humanitaarabi seal võimalikuks."

Iisrael: Hamas peab sõda Gaza haiglate all olevatest punkritest

Iisraeli kaitsevägi (IDF) süüdistas reedel Hamasi Gaza sektori haiglate kasutamises Iisraeli vastu suunatud rünnakute juhtimiseks.

"Hamas peab sõda Gaza haiglatest", ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ajakirjanikele, lisades, et islamistlik rühmitus kasutab oma operatsioonide läbiviimiseks ka neis rajatistes hoitud kütust.

Hagari seletas, et hamasi peamine juhtimispunkt asub Gaza linnas Shifa haigla all maa-alustes tunnelites ja punkrites.

"Meil on kindlad tõendid, et sajad terroristid suundusid haiglasse, et peituda sela pärast 7. oktoobri veresaunat," lisas Hagari.

Samuti väitis Hagari, et ka raketirünnakute koordineerimise eest vastutav juhtimiskeskus asub haigla all tunnelites.

Macron ärgitab Hamasi-Iisraeli sõjas humanitaarvaherahule

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus reedel üles sõlmima Hamasi ja Iisraeli konfliktis "humanitaarvaherahu", et kaitsta Gaza tsiviilelanikke, lisades, et Iisraeli vastus peab olema selgemalt suunatud terroristide vastu.

Sõda puhkes pärast seda, kui Hamasi võitlejad tungisid üle Gaza sektori piiri, tappes julmalt 1400 inimest, peamiselt tsiviilisikuid, ja viies kaasa 229 pantvangi.

Iisrael vastas halastamatu pommitamiskampaaniaga, milles Gazass on Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi teatel hukkunud 7326 inimest, peamiselt tsiviilisikud, nende hulgas 3038 last.

"Humanitaarrahu on täna kasulik, et kaitsta neid, kes on kohapeal kannatanud pommirünnakute all," ütles Macron.

Prantsusmaa liider kinnitas, et tunnistab Iisraeli "õiget ja seaduslikku soovi võidelda terrorismi vastu", lisades, et Prantsusmaa on valmis abi osutama.

Kuid Macron viitas, et "täielik blokaad, valimatu pommitamine ja veelgi enam massiivse maismaaoperatsiooni väljavaade kujutavad endast ohtu tsiviilelanikele".

Ta ütles ka, et Iisrael peab "paremini sihikule võtma... terroristid".

"On oluline, et tsiviilelanikkonda eristataks algusest peale väga selgelt," ütles ta.

Macron kõneles pärast seda, kui Euroopa Liidu liidrid nõudsid neljapäeval "humanitaarkoridore ja -pause", kuid vältisid Hispaania survest hoolimata relvarahuüleskutset.

USA kehtestas uued sanktsioonid Hamasi vastu

USA rahandusministeerium kuulutas välja uue sanktsioonide paketi Hamasi ja sellega seotud isikute vastu.

Ministeeriumi tähtis ametnik teatas Wally Adeyemo ütles, et USA on valmis tegutsema selle nimel, et oluliselt kahjustada Hamasi võimet panna toime kohutavaid terrorirünnakuid. Sanktsioonide eesmärk on sihtida äärmusrühmituse rahastusallikaid ja rahastustegevust üldiselt.

Konkreetselt satuvad sanktsioonide alla Hamasi variettevõtted, vahendajad ja abistajad. Samuti parandavad USA võimud infovahetust ja koostööd liitlastega.

"Hamasil ei peaks olema võimalik kuskil peituda," ütles Adeyemo oma Londoni-visiidil.

Sanktsioonid rakenduvad Hamasi varadele ja isikutele, kes aitavad äärmusrühmitusel vältida sanktsioone. USA rahandusministeerium toonitas Iraani rolli sellises tegevuses.

Hamas keeldub pantvange vabastamast kuni relvarahu pole sõlmitud

Moskvas viibinud Hamasi esindajad ütlesid Vene meediale, et äärmusrühmitus ei kavatse pantvange vabastada kuni relvarahu pole sõlmitud.

Vene võimudele lähedane ajaleht Kommersant tsiteerib äärmusrühmituse esindajat Abu Hamidi, kelle sõnul vajab Hamas aega, et tuvastada pantvangide asukohta.

"Nad võtsid kinni kümneid inimesi, enamik neist on tsiviilisikud ning meil on vaja aega, et need inimesed Gazast leida ja vabastada," ütles Hamid.

Seni on Hamas vabastanud ainult neli pantvangi, kellest kaks on USA kodanikud.

Iisraeli piiri lähedal alla kukkunud droon vigastas Egiptuses inimesi

Iisraeli piiri lähedal asuvasse Egiptuse linna kukkunud tundmatu droon vigastas kergelt kuut inimest, ütles sõjavägi reedel.

Relvajõudude pressiesindaja sõnul kukkus droon Punase mere äärse Taba linna haigla kõrval asuvasse hoonesse.

Taba asub Iisraeli Eilati kuurordist üle piiri.

Egiptuse luurega seotud telekanal AlQahera News oli varem teatanud "Gaza eskalatsiooniga seotud" raketi kukkumisest Tabasse.

Pealtnägijad rääkisid, et rakett tabas üht haiglatiiba.

Egiptuse ajakirjanduses ja internetis levivatel fotodel on näha purustustega hoonet ja õhku lennanud autosid.

Taba asub Egiptuse-Iisraeli piiripunkti lähedal ja jääb Egiptuse piirist Gaza sektoriga 200 kilomeetrit lõunasse.

Egiptus on olnud üks tähtsamaid vahendajaid konfliktis, mis sai alguse Palestiina äärmusrühmituse Hamas 7. oktoobri rünnakust Iisraelile. Rünnakus hukkus üle 1400 inimese ja võeti üle 220 pantvangi. Hamasi väitel suri Gazas ligi 7000 inimest, kuid neid numbreid pole võimalik sõltumatult kontrollida. USA president Joe Biden ütles avalikult, et ta ei suus Hamasi välja üeldud numbreid.

Iisraeli sõjavägi kasutab Hamasi ründamiseks ja Gaza vaatlemiseks droone. Ka Hamasi ja teiste relvarühmituste käsutuses on lisaks rakettidele droonid.

Iisrael lubas jätkata reidide tegemist Gazasse

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi maaväed jätkavad lähipäevade jooksul reidide tegemist Gaza sektorisse.

Hagari sõnul on Iisraeli maavägede operatsioonide eesmärk tappa Hamasi võitlejaid. Hagar lubas, et Iisrael jätkab rünnakuid Gaza vastu ka õhust ja merelt ning keskendub Hamasi kõrgemate juhtide tapmisele.

Iisraeli relvajõud teatasid neljapäeval, et riigi armee korraldas ööl vastu neljapäeva Gaza sektori põhjaosas sihitud operatsiooni tankide ja jalaväega.

Hagar kommenteeris ka USA osalust praeguses konfliktis. "On tõsi, et USA nõustajad saabusid. Neil on palju kogemusi. Me kuulame, on hea õppida ja kuulata. Kuid meie sõda on otse piiri ääres, mitte tuhandete kilomeetrite kaugusel. Me tunneme ka Gazat hästi. Lõpuks on see Iisraeli otsus ja Iisrael mõistab, et peab täitma sõja eesmärgid," rääkis Hagari.

Iisraeli reid Gazasse Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Xin Hua

Prantsusmaa tahab saata Gazasse 54 tonni humanitaarabi

Prantsusmaa välisministeerium teatas neljapäeval, et riik plaanib toimetada 54 tonni koguses humanitaarabi Gaza sektoris elavatele palestiinlastele. Prantsusmaa lennutab humanitaarabi kõigepealt Pariisist Egiptusesse. Seal annab Prantsusmaa kauba üle Egiptuse Punasele Poolkuule. Islamiriigid kasutavad Punase Risti embleemina Punast Poolkuud.

USA ründas Süürias kahte Iraani toetatud rühmitustega seotud rajatist

USA sõjavägi ründas Süüria idaosas kaht rajatist, mida kasutasid Iraani Revolutsioonikaardi (IRGC) väeüksus ja sellega seotud relvarühmitused, teatas neljapäeval kaitseminister Lloyd Austin.

"Täpsed enesekaitselöögid olid vastus jätkuvatele ja enamasti ebaõnnestunud rünnakutele USA isikkoosseisu vastu Iraagis ja Süürias Iraani toetatud relvarühmituste poolt, mis algasid 17. oktoobril," täpsustas kaitseminister avalduses.

Iraan rahastab terroriorganisatsiooni Hamas, mis alustas rünnakut Israeli vastu. USA ei koordineerinud oma viimaseid rünnakuid Iisraeliga.

EL nõuab Gaza jaoks humanitaarkoridore ja pause sõjas

Euroopa Liidu (EL) liidrid kutsusid neljapäeval pärast tunde kestnud läbirääkimisi Brüsseli tippkohtumisel üles looma Gazas humanitaarkoridore ja pause sõjas, et abi kohale toimetada.

Tekstis mõistavad Euroopa Liidu riigid ühtlasi hukka äärmusrühmituse Hamas jõhkrad rünnakud ja tsiviilisikute kasutamine inimkilpidena sõjas ning rõhutavad vajadust vältida piirkondlikku eskaleerumist. Palestiina riigi loomist nähakse pikaajalise lahendusena.