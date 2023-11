Helme: riigikohtu otsus väga ei üllata

"Ega riigikohtu otsus väga ei üllata. Juba kevadel andis riigikohus blankoveksli riigikogu juhatusele piirata opositsiooni õigusi. Aga kevadine otsus oli siiski kõrvaliste protseduuride kohta: kas võib lõpetada teatud aja jooksul protseduuriliste küsimuste esitamise ja kas võib piirata aega, mille jooksul saab suures saalis üle anda eelnõusid. Nüüd otsustas riigikohus, et võib piirata riigikogu liikme mandaadiga seotud keskseid õigusi: õigust esitada arupärimisi ja õigust esitada seaduseelnõusid," lausus Helme.

"Riigikohus ütleb otse välja, et jah, EKRE saadikute keskseid saadiku tööga seotud õigusi on rikutud. Ütleb, et jah, põhiseaduse punkti 74 ei täideta, et riigikogu kodu- ja töökorra seaduse punkte (mis täpsustavad põhiseaduse eelnõude menetlemise õigusi) ei täideta. Aga mis siis. Võib rikkuda, sest koalitsioonil on vaja," lausus ta.

"Sellega on riigikohus näidanud, et ta ei ole mitte sõltumatu kohus, vaid liberaalse frondi osa. Poliitaktivistid, kellele makstakse palka, kuna visiitkaardil on kirjas "kohtunik". Tegemist on äärmiselt halva ja kahjuliku otsusega, sest tal on väga ulatuslikud negatiivsed tagajärjed," lisas Helme.

Helme sõnul ei kehti selle tulemusel sisuliselt Eestis enam ei põhiseadus ega ammugi mitte riigikogu kodukord.

"On ju selge, et siit edasi kaob opositsioonil võimalus esitada muudatusettepanekuid või võtta vaheaegu, ehk teha seda obstruktsiooni, mida meil on aastakümneid tehtud, kui soovitakse sundida valitsuskoalitsiooni kompromissivalmidusele. Samuti on selge, et nüüd on istungi juhatajal vabad käed kõnede ja küsimuste piiramiseks. Parlament, täpsemalt opositsioon parlamendis, on tühistatud, koos sellega sadade tuhandete valijate valik," ütles ta.

Riigikohus ei rahuldanud neljapäeval Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmete kaebust, milles nad vaidlustasid riigikogu otsuse mitte võtta päevakorda kõiki EKRE saadikute arupärimisi. Riigikohus leidis, et arupärimistele vastamise päevakorda võtmata jätmist õigustas riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide töövõime ning riigikogu teiste liikmete õiguste tagamine.