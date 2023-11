Tartu eelarve kasvab, kuid linnal tuleb teha ka kärpeid

Ametlikult jõuab Tartu linna järgmise aasta eelarve volikogule arutamiseks novembrikuu lõpus. Küll aga on n-ö mustand uue aasta linna tulude ja kulude kohta koos. Tartu abilinnapea Meelis Leidti sõnul on ülikoolilinna järgmise aasta eelarve maht circa 300 miljonit eurot. Käesoleva aastaga võrreldes on see 26 miljonit eurot rohkem.

"Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega on kõige madalam, me oleme viimasel kohal. Kohalik omavalitsus saab otsustada oma vahendite üle vähem kui 20 protsendi ulatuses ehk et arvestades järgmise aasta eelarvet on see kuskil 45 miljonit eurot," selgitas Meelis Leidt.

Linna fookusvaldkondadeks on haridus ja kultuur. On ju Tartu 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ning selle tarbeks kulub linnal Leidti sõnul 4,4 miljonit eurot. Hariduses läheb raha investeeringuteks ja palgafondi, lisas Leidt.

"Suuremateks investeeringuteks haridusse on Karlova kool (5,7 miljonit eurot), lasteaed Hellik (5 miljonit eurot), Tähtvere lasteaed (3,3 miljonit eurot). Ja lisaks me hoiame magistrikraadiga lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palga samal tasemel, mis on kooliõpetajatel. Ja meile tähendab see seda, et kui kooliõpetajate palk tõuseb 1 protsendi, siis linnaeelarvele on see 300 000 eurot lisakulu."

Investeeringute tegemiseks, kasvõi näiteks koolide ja lasteaedade ehitamiseks, on Leidti sõnul vaja kaasata ka laenuraha ja seega suureneb järgmisel aastal ka linna laenukoormus.

"Linna käigushoidmiseks on igal aastal vaja investeerida 30-40 miljonit eurot ja selle jaoks me peame laenu võtma ja järgmisel aastal saab see olema ligi 40 miljonit eurot."

Uuel aastal taastub plaanide järgi ka lennuühendus Tartu ja Helsingi vahel, millesse linn panustab ca poole miljoni euroga. Kuluridadele lisandus ka hooldusreformiga seonduv, mille katteks kulub linnal uuel aastal 1, 6 miljonit eurot ja see raha tuli Leidti sõnul millegi muu arvelt leida.

"Minimaalne mõju on 1,6 miljonit eurot, aga see võib olla ka 2,5 miljonit eurot, sõltuvalt hooldatavate tegelikust arvust, mis aasta algusega võrreldes on juba kolm korda kasvanud."

Tartu linna järgmise aasta suurimaks kokkuhoiukohaks on linnamajanduse valdkond, kust kärpeid tehakse 1,2 miljoni euro ulatuses.

"Summad ridade peale üksikuna loetuna ei ole võib-olla väga suured, aga näiteks hooldustööd, lillepeenrad, teed, tänavad. Me ei osta enam uusi jõulukaunistusi järgmisel aastal, vaid kasutame neid, mis on. Aga me saame nende kulude kärpimisega hakkama, kuigi see ei olnud kerge," sõnas Leidt.