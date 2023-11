Šoti valitsuse plaanis on iseseisvumise puhul kiiresti EL-iga liituda

Iseseisev Šotimaa astub kiiresti samme, et taas Euroopa Liiduga ühineda, seisab Šoti valitsuse reedel tutvustatud plaanides. Siiski ei ennusta miski, et Šotimaa saavutaks lähiajal iseseisvuse.

Šoti Rahvuspartei (SNP) juhitav valitsus ütles, et Šotimaa taotleb pärast iseseisvumist, mida küll hetkel silmapiiril ei paista, võimalikult ruttu Euroopa Liiduga taasühinemist.

Edinburgh' iseseisvusmeelne valitsus andis plaanidest teada dokumendis, mis tõstab esile EL-i liikmelisuse kasu.

"Arvestades Westminsteri [Briti parlamendi asukoht Londonis] peamiste parteide positsiooni, on Šotimaa ainus võimalus EL-i naasta iseseisvaks riigiks saamine," seisab dokumendis.

Ükski Ühendkuningriik kolmest suuremast parteist, ei konservatiivid, leiboristid ega liberaaldemokraadid leia praegu, et Ühendkuningriik peaks uuesti EL-iga liituma.

Šotimaa oli sunnitud EL-ist lahkuma pärast 2016. aasta Brexiti-referendumit koos ülejäänud Ühendkuningriigiga.

Kuigi Ühendkuningriik tervikuna hääletas napilt lahkumise poolt, siis Šotimaa hääletas ülekaalukalt ühendusse jäämise poolt.

Šoti valitsuse kohaselt asuks iseseisev Šotimaa taotlema liikmelisust tavapärase liitumisprotsessi kaudu, mida teatakse ka kui paragrahv/artikkel 49, mis võtab tavaliselt aega mitu aastat.

"See valitsus usub, et EL-i liikmelisus on põhiolemuslik Šoti majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise tuleviku jaoks ning et me peaksime püüdma taasühineda EL-iga iseseisvumise järel niipea kui võimalik," märkis dokument.

Samas ei pannud dokument Šotimaale kohustust liituda euroalaga, selle asemel märgiti, et iseseisev Šotimaa hakkaks liikuma esimesel võimalusel, kui see on praktiline, naelsterlingist eemale, et saada endale oma valuuta, uus Šoti nael.

"Meil on selge, et Šotimaa parim tulevik on iseseisva riigina Euroopa Liidus ning antud dokument on hea töö tulemus, mis näitab, kes me oleme ja kus me olla tahame," ütles SNP Euroopa kõneisik Westminsteris Alyn Smith AFP-le.

Šotimaa lükkas 2014. aasta iseseisvusreferendumil tagasi Ühendkuningriigist lahku löömise ettepaneku ning Ühendkuningriigi valitsus ütleb, et sellega on küsimus ammendunud. Ent SNP on öelnud, et neil oleks väidetavalt mandaat iseseisvusläbirääkimisteks Londoniga, kui nad võidavad enamuse Šoti kohtadest järgmistel Briti valimistel, mis peaksid aset leidma 2024. aastal.

Viimased küsitlused ennustavad enamiku Šoti parlamendikohtade võitu aga hoopis Tööerakonnale, mitte SNP-le.