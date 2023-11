WSJ: Hiina üritab uute allveelaevadega nihutada jõudude tasakaalu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, Hiina püüdleb Vaikse ookeani piirkonnas USA-ga sõjalise tasakaalu poole ning Peking teeb edusamme järgmise põlvkonna tuumaallveelaevade tehnoloogia arendamisel. USA muretseb, et Hiina uued allveelaevad võivad muuta jõudude tasakaalu Vaikse ookeani piirkonnas.

Aastakümneid ei pidanud USA Hiina allveelaevade pärast muretsema. Hiina allveelaevad tegid palju lärmi ja USA suutis neid kergesti jälgida. Hiina armee ei suutnud samal ajal tuvastada Ameerika vaikseid allveelaevu.

Hiina arendab oma allveelaevade tehnoloogiat ning ka vastase tuvastamise võimekust. Hiina varustab allveelaevasid seadmetega, mis suudavad summutada mootorimüra.

Peking paigutab Vaikse ookeani piirkonda andureid. Hiina loodab, et suudab nii paremini tuvastada piirkonnas liikuvaid USA allveelaevu. Hiina armee kasutab Vaikse ookeani piirkonnas ka rohkem lennukeid ja helikoptereid. Viimased arengud viitavad sellele, et USA täielik domineerimine Hiinat ümbritsevatel meredel on lõppemas, hindas The Wall Street Journal.

Hiina mereväel on ka rohkem sõjalaevu kui USA-l. Hiina sõjalaevad on siiski väiksemad ja pole varustatud nii kaasaegse tehnoloogiaga.

USA jätkab Vaikse ookeani piirkonnas Hiina mõjuvõimu piiramist. Pentagon suurendab koostööd Jaapaniga. USA mereväe endine ohvitser Christopher Carlson ütles siiski, et Washington vajab palju rohkem ressursse, et leida ja jälgida Hiina järgmise põlvkonna allveelaevu.

Carlson ütles, et Hiina uusi allveelaevu saab võrrelda 1990. aastatel ehitatud Venemaa Akula-klassi allveelaevadega." Nii vaikse laeva leidmine saab olema väga raske," ütles Carlson.

Venemaa alustas 2022. aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Moskva ja Peking suurendavad nüüd sõjalisi sidemeid. Lääneriigid muretsevad, et Venemaa võib Hiinat varustada oma kõige kaasaegsema allveelaevade tehnoloogiaga. Pole siiski märke, et Venemaa on Hiinale sellist tehnoloogiat tarninud.

Pekingi ja Washingtoni vastasseis toimub aga Hiina tagahoovis. Piirkonna jälgimiseks peab USA kasutama oma Jaapanis asuvat Okinawa baasi. Hiina paigutab Lõuna-Hiina merele andureid, et Peking saaks jälgida piirkonda reaalajas, vahendas The Wall Street Journal.

Mõned aastat tagasi paigutas Hiina andurid ka Guami saare lähedale, kus asub suur USA allveelaevade baas.

"Hiina veealuse jälgimise võimekuse kasv tähendab, et USA allveelaevad ei saa enam Hiina mandriosa lähedal asuvates piirkondades avastamise vältimiseks loota enam üksnes oma tehnoloogia peale," ütles Hudsoni Instituudi vanemteadur Bryan Clark.

Clarki sõnul vajab USA uut strateegiat, mis suudaks Hiina seiresüsteeme segada.

Hiina ohu tõttu suurendab USA nüüd oma kohalolu Vaikse ookeani piirkonnas. USA on saatnud piirkonda üha rohkem P-8 Poseidon lennukeid. Need lennukid täidavad allveelaevatõrje, laevatõrje, luure ja muid jälgimise ülesandeid.