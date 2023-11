Eesti eurosaadikud toetasid tootjale parandamiskohustuse kehtestamist

Õigusakti eelnõu poolt hääletas 590 saadikut, vastu oli 15 ja puudus samuti 15.

Ettepaneku eesmärk on soodustada säästvamat tarbimist, lihtsustades defektsete kaupade parandamist, vähendades jäätmeid ja toetades remondisektorit.

Piltlikult öeldes sätestab õigusakti eelnõu, mis tulevikus saab pesumasinast või tolmuimejast, kui see pärast garantiiaega katki läheb ning kuidas oleks seda otstarbekam remontida, et mitte kohe uut ostma tõtata.

Eurosaadik Andrus Ansip (RE) ütles, et õigusakt peaks inimeste jaoks muutuma mingi seadme parandamine lihtsamaks.

"Eks me kõik tahaksime ju pruukida mingit soetatud seadet senikaua kuni ta ikkagi täielikult amortiseerub. Aga kui ta näeb välja peaaegu nagu uus ja siis tuleb ta ära visata, siis see tundub ikka suure raiskamisena küll. Terve Euroopa peale tuleb seda raiskamist väga suurtes summades. Öeldakse, et see summa, mis kulub täiesti parandatavate seadmete äraviskamisel ühiskondlikku ressurssi on 12 miljardi eurot. See on väga suur summa," lausus Ansip.

Ansipi sõnul ei saa tehastele panna täielikku remondikohustust, aga tehastel võiks olla igas riigis esindus, mis seda remonti teostab. Samuti peaks tema sõnul olema iga tootja huvitatud sellest, et tema seadmed oleks remonditavad.

Eelnõu poolt hääletas ka EKRE eurosaadik Jaak Madison, kes tavapäraselt on Euroopa Komisjoni algatuste vastu hääletanud. "On mõistlik võimaldada tarbijatele, et tootjad võimaldaksid ka asjade parandamist, kui see on majanduslikult mõistlik," ütles Madison.

Madison rääkis, et nüüd läheb algatus Euroopa Komisjoni tagasi ja läbirääkimistesse liikmesriikide vahel. "See võib võtta väga pikalt aega. Mingit reaalset tulemust me näeme kahe, kolme aasta pärast, kui sedagi," sõnas Madison.

Valitsus ja riigikogu parandamiskohustuse direktiivi ei toeta

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja vabariigi valitsus direktiivi tootjatele parandamiskohustuse kehtestamiseks aga ei toeta.

Sven Mikser (SDE) tõi välja, et huvide põrkumine tootjate ja tarbijate vahel on loomulik. "Euroopa Parlament asub siin tarbijate poolel. Tarbijad on huvitatud sellest, et nad saaksid oma kodumasinat pidada selle kasuliku eluea lõpuni, et teda oleks võimalik mõistliku hinnaga parandada, kui ta läheb katki," rääkis Mikser.

Mikseri sõnul on oluline tarbijale saada ka infot kus ja millistel tingimustel on tal õigus seda parandamist nõuda.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta (Eesti 200) põhjendas tootjale parandamiskohustuse kehtestamise mittetoetamist sellega, et see oleks keskkonnavaenulik ja ebapraktiline, kui direktiiv kohustaks tootjat, et see peab näiteks Hiiumaal asuvalt tarbijalt tarbijalt võtma pesumasina ja viima selle Prantsusmaale remonti.

Ansip ei näe aga ohtu, et näiteks Hiiumaalt tuleks hakata pesumasinaid Prantsusmaale remonti viima. "Kui seal ka mingid ohualged on olemas, siis ilmselt need ka kolmepoolsetel läbirääkimistel kustutatakse," ütles Ansip.

Ansip rõhutas, et nõuda parandamist ainuüksi tootja tehaselt oleks ilmselgelt liiga palju.

Liisa Pakosta märkis oma seisukohas, et tootjale parandamiskohustuse panemise asemel aitab palju enam see, kui tootjale kehtestataks kohustus tagada kohapealsetele parandajatele ja lõppkasutajatele Eestis ligipääs kõikidele varuosadele ja parandamisjuhistele.

"Kui kõiki varuosi saab internetist tellida ja parandamiseks vajalikud joonised on kättesaadavad, siis aitab see ka transpordijälge vähendada," kommenteeris Pakosta uuendusi, mis Riigikogu Eesti seisukohtadesse sisse viis.

Nii Andrus Ansip kui ka Sven Mikser pidasid seda seisukohta mõistlikuks.

"Kui ikkagi nendele ettevõtetele, kellel on kohustus tagada nende varuosade kättesaadavus, on odavam tuua need varuosad Eestisse ja volitada Eestis asuvaid teenindajaid nende kodumasinaid remontima, küllap siis see niimoodi läheb, selle asemel, et hakata üksikuid kodumasinaid vedama Saksamaale, Prantsusmaale või Hispaaniasse," rääkis Mikser.

Ansipi sõnul on ta päri ka ELAK-i seisukohaga, mis puudutab kohalike parandustöökodade paremaks leidmiseks veebilehe loomist. Euroopa Komisjoni algatuses remondipakkumiste võrdlemiseks pakutud pika remonditeabe vormi loomist riigikogu ei toeta.

Jaak Madison tõdes, et tänapäeval on väikem kodumasina eluea aeg, aga ka kodumasina hind.

"Parandamistingimuste loomine on mõistlik kompromiss, et vähemalt on tarbijaid, kes tahavadki põhimõtte pärast oma asja ikkagi lõpuni ära kasutada," lausus Madison.