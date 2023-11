Euroopa Komisjon vabastas 900 miljonit eurot Ungarile

Seni oli Ungarile mõeldud Euroopa Liidu pandeemiajärgse taasterahastu osa täielikult külmutatud, kuna Euroopa Komisjoni sõnul rikub Ungari õigusriigi põhimõtet ning varasemate EL-i fondide vahendite kasutamisel esines liiga palju korruptsioonijuhtumeid, vahendab Euractiv.

Parempopulistlikuks peetava peaministri Viktor Orbani valitsus on seni keeldunud komisjoni nõutud muudatusi tegema, sest peaministri sõnul pole Ungari rohkem korrumpeeritud kui ükski teine riik.

Neljapäeval otsustas aga komisjon ülalmainitud probleemidele vaatamata vabastada umbes 900 miljonit eurot taasterahastust. Vaatlejate sõnul loodetakse nii saada Orbani toetuse Ukraina 50 miljardi eurose abipaketi vastu võtmisele, mille üle jätkuvad arutelud järgmisel Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel detsembris.

Seni on Orban olnud Ukraina abistamise vastu. Kuna välispoliitiliste ja rahanduslike otsuste langetamiseks on EL-is vaja kõikide liikmesriikide nõusolekut, siis Ungari vastuseis on seni takistanud kõnealuse Ukraina abipaketi vastu võtmist.

Samuti viibib Ungari veto tõttu 20 miljardi eurose Ukraina sõjaabi hõlmava paketi heakskiitmine ning uute Venemaa-vastaste sanktsioonide vastuvõtmine.

Ungari saab vabastatud raha kahe väljamaksena järgmisel aastal. Ungari lubas kasutada vahendeid oma elektrivõrgu kaasajastamiseks.

Siiski ütles komisjoni pressiesindaja, et edasised vahendite vabastamised saavad tulla ainult pärast õigusriiki puudutavate ja korruptsioonivastaste nõuete täitmist.