USA senat võib hääletada Ukraina abipaketi üle juba järgmisel nädalal

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer teatas pühapäeval, et hääletus Ukraina abipaketi üle võib toimuda juba 4. detsembril algaval töönädalal. Siiski tuleb abipaketi vastuvõtmiseks jõuda demokraatidel ja vabariiklastel kompromissile USA lõunapiiri ja asüülireeglite osas, sest see on vabariiklaste eeltingimus abipaketi heakskiitmiseks.

USA president Joe Biden avalikustas veel oktoobris enam kui 100 miljardi dollarilise hinnalipikuga eelnõu, millega eraldataks korraga vahendeid Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamiseks ning USA-Mehhiko piiri tugevdamiseks.

Kongressi esindajatekoja vabariiklased nõuavad aga eelnõu poolt hääletamise eeltingimusena mitte ainult lisarahastust piirivalvele, vaid ka piiriületus- ja asüülireeglite karmistamist, vahendab Politico.

Kuigi senati vabariiklaste seas on piisavalt palju eelnõu toetajaid, et see saaks ilma suuremate muudatusteta olla vastu võetud valdava enamuse senati poolt, ütlevad nad, et ilma piiripoliitika karmistamiseta ei lähe eelnõu esindajatekojast läbi. Esindajatekojas on vabariiklastel enamus ning sealse vabariiklaste fraktsiooni seas on palju konservatiivseid vabariiklasi, kes Ukraina abistamist ei toeta.

Schumer kutsus üles demokraate oma vabariiklastest kolleegidega abipaketi ja piirpoliitika teemadel tihedamalt läbi rääkima ning hoiatas, et on võimalik, et senat peab jätkama tööd ka nädalavahetusel, kuigi tavaliselt sel ajal istungeid ei toimu. Samas ütles ta, et piiripoliitika arutelud takistavad mõlema erakonna toetatud prioriteetide poole liikumist.

Senati demokraatide juht lisas, et demokraadid on valmis mõistlikeks kompromissideks sisserände probleemile reageerimiseks, kuid hoiatas, et kui vabariiklased esitavad liiga karme nõudmisi, võib see ohustada kogu abipaketi vastu võtmist.

Läbirääkimistega piiripoliitika üle tegelevad enim vabariiklaste poole pealt senaatorid James Lankford, Thom Tillis ja Lindsey Graham. Demokraate esindavad kõnelustel Chris Murphy, Michael Bennet ja demokraatide fraktsiooni kuuluv sõltumatu saadik Kyrsten Sinema. Arizona osariiki esindavad Sinema on ülalmainitud kuuest senaatorist ainus, kes esindab Mehhikoga piirnevat osariiki.

Schumer lisas oma pressiteates, et Venemaa ja Hiina autoritaarsed juhid Putin ja Xi oleks rõõmsad, kui USA pühendumus Ukraina abistamisele satuks küsimärgi alla.

"See pole ainult Ukraina või transatlantilise turvalisuse küsimus, see on Ameerika turvalisuse küsimus, sest kontrollimatu Putin saab ainult julgust juurde" kirjutas Schumer.