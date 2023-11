Euroopa ladudes olevad kohvi- ja kakaooad võivad minna aasta pärast hävitamisele

Juunis vastu võetud Euroopa reeglid, mis on mõeldud vihmametsade kaitsmiseks, võivad tähendada, et 2024. lõpus läheb suur osa Euroopa Liidu ladudes olevatest kakao- ja kohviubadest hävitamisele.

Uute reeglite eesmärk on piirata ligipääsu EL-i turule sellistele toodetele, mida toodetakse vihmametsade hävitamise hinnaga. Toodete nimekirjas on muuhulgas kohv, kakao ja palmiõli.

Nii peamine kohvi- ja kakaobörs Intercontinental Exchange (ICE) kui ÜRO ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni ühine agentuur Rahvusvaheline Kaubanduskeskus hoiatavad, et kuni 2024. aasta detsembrini toodetud ja EL-i ladudes hoiustatud kohv ja kakao võivad osutuda üleminekuperioodi lõppedes uute reeglitega mittevastavuses olevateks. Sellega kaasneb aga kohustus kakaod ja kohviube hävitada või müüa väljapoole EL-i piire.

Umbes 70 protsenti maailma kakaost pärineb Elevandiluurannikult ja Ghanast, kus on vihmametsade hävimine ja lapstööjõud suurteks probleemideks. Suurimad kohvitootjad on Brasiilia, Vietnam, Kolumbia ja Indoneesia.

"Kui toodang jõuab turule üleminekuperioodi jooksul, siis kõik on korras. Kuid kui seda hoitakse ja vabastatakse alles pärast üleminekuaasta lõppu, siis see ei pruugi nii olla," ütles Rahvusvahelise Kaubanduskeskuse tegevjuht Pamela Coke-Hamilton. See aga tähendab kohustust kas püüda kaupa mujale müüa või otsustada selle hävitamise kasuks, vahendab Financial Times.

ICE hoiatas, et reegli elluviimisest tekkida võivad tõrked mõjutavad kogu tarneahelat tootjatelt tarbijateni. Seetõttu peab organisatsioon oluliseks selgeid juhiseid Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt.

Organisatsiooni arvutuste järgi hoiustati sel suvel Euroopa ladudes peaaegu 200 000 tonni kakaod ja 150 000 tonni kohviube.

EL-i reegleid vaadeldakse olulise osana ühenduse roheleppest, mille eesmärk on vähendada kahju, mis tekib maailma looduskeskkonnale tarbimisest liidu sees. Arenguriigid peavad aga uusi reegleid kahjulikeks nende kauplemisvõimalustele EL-i riikidega.

Reeglite kohaselt tuleb importijatel tõendada, et EL-i sisse veetav kaup ei pärine piirkondadest, kus hävivad vihmametsad.

Kohvi- ja kakaooad on eriti suure mõju all, sest nad võivad viibida tollireeglite tõttu üle 18 kuu ladudes enne, kui tooraine jõuab tehastesse ümbertöötlemiseks.

Euroopa Komisjon arutab praegu liikmesriikidega, milline võiks olla lahendus tekkinud probleemile üleminekuperioodil. Komisjon ei kommenteerinud Financial Timesile läbirääkimiste seisu.