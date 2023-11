Läti kavandab alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõusu

Kui Lätis läheb läbi rahandusministeeriumi ettepanek tõsta kange alkoholi aktsiisi kaheksa ja tubakatoodete aktsiisi 15 protsendini, võib osa alkohoolseid jooke muutuda Lätis Baltimaade kalleimaks ja piiril võib vallanduda uus alkoralli, seekord suunaga Lätist Eestisse. Tõsi, järsk aktsiisitõus ei puudutaks õlut.

Lätlased loodavad sel moel koguda 16 miljonit eurot, et veel üks aasta hoida Lätile omaste puu- ja köögiviljade ning marjade käibemaks madalam. Tõsi, pisike tõus siiski tuleb – kui 2018.aastast on pilootprojektina porgandite ja kapsa ja muu aiakraami käibemaks olnud viis protsenti, siis nüüd kavandatakse 12 protsendi suurust määra. Kuid ikkagi on see vähem kui 21 protsenti.

Käibemaksu on Läti poliitikud veeretanud kui kuuma kartulit – paljudes Euroopa riikides on toidul madalam käibemaks, ka Lätti on seda pakutud, kuid aia- ja põllusaaduste puhul on viis protsenti andnud vastakaid tulemusi.

"Esialgne eesmärk oli aidata Läti puu- ja köögiviljakasvatajatel tõsta ekspordivõimekust. Kui vaatame aga praegust tervikpilti, siis näeme, et Läti elanikud tarbivad neid kaupu 200 miljoni eest. Ja üle 70 protsendi Lätile omastest puu- ja köögiviljadest on tegelikult sisse ostetud," ütles Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Vähemalt kahe valdkonna esindajad peaks olema uue maksuplaaniga rahul – põllumajandusministeerium saab tahtmise hoida madalamat käibemaksu ja terviseministeerium kõrgema aktsiisi, et rahval tekiks vähem ahvatlusi juua ja suitsetada.