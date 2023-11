Balti välisministrid boikoteerivad Lavrovi osalemise tõttu OSCE kohtumist

Balti riikide välisministrid teatasid teisipäeval tehtud ühisavalduses, et ei osale neljapäeval Skopjes algaval Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ministrite nõukogul, kuna sinna tuleb kohale ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

"OSCE loodi Euroopa julgeoleku ülesehitamiseks, konfliktide vältimiseks ja rahu säilitamiseks. Venemaa on oma seadusevastase ja jõhkra tegutsemisega üha uuesti tõestanud, et ta pole Euroopa jaoks julgeolekupartner. Tegelikult vajab Euroopa praegu hoopis kaitset Venemaa eest ja Venemaa vastu," öeldakse kolme välisministri ühisavalduses. "Seetõttu otsustasime meie, Balti riikide välisministrid, mitte osaleda OSCE ministrite nõukogu kohtumisel Skopjes."

"Oleme valmis jätkama koostööd partnerite ja liikmesriikidega OSCE põhiväärtuste hoidmise nimel ning Venemaa agressiooni ja seda ajendava ideoloogia vastu seismisel," lisasid Eesti välisminister Margus Tsahkna, Läti välisminister Krišjanis Karinš ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Ministrite sõnul on viimased kaks aastat üks OSCE liikmesriik üritanud aktiivselt ja jõhkralt teist hävitada. "Öelgem see selgelt välja: Venemaa agressioonisõda ja hirmuteod oma suveräänse ja rahumeelse naaberriigi Ukraina vastu rikuvad rahvusvahelist õigust, sealhulgas ÜRO põhikirja, ja on ühtlasi rünnak OSCE aluspõhimõtete vastu," rõhutasid nad.

"Samuti oleme näinud Venemaa poolt OSCE-s endas üksnes tõkestamist – kõigepealt blokeeris Venemaa OSCE kohalolu ja tegevuse Ukrainas, seejärel vetostas täiesti väljamõeldud põhjustel Eesti 2024. aasta eesistumise ning tõkestab nüüd konstruktiivseid lahendusi, mis aitaksid organisatsiooni elus ja toimivana hoida," jätkasid nad.

Kolm välisministrit kuulutasid, et peavad sügavalt kahetsusväärseks otsust lubada Venemaa välisministril Sergei Lavrovil osaleda Skopjes toimuval OSCE ministrite nõukogu 30. istungil. "See annab Venemaale üksnes järjekordse võimaluse oma propagandat levitada," lisasid nad.

"Lavrovi osalemisega OSCE ministrite nõukogu istungil kaasneb ka oht muuta seaduslikuks agressor Venemaa õigusega kuulumine meie vabade riikide kogukonda, pisendades koletuid kuritegusid, mida Venemaa on toime pannud, ning lubades Venemaal jultunult rikkuda ja põlata OSCE aluspõhimõtteid ja kohustusi. Meie, Eesti, Läti ja Leedu välisministrid, ei osale selles ning ei võta vastutust tagajärgede eest, mida see kaasa toob," teatasid ministrid.

Kolme riigi välisministrid märkisid oma pöördumises, et Vene agressioon tuleb kohe tingimusteta peatada, Venemaa väed okupeeritud aladelt välja viia, hävitustöö kompenseerida ja kurjategijad vastutusele võtta.

"Praegu ei ole sellest midagi saavutatud. Samuti ei viita miski sellele, et Venemaa isegi kaaluks oma rahvusvaheliste kohustuste ja OSCE põhimõtete järgimist," tõdesid nad.

"Lavrovi koht on eritribunali all, mitte OSCE laua taga," lisas välisminister Margus Tsahkna kolme ministri avaldusele ministeeriumi saadetud pressiteate vahendusel.

OSCE alaline nõukogu esitas esmaspäeval ühehäälselt organisatsiooni järgmiseks eesistujaks Malta ning eeldatavasti kinnitavad tema kandidatuuri neljapäeval praeguse eesistujamaa Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes kogunevad 57 liikmesriigi välisministrid. Eelmisel nädalal vetostasid Eesti, mis oli Euroopa Liidu ühiskandidaat, kinnitamise OSCE eesistujaks Venemaa ja Valgevene.

OSCE praeguse eesistujamaa Põhja-Makedoonia välisminister Bujan Osmani ütles , et teiste välisministrite seas on neljapäeval Skopjesse oodata ka Vene esidiplomaati Lavrovi. Põhja-Makedoonia võimud on Lavrovile väljastanud viisa ja muud vajalikud load ning peab nüüd kõnelusi Kreeka ja Bulgaariaga Vene välisministri lennukile ülelennuloa saamiseks, lisas ta.

Väljaanne Politico kirjutas juba teisipäeva hommikul, et ootamatu pöörde tõttu võivad Balti riikide ja Ukraina välisminister keelduda kohtumisel osalemast. "Me töötame selle nimel, et nad kõik Skopjesse tuua," ütles Osmani ning lubas selle heaks tegutseda ka teisipäeval Brüsselis algaval NATO välisministrite kohtumisel.

Vene välisminister on väitnud, et mitme lääneriigi ministrid on palunud temaga kohtumist Skopjes, kuid Osmani keeldus kohtumiste päevakavast täpsemalt rääkimast. Lavrovi ja samuti Skopjesse saabuva USA riigisekretäri Antony Blinkeni kohtumist teadaolevalt kavas ei ole.

OSCE on 1973. aastal alanud ja 1975. aastal Helsingi lõppakti vastuvõtmisega päädinud Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi (CSCE) järel tekkinud organisatsioon, mille liikmeteks on Euroopa demokraatlikud riigid, USA ja Kanada ning kunagised Nõukogude bloki ning Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud riigid. Organisatsioon tegeleb peamiselt julgeoleku küsimustega ning selle peakorter on Austria pealinnas Viinis.