Meedia: OSCE järgmiseks eesistujaks esitati Eesti asemel Malta

Väljaande Malta Independent andmetel lepiti OSCE alalises nõukogus liikmesriikide välisministrite poolt kokku, et uueks eesistujaks esitatakse Malta. Selle poolt olid kõigi 57 liikmesriigi välisministrid.

Teadet kinnitasid sotsiaalmeedias Malta peaminister Robert Abela ning praeguse eesistuja Põhja-Makedoonia välisminister Bujar Osmani.

Venemaa koos Valgevenega vetostas eelmisel teisipäeval Viinis OSCE alalises nõukogus Eesti kinnitamise OSCE järgmiseks eesistujaks 2024. aastal. Eesti oli Euroopa Liidu ühiskandidaat. Malta meedia teatel pakuti peale Venemaa vastasseisu Eesti kandidatuurile eesistuja kohta Maltale.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles eelmisel nädalal, et Eesti ei tohiks seepärast loobuda oma kandidatuurist ning OSCE eesistuja peaks vastupidiselt Venemaa soovile olema NATO riik. Malta ei kuulu NATO-sse.

""Olukorras, kus Venemaa rikub verist agressioonisõda pidades kõiki OSCE aluspõhimõtteid, on vastuvõetamatu alluda Moskva nõudmistele ja väljapressimisele, muu hulgas soovile, et OSCE järgmine eesistuja ei oleks NATO liitlasriik. Käesoleval hetkel peame Venemaad igakülgselt rahvusvahelisel areenil isoleerima, mitte otsima Moskvale meelepäraseid lahendusi," lausus Tsahkna.

Tsahkna: Eesti ei seisa sellele lahendusele vastu

Tsahkna ütles esmaspäeval, et olukorras, kus Eesti kandidatuur on lõplikult blokeeritud ja OSCE eesistuja Põhja-Makedoonia on alternatiivse lahendusena välja pakkunud teise Euroopa Liidu liikmesriigi Malta nimetamise OSCE järgmise aasta eesistujaks üheskoos OSCE nelja struktuuriüksuse juhi mandaatide pikendamisega üheks aastaks, ei seisa Eesti sellele lahendusele vastu.

"Peame oluliseks, et tingimustes, kus agressorriik on Eesti kui Euroopa Liidu ainsa kandidaadi vetostanud, seisab Euroopa Liit kindlalt Eesti selja taga. Alternatiivse ettepaneku käis välja Põhja-Makedoonia, kelle ülesanne eesistujana on kujunenud olukorrale lahendus leida. Eesti jaoks on oluline, et Venemaa agressioonisõja taustal hoiaks OSCE 2024. aasta eesistuja alal organisatsiooni aluspõhimõtteid, jätkaks Venemaa agressiooni käsitlemist ja Ukraina toetamist," lausus Tsahkna.

OSCE järgmise aasta eesistuja osas tehakse otsus nädala lõpus OSCE ministrite nõukogus Skopjes.

Riigikogu väliskomisjoni liige, endine välisminister Urmas Reinsalu ütles, et möödunud nädalal toimunud arutelul jäi mulje, et komisjoni liikmete hinnangul ei tohiks Eesti oma kandidatuurist taganeda.

"Arutelu möödunud nädalal väliskomisjonis selles küsimuses peegeldas komisjoni liikmete arusaamas hoiakut, et peaksime oma kandidatuuri hoidma ning mitte Venemaa vetole järgi andma. Palusin komisjonis, et minister (Tsahkna) teavitaks sündmuste käigust enne Eesti poolseid otsuseid ka komisjoni. Nüüd tulevad uudised nii tõsises küsimuses aga hoopis Malta ajalehtedest," lausus ta.

OSCE on 1973. aastal alanud ja 1975. aastal Helsingi lõppakti vastuvõtmisega päädinud Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsi (CSCE) järel tekkinud organisatsioon, mille liikmeteks on Euroopa demokraatlikud riigid, USA ja Kanada ning kunagised Nõukogude bloki ning Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud riigid. Organisatsioon tegeleb peamiselt julgeolekuküsimustega.