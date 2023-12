OSCE kinnitas Malta uueks eesistujaks ja uuendas tippametnike mandaati

Malta on OSCE eesistuja 2024. aastal ning selle peasekretär Helga Schmid, ja veel kolm ametnikku – meediavabaduse volinik Teresa Ribeiro, rahvusvähemuste ülemvolinik Kairat Abdrakhmanov ja OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo juht Matteo Mecacci – jäävad ametisse vähemalt kuni järgmise aasta septembrini.

Malta valimisega ilmutatud konsensus OSCE-s "toob taaskord esile, kui tähtis on läbirääkimiste kaudu meie ühiste huvide ja eesmärkide nimel kokkuleppeid ja kompromisse otsida", ütles pärast otsuseid Põhja-Makedoonia välisminister OSCE kodulehel avaldatud pressiteate vahendusel.

"Hoolimata erimeelsustes suutsime näidata strateegilist visiooni, mis on vajalik, et jätkata meie konstruktiivseid jõupingutusi, et viia ellu OSCE eelised selle töö kaudu kõigi meie rahvaste kasuks," lisas ta.

OSCE-s tekitas pingeid Venemaa ja selle toetatud Valgevene vastuseis Eesti valimisele 2024. aasta eesistujariigiks ning ka soovimatus pikendada organisatsiooni juhtametnike mandaati. Kuna OSCE-s võetakse otsused vastu konsensusega, piisas ühest riigist, et organisatsiooni tegevus halvata.

Kuna Skopjesse saabus ka Vene välisminister Sergei Lavrov, boikoteerisid kohtumist Balti riikide, Poola, Rumeenia ja veel mitme riigi välisministrid.

Kriitikute sõnul on Venemaa täiemahuline agressioon Ukrainas näidanud, et OSCE kui Euroopas julgeoleku ja rahu tagamiseks moodustatud organisatsioon on oma mõtte kaotanud.