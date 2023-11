Times: Katar muretseb Dohas redutavate Hamasi juhtide turvalisuse pärast

Iisraeli ja Hamasi vahel püsib habras vaherahu ning juudiriik lubas Katarile, et ei ürita praegu mõrvata Pärsia lahe riigis redutavaid terroriorganisatsiooni liidreid. Katar aga muretseb, et Mossad võib terrorirünnakute eest kätte maksta.

Pärast 7. oktoobri terrorirünnakuid lubasid Iisraeli juhid Hamasi maa pealt pühkida. Hamasi tippjuhid aga elavad hoopis Katari pealinnas Dohas. Hiljuti hakkas Iisraeli ja Hamasi vahel kehtima vaherahu, see sõlmiti Katari vahendusel.

Katar ütles, et Iisraeli lubadus kätte maksta tähendab, et Mossad võib sihikule võtta terroriorganisatsiooni kõrgeima juhi Ismail Haniyehi ja tema liitlased.

Mossad on ka varem korraldanud välisoperatsioone Hamasi juhtide likvideerimiseks.

2010. aastal mõrvas Mossad Hamasi toonase tippjuhi Mahmoud al-Mabhouhi. Terrorist oli siis Dubais asuvas hotellis.

Ajaleht The Times kirjutab, et Iisrael on siiski Katarile lubanud, et ei ürita Hamasi juhte tappa. Vähemalt seni, kuni Doha jätkab läbirääkimiste vahendamist.

"See on ajutine meede, et Katar koostööd teeks. Mossadi operatsioonide kavandamine võib võtta ligi aasta aega ja kindlasti on ettevalmistused alanud," ütles üks Iisraeli luureallikas ajalehele The Times.

Aeg pole siiski Mossadi jaoks probleem. Palestiina rühmitus korraldas 1972. aastal Müncheni olümpiamängudel terrorirünnaku. Rühmitus võttis Iisraeli koondise pantvangi ning tappis 11 sportlast. Mossadi kättemaksuoperatsioon kestis siis seitse aastat.