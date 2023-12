Venemaa ei vaja mingeid rahuläbirääkimisi, ta tahab vaid pausi, et koguda jõudu ja minna uue jõuga rünnakule, vahendas portaal TSN pühapäeval Ukraina presidendikantselei ülema nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnu.

Oluline 3. detsembril kell 07.28:

- Podoljak: Venemaa ei vaja rahukõnelusi, vaid pausi jõu kogumiseks;

- Venemaa tegi lõuna poolt droonirünnaku;

- Venemaa pommitas seitset piirkonda Sumõ oblastis;

- Hmelnitski oblastis töötas õhutõrje;

- USA kaitseminister Austin: me ei lase Hamasil ega Putinil võita;

- Valge Maja: Putin püüab saavutada eesmärke inimelude arvel

Podoljak: Venemaa ei vaja rahukõnelusi, vaid pausi jõu kogumiseks

Podoljak märkis, et Venemaa jaoks pole olemas sellist varianti nagu läbirääkimised.

"Venemaa tahab, et me lubaksime tal saada kolmeks kuuks, kuueks kuuks operatiivpausi. Ja see tähendab rindejoone "külmutamist". Praegu viib Venemaa läbi lisamobilisatsiooni, viib läbi oma poliitilisi kampaaniaid, mida ta fiktiivselt nimetab valimisteks, investeerib lisaraha sõjalisse komponenti, saab võimaluse Põhja-Koreas mürske hankida jne," ütles Podoljak.

Ta lisas, et nn vaherahu ajal ründab Venemaa Euroopa riike kindlasti võimalikult karmilt info ja poliitiliste provokatsioonidega, nii et need ütleksid üha enam lahti soovist Ukrainat aidata.

"Ja siis tuleb sõja järgmine etapp," lisas Podoljak.

President Volodõmõr Zelenskõi on rõhutanud, et Ukraina ei paku mingil juhul Venemaale rahu, sest see "tähendab tema ultimatiivsete kapitulatsiooninõuete täitmist".

Venemaa tegi lõuna poolt droonirünnaku

Venemaa väed tegid laupäeva hilisõhtul lõunast Shahedi droonirünnaku, teatasid Ukraina õhujõud.

Droonid liikusid Hersoni oblastist välja Mõkolajivi oblasti suunas.

Venemaa pommitas seitset piirkonda Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid laupäeval Sumõ oblasti kirdeosas seitset piirkonda, teatas kohalik sõjaväeadministratsioon Telegramis. Oblastis registreeriti viimase 24 tunni jooksul vähemalt 22 tulelööki, vahendas The Kyiv Independent.

Junakivka külas, kus elab ligikaudu 1700 elanikku, toimusid kõige intensiivsemad rünnakud – suurtüki- ja miinipildujatest toimus 50 plahvatust. Küla asub Venemaa-Ukraina piirist kuus kilomeetrit läänes.

Hmelnitski oblastis töötas õhutõrje

Mitme Telegrami jälgimiskanali teatel kostis ööl vastu pühapäeva Lääne-Ukrainas Hmelnitski oblastis plahvatusi, vahendas The Kyiv Independent.

Oblastis tegutses õhutõrje, ütles Hmelnitski oblasti sõjaväevalitsuse juhi esimene asetäitja Serhii Tiurin oma ametlikul Facebooki lehel.

USA kaitseminister Austin: me ei lase Hamasil ega Putinil võita

USA kaitseminister Lloyd Austin kritiseeris Reagani riiklikul kaitsefoorumil neid, kes toetasid "Ameerika taganemist vastutusest", rõhutades vajadust järjekindla USA juhtimise järele, et aidata kaasa maailmale, mis jääb võimalikult turvaliseks, vabaks ja jõukaks.

"Nii Iisraelis kui ka Ukrainas võitlevad demokraatiad halastamatute vaenlastega, kes soovivad neid hävitada," ütles Austin.

"Ja me ei lase Hamasil ega Putinil võita. Me ei lase oma vaenlastel meid lõhestada ega nõrgestada. Nii et kui me suurendame toetust Iisraeli, keskendume jätkuvalt Ukrainale," ütles Austin.

Valge Maja: Putin püüab saavutada eesmärke inimelude arvel

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby nentis, et Kremli otsus suurendada Vene sõjaväe arvukust kujutab endast Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini järjekordset katset saavutada oma eesmärke inimelude arvelt, vahendas laupäeval portaal Ukrinform.

"Pole kahtlust, et ta (Putin) loobib sõna otseses mõttes inimliha, et püüda hoida kinni territooriumist, mille nad Ukrainas ebaseaduslikult okupeerisid, ja püüda veelgi rohkem võtta," rõhutas Kirby.

Tema sõnul ületavad Ukraina relvajõud venelasi nii vägede kvaliteedi, juhtimise ja kontrolli kui ka USA ja paljude teiste riikide Ukrainale antava relvastuse poolest.

Kirby märkis, et kuna Putin ei suuda sellist kvaliteeti saavutada, üritab ta oma eesmärke saavutada lihtsalt kvantiteedi kaudu, nagu juhtus Bahmuti all.

"See lihtsalt rõhutab raskusi, mis venelastel Ukrainas on praegu ja saab olema ka edaspidi. Nii et meie vankumatu soovitus Putinile oleks sellest loobuda ja ausalt öelda Ukrainast üldse välja tulla ning siis ei pea ta muretsema oma sõjaväe suuruse pärast," lisas ta.

Venemaa alustas mullu veebruaris täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu. Reedel allkirjastas Vene režiimi juht Vladimir Putin määruse relvajõudude arvukuse suurendamisest 170 000 sõjaväelase võrra 1,32 miljonini.