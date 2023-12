Iisraeli sisejulgeolekuteenistuse (Shin Bet) juhataja Ronen Bar ütles, et riigi valitsus on seadnud ülesandeks likvideerida äärmusrühmitus Hamas ja selle juhid. Iisraeli kaitsejõudude peastaabi ülem Herzi Halevi ütles pühapäeval, et sõjavägi alustab sõjalist operatsiooni Hamasi vastu Gaza sektori lõunaosas.

Oluline 4. detsembril kell 7.50:

- Iisraeli luureteenistus kinnitas plaane likvideerida Hamasi juhid;

- Katari peaminister rääkis Blinkenile relvarahu vajadusest Gazas;

- Iisraeli armee alustab operatsiooni Gaza sektori lõunaosas.

Iisraeli luureteenistus kinnitas plaane likvideerida Hamasi juhid

Iisraeli sisejulgeolekuteenistuse (Shin Bet) juhataja Ronen Bar ütles, et riigi valitsus on seadnud ülesandeks likvideerida äärmusrühmitus Hamas ja selle juhid.

Äärmusrühmituse Hamasi juhid likvideeritakse olenemata nende asukohast. See on nüüd meie München. Kõikjal – Gazas, Palestiina aladel, Liibanonis, Türgis ja Kataris. Meil kulub selleks mitu aastat, kuid me oleme seal, et seda teha," ütles Ronen Bar.

Katari peaminister rääkis Blinkenile relvarahu vajadusest Gazas

Katari peaminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani väljendas telefonivestluses USA välisministri Antony Blinkeniga muret Gaza sektoris toimuvate arengute pärast ja teatas, et vaja on saavutada relvarahu.

"Peaminister vestles USA välisministri Antony Blinkeniga ja arutas viimaseid arenguid Gaza sektoris ja okupeeritud Palestiina aladel, rõhutades deeskaleerimise ja relvarahu vajadust," teatas Katari riiklik uudisteagentuur QNA.

Iisraeli armee alustab operatsiooni Gaza sektori lõunaosas

Iisraeli kaitsejõudude peastaabi ülem Herzi Halevi ütles pühapäeval, et sõjavägi alustab sõjalist operatsiooni äärmusrühmituse Hamasi vastu Gaza sektori lõunaosas.

"See ei saa olema vähem võimas. Hamas saab nägema Iisraeli kaitsejõude kõikjal," teatas Halevi.

Relvajõudude esindaja Daniel Hagari kinnitas pressikonverentsil, et Iisrael annab löögi iga ohu vastu, mis teda selles piirkonnas ohustab.

Lahingud Gazas jätkusid 1. detsembril pärast seda, kui osapooled ei suutnud seitsmepäevast vaherahu pikendada. Iisrael süüdistas Hamasi vaherahulepingu tingimuste rikkumises.