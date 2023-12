Iisraeli armee jätkas teist päeva rünnakuid Gazas

Gaza lõunaosas asuva Khan Younise idapiirkonnad sattusid intensiivse pommitamise alla, kuna vaherahu tähtaeg möödus reedel vahetult pärast koitu.

Iisraeli teatel tabasid tema maa-, õhu- ja merejõud Gazas enam kui 200 "terroristide sihtmärki". Reede õhtuks teatasid Gaza tervishoiuametnikud, et Iisraeli viimastes rünnakutes on hukkunud 184 inimest ja haavata saanud vähemalt 589 inimest ning pihta on saanud üle 20 hoone.

Vaenupooled süüdistasid teineteist vaherahu kokkuvarisemises, kui ei suutnud kokku leppida Hamasi võitlejate käes olevate iisraellastest pantvangide jätkuva järk-järgulise vabastamise pikendamises vastutasuks Iisraeli vanglates hoitud palestiinlaste eest.

ÜRO teatel on lahingute taaspuhkemine süvendanud veelgi äärmuslikku humanitaarhädaolukorda. "Põrgu maa peal on Gazasse tagasi pöördunud," ütles Genfis asuva ÜRO humanitaarbüroo pressiesindaja Jens Laerke.

"Täna sai mõne tunni jooksul väidetavalt surma ja vigastada palju inimesi. Perekondadel kästi taas evakueeruda. Lootused purunesid," ütles ÜRO abijuht Martin Griffiths ja lisas, et Gaza lastel, naistel ja meestel pole "ohutut kohta, kuhu minna ja väga vähe, et ellu jääda".

24. novembril alanud pausi sõjategevuses pikendati kaks korda ja Iisrael oli öelnud, et see võib jätkuda seni, kuni Hamas vabastab iga päev 10 pantvangi. Kuid pärast seitset päeva, mille jooksul vabastati naised, lapsed ja välismaalastest pantvangid, ei suutnud vahendajad leida valemit rohkemate vabastamiseks.

Iisrael süüdistas Hamasi selles, et see keeldus vabastamast kõiki enda käes olnud naisi. Palestiina ametnik ütles, et purunemine toimus Iisraeli naissõdurite pärast.

Iisrael on lubanud Hamasi hävitada pärast 7. oktoobril toimunud sissetungi Iisraeli, millesrühmituse võitlejad tapsid 1200 inimest ja võtsid 240 pantvangi.

Pärast seda on Iisraeli rünnakud hävitanud suure osa Gazast, mida Hamas on valitsenud alates 2007. aastast. ÜRO poolt usaldusväärseks peetud Palestiina tervishoiuasutused väidavad, et üle 15 000 Gaza elaniku on tapetud ja tuhandeid on kadunud.