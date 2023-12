EL ja Mercosur ei sõlmi vabakaubanduslepingut ka sel aastal

Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide vabakaubandusleping jääb lähiajal sõlmimata Euroopa Komisjoni püüdlustele vaatamata. Prantsuse võimud on uudise üle rõõmsad.

Mercosur on nelja Lõuna-Ameerika riigi ühendus, kuhu kuuluvad Brasiilia, Argentina, Paraguay ja Uruguay. Ühendus ja EL on läbi rääkinud vabakaubanduslepingu sõlmimise üle rohkem kui 20 aasta järjest.

Euroopa Komisjoni ametnikud lootsid kokku leppida Mercosuri riikidega viimastes lahtistes vabakaubanduslepingu detailides sel nädalal toimuma pidanud kõnelustel Rio de Janeiros Brasiilias. Ometi ütles Mercosuri eesistujariik Brasiilia, et kokkulepe nõuab lähinädalatel ametisse astuva Argentina valitsuse heakskiitu.

Kuna Argentina presidendivalimiste võitja majandusteadlane Javier Milei on tuntud oma libertaarsete vaadete poolest ning ta on pakkunud valimiskampaania jooksul sootuks Mercosurist lahkuda, siis tähendab Brasiilia otsus, et kuni Argentina uue valitsuse positsiooni selgumiseni ei saa lepingut sõlmida.

Seetõttu otsustasid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja kaubanduse eest vastutav volinik Valdis Dombrovskis, et nad ei sõida Brasiilias toimuma pidanud kõnelustele.

Kui komisjon on mures viimaste arengute üle, siis Prantsuse valitsus on läbirääkimiste teadmata ajaks katkemisega rahul, vahendab Politico.

Eelmise nädala laupäeval kritiseeris Prantsuse president Emmanuel Macron pakutavat lepingut pärast kohtumist Brasiilia president Lula da Silvaga.

"Ma ei toeta seda lepet, sest ma ei tea, kuidas seletada seda terasetootjale, põllumehele või Prantsuse tsemenditootjale," ütles Macron. Samas lisas president, et ta sõidab uuele kohtumisele Lulaga järgmise aasta märtsis.

Macroni liberaalse erakonna Renaissance (RE) esindajad avaldasid rahulolu kõneluste katkemise üle.

"See on hea uudis," ütles eurosaadik Marie-Pierre Vedrenne.

"Niipea kui sa hakkad rääkima vabakaubanduslepetest, saad Prantsusmaal kriitika osaliseks," lisas ta. Vedrenne sõnul on ta ainus probleem see, et kokkulepe jooksis umbe Mercosuri, mitte Euroopa Komisjoni algatusel.

EL-i pakutav kokkulepe Mercosuriga on ebapopulaarne Prantsusmaal, mida sageli kritiseerivad põllumajandustootjad ja mittetulundusühingud. Prantsuse valitsus on nõus lepingu heaks kiitma alles siis, kui Mercosur lubaks panna lõpp ebaseaduslikule raiele Amasoonia vihmametsades, täita Pariisi kliimaleppe kohustusi ning kohaldada oma põllumajandustoodangule sama rangeid standardeid kui EL.

Lõuna-Ameerika riikide hinnangul on need nõudmised liiga ranged.

Macroni erakond on sattunud surve alla nii paremalt kui vasakult vahetult enne järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi seoses võimaliku vabakaubanduslepinguga. Kriitikute sõnul ohustaks see Prantsuse põllumeeste toimetulekut.

Macroni toetajast Prantsuse rahvaesindaja Pascal Lecamp ütles Politicole, et leping tuleb täiesti ümber kirjutada, kui sellega üldse edasi minnakse. Saadik lisas, et Euroopa Komisjon ei peaks sõlmima mingeid lepinguid enne Euroopa Parlamendi valimisi.