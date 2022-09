Järgmise aasta riigikogu valimistel veel m-hääletada ei saa

Vabariigi valimiskomisjon leidis eelmisel nädalal peetud koosolekul, et mobiiltelefoniga 2023. aasta märtsis riigikogu valimistel veel hääletada ei saa. Takistusteks on raskused m-hääletamiseks vajaliku valijarakenduse levitamisel ja hääle kontrollimisel.

Komisjon võttis teadmiseks, et 2023. aasta riigikogu valimistel m-hääletamist veel ei rakendata, kuid projekti arendus jätkub ning komisjon võtab küsimuse uuesti päevakorda 2023. aasta kevadel, selgub 7. septembri istungi protokollist.

"Kui esimene arendusgraafik oli tõepoolest koostatud selle sihiga, et rakendada mobiiliga hääletamist juba 2023. aasta riigikogu valimistel, siis nüüd on plaani muudetud selliselt, et anda arendamiseks ja testimiseks lisaaega ning esimene võimalik valimine oleks 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel," rääkis riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe esmaspäeval ERR-ile.

Samas rõhutas Koitmäe, et konkreetset otsust, et just 2023. aastal m-hääletamisega välja minna, ei ole kunagi ka tehtud. "Eesmärk oli, et selle aasta lõpuks arendus lõpetada ja siis seda ka testida ja teha ka siis katsehääletamine," tõdes ta.

Küsimusele põhjustest, mis ei luba märtsis veel m-valimisi korraldada, tõi Koitmäe välja kaks probleemi, mida e-hääletamisel ei ole. "Arutatud on seda, et kuidas toimub valijarakenduse levitamine m-hääletamisel, kui see käib üle Apple'i ja Google'i rakendusepoodide ja kuivõrd see on valimisteenistuse kontrolli all," rääkis ta. "Ja teine põhimõtteline küsimus puudutab hääle kontrollimist. Teadupärast elektroonilist häält saab valija kontrollida nutiseadme vahendusel. Kui valija tulevikus hääletab nutiseadmega, siis kontrollimiseks peaks tal olema teine nutiseade. See kindlasti vähendab kontrollimise massiefekti," selgitas Koitmäe.

M-hääletamise arendus peaks aasta lõpuks valmis saama ja riigi infosüsteemiametil (RIA) on ka üks töötav prototüüp Androidi operatsioonisüsteemi peale juba olemas, ütles valimisteenistuse juht. "Aga kui m-hääletamist ikkagi 2023. aastal ei tule, siis on mõistlik ka see avalik demonstratsioon edasi lükata valimistejärgsele ajale, sest et muidu tekitab see valijates segadust, et kas saab siis hääletada kevadel või ei saa," rääkis ta.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023, kuid oma hääle saab eri kanalite vahendusel anda juba terve sellele eelneva nädala vahendusel.