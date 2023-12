"Pealtnägija" kirjeldas sarikelmi ohvriks langenud mehe lugu

Jõulud on tarbimise tippaeg, kui lähevad käiku ka kõikvõimalikud järelmaksud ja väikekrediidid. Süsteem, mis on mõeldud, et rahval oleks lihtsam rohkem osta, pakub aga võimalusi ka petistele. Näiteks 67-aastase töövõimetuspensionäri Ero mässis võlatsüklisse tema enda kasupoeg, kes lasi kõige krooniks kinni maksta isegi oma naise kunstrinnad.

"Põrsas… Ta oli hea mees, aga mis temaga juhtunud on, aru ei saa." Selliste sõnadega iseloomustab Räpinas elav Ero Palu oma kunagist kasupoega Rolands Klotsi.

Kogu elu põllumajanduses ja köögiviljatööstuses töötanud 57-aastane Ero on täna töövõimetuspensionär ja sisuliselt ka maksejõuetu, sest 35-aastane kunagine pereliige mässis ta ülepea võlgadesse. Rolands Klots, kes on samalaadsete kelmuste eest ennegi karistada saanud, nimetab aga kõike arusaamatuseks.

See pole ainult lugu ühe pere sassi läinud suhetest, vaid toob välja sageli korduvad vead nii ohvrite kui ka krediidiandjate käitumises.

"Kui keegi küsib teilt laenu või mingisugust käendust või teie isiklikke dokumente ja põhjusel, et ma ei tea, proovisin mingisugust laenukohustust enda nimele võtta, siis tuleks mõelda, et kui tema ei saa neid laenukohustusi võtta tulenevalt oma taustast, kas ta minule need kohustused täidab," sõnas vanemprokurör Kristjan Lill.

Esialgu aitas terviseprobleemidega

Ero ja Rolandsi teed ristusid ligi 15 aastat tagasi, kui Ero hakkas kokku elama noormehe emaga. Juba täisealine Rolands võttis kasuisa hästi vastu, muuhulgas aitas teda turul müügitöödega.

"Tema käis lihtsalt meie äris nagu abiks. Ja ta oli väga tubli ja väga abivalmis alati, et ta püüdis. Püüdis nii ema kui mind aidata, see oli väga meeldiv," ütles Ero.

Eraelulistesse detailidesse minemata on oluline, et Ero ja toonase naise teed läksid lahku, mees kolis aastateks tööle Soome, aga jäi Rolandsiga edasi suhtlema.

2019. aastal hakkas Ero tervis ootamatult halvenema. "Kõigepealt tekkis reuma, näpud ei töötanud. Isegi ei saanud vasarat käes hoida, edasi läks väga lihtsalt, siis tuli juba puusaliiges, aga noh, eks see on ka endisest spordist, see kulus ära. Ja siis tulin Eestisse ravile ja sellepärast ma palusingi Rolandilt abi, sest mujalt ma ei saanud," sõnas Ero.

Rolands, kes peamiselt töötanud autojuhina ja seda teinud ka Ida-Tallinna Keskhaiglas, aitas Eestis Ero ravi organiseerida ja selle eest on terviseprobleemide küüsis mees talle siiani tänulik.

"Ta tundis arste, ta suhtles väga hästi. Ta oli väga hea suhtleja. See tähendas, mina sain valust lahti," rääkis Ero.

Umbes samal ajal palus Rolands Erolt abi – nimelt oleks tarvis käendust elukaaslase rinnaoperatsiooniks…

"Roland Klots oli leidnud endale mingi naisterahva, keda Eero ei tunne. Ja tema arust või kellegi arust selle naisterahva rinnad olid liiga väikesed," kirjeldas Ero elukaaslane ja ametlik esindaja Deivi Org.

"Ja siis ta palus, et kas sa saad tulla nagu käendajaks. Et tal oli naisele rindu vaja opereerida, Medicreditist laenu võtta, aga käendajat on vaja," rääkis Ero.

Ero sõnul oli ta nõus, kuna Rolands aitas teda väga palju ning see ei tundunud sel ajal imelik. "Ta tol hetkel oli ta päris hea töökoha peal, mingis kullerfirmas päris arvestatud ja tugev autojuht, ta teenis päris hästi," ütles ta.

"Väga naljakas kaebus, selles suhtes, et kui ta ise oli nõus tegema neid asju, oli nõus aitama mind," rääkis Rolands. Rolandsi sõnul pakkus Ero ise varianti Rolandsit aidata. "Ma tol hetkel ei saanud, ta ütles, et tema saab. See on suhteliselt väga lame laim," sõnas Rolands.

Ehk siis Ero andis 2020. aasta mais allkirja paberile, millega nõustus enda teada olema käendaja 4500-eurosele laenule, mille eest tehti rinnaoperatsioon Rolandsi tulevasele abikaasale.

Ero peab nõuet ülekohtuseks ja süüdistab laenu pakkujaid

Et rinnad saanud naine on enda sõnul Rolandsi ohver ja tema ei olnud kuidagi seotud raha saamisega, siis "Pealtnägija" tema isikut loos ei avalikusta.

Tõsiasi on, et operatsioon toimus, uute rindade kandja on tänaseni rahul, aga selleks võetud laen MediCreditist jäi tagasi maksmata. Krediidiasutus hakkas raha nõudma Erolt, kes ise on eelpool nimetatud haiguste tõttu invaliid ja elatub töövõimetuspensionist. Ero ja tema praegune elukaaslane, kes on ka tema esindaja juriidilistes küsimustes, peavad nõuet rumalaks ja ülekohtuseks.

"Ilma sissetulekuta inimene võetakse käendama mitme tuhande eurost laenu. Aga kuidas see asi käib, mina ei tea, sellepärast et mul ei ole selle maailmaga kunagi pistmist olnud, seda enam see mind šokeerib. Kuidas, mis mõttes te ilma sissetulekuta inimese võtate käendama?" küsis Deivi.

Ero hinnangul on süüdi laenu pakkujad, kes annavad laenu inimestele, kelle ainus sissetulek on pension.

Tagantjärele selgub, et Rolands Klots ja tema naine ei figureeri mitte kuidagi iluoperatsiooni lepingus, vaid just Ero nimele ongi laen võetud. Käendajaks on hoopis kolmas isik, kes tuli ka sõpruse poolest Rolandsile appi, kellelt krediidifirma raha välja nõudis ja kes nüüd nõuab seda Erolt.

Kõiki juriidilisi pöördeid ja peensusi pole mõtet siin ümber jutustada, aga lõpuks on Räpina talumees võlgu üle 4500 euro rinnapaari eest, mida kannab naine, kes tänaseks on Rolandsist juba lahutanud.

"Algselt mina teadsin, et see on kingitus mulle, kust see raha tuli või mis… mina teadsin, et ta teeb tööd ja muud mitte midagi. Selles ei saa olla mina kuidagi süüdi, kui inimene kingib kellelegi midagi," rääkis Rolandsi eksabikaasa.

Rolandsi sõnul on teema end ammendanud. "Pealtnägija" helistab talle selle loo jaoks korduvalt, aga ta keeldub kaamera ette tulemast, lubab Eroga asjad korda ajada, aga mitme kuu jooksul ei juhtu praktiliselt mitte midagi.

Rinnaoperatsioon ei jäänud ainsaks nõudeks

See võikski olla üks kurioosne ja seebiooperlik seik, mis ei vääriks pikemat käsitlust, kuid tagantjärgi tuleb välja, et samal perioodil kuritarvitas Rolands kunagise kasuisa identiteeti ka muude kaupade ja teenuste soetamiseks.

Erole jõudis see pärale, kui talle hakkasid saabuma erinevad inkasso nõuded. Deivi sõnul hakati raha välja nõudma teenuste eest, millest Erol ei olnud aimugi.

Ero on lihtne inimene. Kui post tõi järjest uusi nõudekirju seoses erinevate teleteenuste ja telefonidega, otsustas tema need lihtsalt sõna otseses mõttes sahtlisse panna ja ignoreerida, sest ta polnud midagi sellist ostnud.

"Väga vastutustundetu suhtumine, et kui teil on sõber võlgu, kas see oleks hea mõte tema poolt, et ma ignoreerin seda, siis kaob võlg ära, kolme aasta pärast aegub?" küsis Julianus inkasso tegevjuht Merle Laurimäe.

Ero sõnul pole tema laenulepinguid allkirjastanud. Ta möönab, et kõik käib talle üle mõistuse ja jõu.

Kui "Pealtnägija" koos Eroga paberitele vaatab, selgub, et aastatel 2019 kuni 2020 on kolmest firmast – Telia, Elisa ja Home 3 – ostetud ruuterid, tele- ja internetipaketid ja mobiiltelefonid. Lepingud on sõlmitud küll Ero nimel, aga kontaktiks märgitud Rolandsi e-mail, koduaadress ja telefon. Ero ei saanud enda sõnul neist ostudest enne teada, kui arved tasumata jäid, inkassosse läksid ja inkasso omakorda tema muid andmebaase kasutades üles otsis.

Kokku on Julianus Inkassol hetkel nõudeid Ero vastu 5000 euro ulatuses ja võlaküttide sõnul pole neil põhjust kahelda.

Inkasso suunab politseisse

"Klient esitab meile ikkagi nõude menetlusse, mis on kontrollitud alusega ja kui mingil ajahetkel selgub, et on mingisugune eksitus, siis kliendil on alati õigus nõue tagasi võtta. Seni seda pole toimunud, järelikult nõue on põhjendatud ja alusdokumentide näol ka saadetud info isikule, kelle vastu nõuded on," selgitas Laurimäe.

See kõik on Ero sõnul pettus. Kuidas Rolands lepingud Ero nimele täpselt sõlmis, ei suuda ka "Pealtnägija" lõpuni selgeks teha, aga näiteks on 2020. aasta suvest Rolandsi signeeritud leping Home3 digiboksi, teleteenuste ja interneti saamiseks, mille ta justkui sõlmis Ero Palu volikirja alusel.

Deivi sõnul on lepingutel küll Ero korrektsed ID-kaardi andmed, kuid allkiri Ero omaga ei sarnane. Ero sõnul on need kõik võltsingud.

Rolandsi sõnul oli Ero sel ajal kohal, kui tehnik käis ning andis allkirja ise. "Alguses digitaalselt ei saanud seda teha ja siis andis mulle paberkandjal," ütles Rolands.

Laurimäe sõnul peab volikirja võltsimise puhul pöörduma politsei poole, kes teeb käekirja ekspertiisi, millele järgneb kohtumenetlus ning inkasso pädevuses ei ole selliseid võrdlusi teha. "Kui asi on juba nii kaugele läinud, siis ikkagi politsei ja kohus saavad aidata," rääkis Laurimäe.

Ero hinnangul on see Inkasso mure. "Miks see peaks olema minu mure ja mina peaks seda läbi kohtu tõestama, et ma ei ole kaamel ja ma ei taha vatti süüa. Miks ma pean seda tõestama, siin on Eesti seadusandes on ka hästi suur puudujääk," ütles ta.

Laurimäe märkis, et kui nõue on Ero nimel, ei saa keegi teine minna tõestama, et midagi on valesti tehtud.

Siit algabki omamoodi kuuma kartuli mäng. Takkajärgi ütlevad nii kaupa müünud firmad kui inkasso, et isegi kui Ero allkiri ID-kaardil ja justkui tema antud volikirjal ei lange ilmselgelt kokku, pidi esmalt teenusepakkujate poole ja seejärel politseisse pöörduma Ero.

Ero ütleb, et elas pikalt infosulus ja kui ta politseisse pöördus, siis esimese hooga saadeti ta sealt tagasi, sest kannatanu polevat tema, vaid telekomifirmad.

"Prokuratuur tsiviilvaidlustesse üldjuhul ei sekku ja see ei olegi meie pädevus. Küll aga minu hinnangul selline leping on tühine. Kui see leping on sõlmitud pettuse tulemusel ja tegelikult selle teise poole, siis meie võttes selle ohvri tahteavaldust seal ei ole, siis tegelikult on tegemist tühise lepinguga," rääkis prokurör Kristjan Lill.

Prokuratuur algatas Ero kaebuse alusel Rolands Klotsi suhtes lõpuks oktoobris menetluse. Nagu selgub, siis mehe karistusregister on juba varasemast pikk, alates kiiruseületamistest ja lõpetades erinevate kelmustega.

"No ma saan teda iseloomustada siis karistusregistri väljavõttest lähtuvalt. Võiks öelda, et enamus varavastased kuriteod või noh, kui võib niimoodi öelda, siis populaarsemad varavastased kuriteod on seal karistusregistri nimekirjas esindatud. Ehk siis tüüpiline selline vargus, omastamised, kelmused, arvutikelmused ja ka kindlustuspettused," loetles Lill.

Kõige viimane karistus mõisteti Klotsile novembris, sel ajal, kui "Pealtnägija" temast juba lugu tegi, seoses väga sarnase kelmusega, mille ohvriks näib olevat langenud Ero. Klots tunnistas nimelt üles, et ostis Teliast järelmaksuga kalli Iphone'i ja kasutas teleteenuseid esinedes oma vennana.

Klotsi suhtes kohtusse jõudnud asjad on "Pealtnägija" andmetel vaid jäämäe tipp. Saate meeskond suhtles loo tegemise käigus mitmete inimestega, kelle sõnul on ta neilt erinevatel viisidel raha välja petnud, kuid kuna summad jäävad tihti mõnesaja euro piiresse, siis lüüakse käega.

"Pealtnägija" suhtles loo tegemise käigus mitme teleteenuste pakkujaga ja tuleb välja, et veel mõne aasta eest oligi äärmiselt lihtne võtta isikukoodi ja nime teades erinevaid kohustusi teise inimese nimele. See auk on nüüd väidetavasti kinni topitud. Ero jaoks on väike lohutus ka see, et Telia võttis pärast "Pealtnägija" huvi tundmist oma 3000-eurose nõude tema vastu tagasi.