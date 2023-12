Eesti 200 võitleb konkurentsidirektiivi vastu

Neljapäeval võib, aga ei pruugi saabuda see hetk, kui valitsus arutab lõpuks konkurentsidirektiivi meie seadustesse üle võtmist, et anda konkurentsiametile suurem võim ja karmistada konkurentsialaseid trahve.

Viimastel nädalatel on see korduvalt viimasel hetkel päevakorrast maha võetud ja Eesti Päevalehe väitel on suuresti tegu justiitsministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vägikaikaveoga.

Justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond) tõdes, et konkurentsidirektiivi ülevõtmise pärast on tekkinud poliitilised erimeelsused, ja kinnitab, et nad tegelevad aktiivselt nende lahendamisega.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) meenutas esmalt, et 2023. aasta mais kooskõlastas MKM justiitsministeeriumi konkurentsiseaduse eelnõu tingimusel, et eelnõus kirjeldatud läbiotsimine, mis puudutab andmekandjate kaasavõtmist, ja ka advokaadibüroo läbiotsimine saaksid selgema piiritluse ja viidaks kooskõlla kehtiva õigusruumiga.

"Suheldes tööandjate keskliiduga, ettevõtjatega ja nende ühendustega ning hinnates ka omalt poolt KonkSi [konkurentsiseaduse] eelnõusse viidud muudatusi, siis ei olnud eelnõus varem tehtud märkustega piisavalt arvestatud. Endiselt oli probleem enese mittesüüstamise privileegiga, läbiotsimise käigus andmekandjate kaasavõtmise, trahvide suuruse ja menetluse vormiga," räägib Riisalo nüüd.

Minister kinnitas, et nad ei ole konkurentsiseaduse muutmise vastu, kuid eelnõus tuleb tema sõnul arvestada praeguses õigusruumis kehtivate printsiipidega, seda nii mittesüüstamises kui ka teistes justiitsministeeriumile esitatud märkustes. Riisalo kinnitusel on teemat arutanud ka Eesti 200, mis on esitanud eelnõule muudatusettepanekud, mille arvestamisel on erakonna ministrid valmis valitsuses konkurentsiseaduse eelnõuga edasi liikuma.