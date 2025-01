EL trahvis Eestit konkurentsidirektiivi ülevõtmisega viivitamise eest

Konkurentisdirektiivi ülevõtmise eest määratud 400 000-eurosele trahvile lisaks tuleb maksta 3000 eurot iga päeva eest, mil seda ei suudeta vastu võtta.

Direktiivi vastuvõtmine on veninud poliitilise vaidluse taga, kas eelistada haldus- või väärteomenetlust. Haldusmenetlus teeks rikkumise karistamise konkurentsiameti poolt lihtsamaks, kuid väärteomenetluses saaks inimest karistada alles siis, kui ollakse kindlad tema süüs, selgitas justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

Väärteomenetlust pooldavad õiguskantsler ja ettevõtlusorganisatsioonid, keda nõustab advokaadibüroo Sorainen.

"See tagab parimad põhiõiguste kaitsed, sealhulgas selle, et isik ei peaks ennast ise faktiliselt või otsesõnu süüdi tunnistama. /.../ Haldusmenetluses trahvi määramine või halduskohtu menetluses halduskohtu poolt trahvi määramine ei ole hea. /.../ Haldusorgan ehk konkurentsiamet selles asjas ei peaks saama trahvida, sest selle eelnõu üks eesmärk tundub vahepeal olema see, et saaks hästi kiiresti kõiki, keda vaja karistada," rääkis Soraineni partner Allar Jõks.

Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul võtabki Eesti direktiivi üle väärteomenetlusena ja selleks on koostamisel uus eelnõu.

"Kõige kiirem on jõustada riigikogus veebruaris väärtemenetluse põhine lahendus, mis vastab ilusti direktiivile."

Valitsus on aga seni lähtunud haldusmenetlusest ja vastav eelnõu on juba riigikogus menetluses, ütles riigikogu majanduskomisjoni juht Jaak Aab (SDE).

"Meil konkurents ja järelevalve kahjuks ei toimi ja ma arvan, et selle tagajärjeks on kõrged hinnad nii ettevõtjale kui ka tarbijale nendes valdkondades, kus mõned üksikud ettevõtjad dikteerivad hindu," kommenteeris Aab.

"Trahvi suuruse, mille amet välja pakub, otsustab halduskohus. Ja veel üks asi – justiitsminister räägib, et me tahame tohutult karistada oma ettevõtjad, aga praeguses olukorras me karistame tarbijaid ja neid ettevõtjad, kes ei dikteeri hindu," lisas ta.

Seega on koalitsioonis endiselt erimeelsused ja kuni need ei lahene, paisub trahvisumma edasi.