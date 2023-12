Sõja 661. päev: Ukraina ja Venemaa teatasid vastastikustest droonirünnakutest

Ukraina teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva õhurünnaku Kiievile, milles kasutas Iraani päritolu droone ja erinevaid rakette. Samal aja väitis Venemaa, et lasi Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni.

Oluline laupäeval, 16. detsembril kell 22.01:

- Ukraina teatas suurest õhurünnakust Kiievile;

- Zelenski: Ukraina lasi sel nädalal alla üle 100 Shahed-drooni;

- Ukraina armee: Vene väed keskenduvad Kupjanski vallutamisele;

- Umerov kehutas kohalikke võime rohkem mobilisatsiooni panustama;

- Moskva: Ukraina raketilöögis okupeeritud külale hukkus kaks inimest;

- Venemaa väitel lasi ta Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni;

- Ukraina pani patriarh Kirilli tagaotsitavate nimekirja;

- Ukraina teatel kaotasid Vene väed viimase ööpäevaga 930 sõjaväelast.

Zelenski: Ukraina lasi sel nädalal alla üle 100 Shahed-drooni

Ukraina relvajõud on sel nädalal alla lasknud 112 Vene vägede poolt hävingut külvama saadetud Shahed-droonist 104, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Venemaa alustas talveilmade saabudes rünnakuid Ukraina linnade taristu vastu, kasutades sama taktikat, mida mullu samal ajal, kuigi vähemedukalt.

"Iga hävitatud Shahed tähendab päästetud elusid ja taristut," ütles Zelenski laupäevases telepöördumises.

Viimasel ööl lasid Ukraina kaitsejõud alla 31-st Venemaa saadetud droonist 30.

Zelenski sõnul lasti sel nädalal alla ka ballistilisi rakette. "Patriot, NASAMS, Gepardid ja teised süsteemid, mis on meile liitlaste poolt antud, töötavad täiuslikult," ütles Zelenski.

Venemaa korraldas Kiievile mitmeosalise õhurünnaku

Uudisteagentuuri Reuters teatel kostis laupäeva varahommikul Ukraina pealinnas rida plahvatusi, kui õhutõrjeüksused tulistasid alla Venemaa droone. Plahvatusi oli kosta linna läbiva Dnepri jõe mõlemal kaldal. Ohvrite või tõsiste kahjustuste kohta seni teateid ei ole.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et Vene väed võtsid sihikule kesklinna lähedal asuvad alad. Tema sõnul pidi õhutõrje rünnakute tõrjumiseks tihedat tuld andma Dnepri idakaldal Darnõtski rajoonis ning samuti ka vastaskaldal asuvas ajaloolises Podiliti rajoonis.

Reutersiga rääkinud pealtnägijad teatasid vahetult pärast keskööd toimunud plahvatustest. Järgmise 45 minuti jooksul tabas Kiievi kesklinnade lähedal asuvaid piirkondi uus plahvatuste seeria.

Pealtnägijate sõnul oli õhurünnakusireene kosta Dnepri idakaldal, kuid ka läänekaldal hoiatas politsei valjuhääldite kaudu elanikke õhurünnaku eest.

Võimud hoiatasid võimalike raketirünnakute eest ka pealinna ümbritsevates Kiievi oblasti piirkondades, kus teatati ka plahvatustest.

Õhurünnakuhoiatused jäid kehtima suurel territooriumil, mis ulatub läbi riigi keskpiirkondade.

Ukraina: toimus kombineeritud rünnak

Ukraina õhutõrje esindaja teatel ründas vaenlane ööl vastu laupäeva pealinna Iraani päritolu droonidega Shahed, kuid kasutas ka rakette. Rünnakud toimusid droonirühmade kaupa, lainetena ja eri suundadest, aga Ukraina õhutõrje hävitas kõik vaenlase sihtmärgid, kinnitas Sergei Popko sotsiaalmeedia vahendusel.

Ta lisas ka, et linnas õhutõrjetule ja allakukkunud rusude tagajärjel keegi viga ei saanud.

Õhutõrje juht märkis, et see on kuu algusest alates kuues sarnane õhurünnak Kiievile.

"Kasutatud relvade järgi otsustades tundus vaenlane olevat naasnud 2023. aasta maikuu taktika juurde. Siis venelased pidevalt vahetasid ja kombineerisid pidevalt õhurünnakutes kasutatavate relvade liike. Sama stsenaarium oli kasutusel ka detsembri esimesel poolel. Vene väed kasutasid korraga droone, strateegilistelt pommitajatelt lastavaid tiibraketti, lühimaa ballistilisi rakette Iskander ja lennukitelt lastavaid hüperhelikiirusega ballistilisi rakette Kinzhal, mis saadeti teele lainetena.

Umerov kehutas kohalikke võime rohkem mobilisatsiooni panustama

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov kutsus üles kohalikke võime rohkem panustama mobilisatsiooni. Umerovi sõnul on igasugune koostöö kohalike võimudega, sealhulgas spetsialistide värbamine armeesse, vajalik.

"Me peame muutma lähenemist, kuidas me valmistame armeekõlbulikke isikuid ette sõjaväeteenistuseks ja tsiviilisikuid vastupanuvõitluseks. Kõik meie inimesed peavad olema treenitud ja valmis," lausus Umerov.

Umerovi sõnul on vaja rohkem tegelda kaitserajatiste püstitamisega, millega Ukraina hiljuti alustas, kuid märksa hiljem, kui Vene okupandid seda tegid.

Moskva: Ukraina raketilöögis okupeeritud külale hukkus kaks inimest

Ukraina raketilöögis Venemaa poolt okupeeritud külale Ukraina lõunaosas sai surma kaks inimest, teatasid laupäeval Hersoni oblasti okupatsioonivõimud.

Vene väe väitel tabas rakett Nova Majatška küla umbes 70 kilomeetri kaugusel Hersoni linnast.

"Surma sai kaks tsiviilelanikku. Veel kaks said haavata," ütles Moskva määratud ametnik Vladimir Saldo.

Tema väitel olevat USA-s toodetud HIMARS-i rakett tabanud küla humanitaarabi tarnimise ajal.

Teised Kiievi poolt tulistatud raketid tulistati alla, ütles ta.

Ukraina armee: Vene väed keskenduvad Kupjanski vallutamisele

Venemaa on aina rohkem jõude suunamas Harkivi oblastis asuva Kupjanski linna vallutamisele, viies alale pataljoni reserve, ütles Ukraina armee pressiesindaja Volodõmõr Fito.

Kupjansk vabastati Ukraina vägede poolt mullu septembris, kuid Vene väed on üritanud seda sest saati tagasi vallutada, sest tegu on Vene okupatsioonivägede jaoks olulise logistikakeskusega.

Fito sõnul on Venemaa suunanud märkimisväärse hulga tehnikat ja vägesid Kupjanski ründamisele. Tehnikat kaitstakse rohkem kui elavjõudu, lisas Fito.

Ukraina sõjaväelased Saksa päritolu õhutõrjesoomukil Gepard, mida kasutatakse droonide allatulistamiseks. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Venemaa: õhutõrje lasi Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval 26 Ukraina relvajõudude väljalastud drooni hävitamisest okupeeritud Krimmi kohal.

Vene sõjaväe teatel suudeti reede õhtul kella poole üheksa ja üheteistkümne vahel ära hoida Ukraina droonide massiline rünnak objektidele Krimmis.

"Venemaa õhutõrjesüsteemid hävitasid Krimmi poolsaare kohal 26 Ukraina mehitamata õhusõidukit," seisis Venemaa kaitseministeeriumi avalduses.

Ukraina pani patriarh Kirilli tagaotsitavate nimekirja

Ukraina võimud lisasid Venemaa õigeusu kiriku juhi patriarh Kirilli oma tagaotsitavate nimekirja.

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi, kodanikunimega Vladimir Gundjajevit süüdistatakse Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumises, relvastatud agressiooni õigustamises ning agressiivse sõja kavandamises ja ettevalmistamises, teatas Ukraina siseministeerium.

Kui usujuht Ukraina territooriumile tuleb, võetakse ta vahi alla, märkis ministeerium oma leheküljel.

Ukraina julgeolekuteenistus on koos peaprokuratuuriga kogunud tõendeid Kirilli vastu, kes on "Venemaa kõrgeima sõjalise ja poliitilise juhtkonna siseringi liige ja... üks esimesi, kes toetas avalikult täiemahulist sõda Ukraina vastu".

Ukraina on valdavalt õigeusklik riik, mis aga kiirendas pärast sõja algust oma püüdlusi katkestada sidemed kõigi Venemaaga seotud õigeusu institutsioonidega.

Oktoobris hääletasid Ukraina seadusandjad Moskvaga seotud Ukraina õigeusu kiriku keelustamise poolt, süüdistades selle vaimulikke koostöös Venemaaga.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 900 sõduri

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 344 820 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 5720 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 10 667 (+13);

- suurtükisüsteemid 8100 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 920 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6238 (+12);

- tiibraketid 1609 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 710 (+11);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1190 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.