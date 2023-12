Ukraina ja Venemaa teatasid vastastikustest droonirünnakutest

Ukraina teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva õhurünnaku Kiievile, milles kasutas Iraani päritolu droone ja erinevaid rakette. Samal aja väitis Venemaa, et lasi Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni.

Oluline laupäeval, 16. detsembril kell 7.55:

- Ukraina teatas suurest õhurünnakust Kiievile;

- Venemaa väitel lasi ta Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni;

- Ukraina pani patriarh Kirilli tagaotsitavate nimekirja;

Venemaa korraldas Kiievile mitmeosalise õhurünnaku

Uudisteagentuuri Reuters teatel kostis laupäeva varahommikul Ukraina pealinnas rida plahvatusi, kui õhutõrjeüksused tulistasid alla Venemaa droone. Plahvatusi oli kosta linna läbiva Dnepri jõe mõlemal kaldal. Ohvrite või tõsiste kahjustuste kohta seni teateid ei ole.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et Vene väed võtsid sihikule kesklinna lähedal asuvad alad. Tema sõnul pidi õhutõrje rünnakute tõrjumiseks tihedat tuld andma Dnepri idakaldal Darnõtski rajoonis ning samuti ka vastaskaldal asuvas ajaloolises Podiliti rajoonis.

Reutersiga rääkinud pealtnägijad teatasid vahetult pärast keskööd toimunud plahvatustest. Järgmise 45 minuti jooksul tabas Kiievi kesklinnade lähedal asuvaid piirkondi uus plahvatuste seeria.

Pealtnägijate sõnul oli õhurünnakusireene kosta Dnepri idakaldal, kuid ka läänekaldal hoiatas politsei valjuhääldite kaudu elanikke õhurünnaku eest.

Võimud hoiatasid võimalike raketirünnakute eest ka pealinna ümbritsevates Kiievi oblasti piirkondades, kus teatati ka plahvatustest.

Õhurünnakuhoiatused jäid kehtima suurel territooriumil, mis ulatub läbi riigi keskpiirkondade.

Ukraina: toimus kombineeritud rünnak

Ukraina õhutõrje esindaja teatel ründas vaenlane ööl vastu laupäeva pealinna Iraani päritolu droonidega Shahed, kuid kasutas ka rakette. Rünnakud toimusid droonirühmade kaupa, lainetena ja eri suundadest, aga Ukraina õhutõrje hävitas kõik vaenlase sihtmärgid, kinnitas Sergei Popko sotsiaalmeedia vahendusel.

Ta lisas ka, et linnas õhutõrjetule ja allakukkunud rusude tagajärjel keegi viga ei saanud.

Õhutõrje juht märkis, et see on kuu algusest alates kuues sarnane õhurünnak Kiievile.

"Kasutatud relvade järgi otsustades tundus vaenlane olevat naasnud 2023. aasta maikuu taktika juurde. Siis venelased pidevalt vahetasid ja kombineerisid pidevalt õhurünnakutes kasutatavate relvade liike. Sama stsenaarium oli kasutusel ka detsembri esimesel poolel. Vene väed kasutasid korraga droone, strateegilistelt pommitajatelt lastavaid tiibraketti, lühimaa ballistilisi rakette Iskander ja lennukitelt lastavaid hüperhelikiirusega ballistilisi rakette Kinzhal, mis saadeti teele lainetena.

Venemaa: õhutõrje lasi Krimmi kohal alla 26 Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval 26 Ukraina relvajõudude väljalastud drooni hävitamisest okupeeritud Krimmi kohal.

Vene sõjaväe teatel suudeti reede õhtul kella poole üheksa ja üheteistkümne vahel ära hoida Ukraina droonide massiline rünnak objektidele Krimmis.

"Venemaa õhutõrjesüsteemid hävitasid Krimmi poolsaare kohal 26 Ukraina mehitamata õhusõidukit," seisis Venemaa kaitseministeeriumi avalduses.

Ukraina pani patriarh Kirilli tagaotsitavate nimekirja

Ukraina võimud lisasid Venemaa õigeusu kiriku juhi patriarh Kirilli oma tagaotsitavate nimekirja.

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi, kodanikunimega Vladimir Gundjajevit süüdistatakse Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumises, relvastatud agressiooni õigustamises ning agressiivse sõja kavandamises ja ettevalmistamises, teatas Ukraina siseministeerium.

Kui usujuht Ukraina territooriumile tuleb, võetakse ta vahi alla, märkis ministeerium oma leheküljel.

Ukraina julgeolekuteenistus on koos peaprokuratuuriga kogunud tõendeid Kirilli vastu, kes on "Venemaa kõrgeima sõjalise ja poliitilise juhtkonna siseringi liige ja... üks esimesi, kes toetas avalikult täiemahulist sõda Ukraina vastu".

Ukraina on valdavalt õigeusklik riik, mis aga kiirendas pärast sõja algust oma püüdlusi katkestada sidemed kõigi Venemaaga seotud õigeusu institutsioonidega.

Oktoobris hääletasid Ukraina seadusandjad Moskvaga seotud Ukraina õigeusu kiriku keelustamise poolt, süüdistades selle vaimulikke koostöös Venemaaga.