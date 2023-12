Läti kiitis kallinenud Rail Balticu projekti heaks

Hiljuti selgus, et Rail Balticu (RB) raudteeühenduse Läti osa ehitus läheb kallimaks ning hakkab maksma vähemalt 3,7 miljardit eurot. Läti valitsus arutas projekti edasise elluviimise lepingu sõlmimist ning andis teisipäeval sellele rohelise tule.

Valitsus andis loa peatrassi hankelepingu sõlmimiseks, hanke summa on 3,7 miljardit eurot. Leping hõlmab raudtee ehitust Riiast põhja ja lõunasse, samuti raudteelõiku, mis ühendab Riia linna ja lennujaama, vahendas LSM.

Esimesteks ehitustöödeks kulub 165 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Lepingu sõlmimisel võtab Läti eelarvelised kohustused enda kanda vaid esimese vooru ehitustööde osas, mille jaoks on rahastus juba tagatud.

Iga järgmise etapi jaoks tuleb hankida uus valitsuse luba ning ehitustööde etapid tellitakse vastavalt rahastuse olemasolule.

"See juhtub alles siis, kui on saadud ehitusload, kinnistud ostetud ning kui on olemas kindlus raha olemasolus," ütles transpordiminister Kaspars Briškens.

Balti riikide raudteeprojekt pidi alguses maksma 5,8 miljardit eurot, kuid projekt läheb kallimaks, kui varem prognoositi. Kõige uuem RB ehitusmaksumuse hinnang on 7,8 miljardit eurot. See kulu hõlmab ainult peatrassi ehitust. EL otsustas 2022. aastal katta kuni 85 protsenti kallinenud Rail Balticu projekti maksumusest.

Rail Balticu projekt hõlmab Euroopa rööpmelaiusega raudteeliini ehitamist Tallinnast Leedu-Poola piirini, ühendades Baltimaad raudteega ülejäänud Euroopaga. Rail Balticu järkjärguline avamine on kavas aastatel 2028–2030.