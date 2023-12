EL jõudis kokkuleppeni reformida ühenduse migratsiooniseadusi

Reform näeb ette muuhulgas ka kiiremat ebaseaduslike saabujate menetlemist, piirialadel kinnipidamiskeskuste loomist, asüülitaotluse tagasi lükatute kiirendatud korras maalt välja saatmist ja solidaarsusmehhanismi rakendamist, mis võtaks suurema surve ära Euroopa lõunapoolsetelt riikidelt.

"Saavutati poiitiline kokkulepe EL-i uues migratsiooni- ja asüülipakti viies punktis," märkis EL-i eesistujana pikki läbirääkimisi juhatanud Hispaania sotsiaalmeediaplatvormil X.

"See on olnud pikk tee. Aga me jõudsime kohale," ütles Schinas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et "migratsioon on Euroopa ühine väljakutse – tänane otsus lubab meil sellele üheskoos vastata".

Kokkuleppe peavad ametlikult heaks kiitma veel EL-i 27 liikmesriiki ühendav Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament.

Saksamaa tervitas kolmapäeval Euroopa Liidu migratsiooniseaduste reformimise kokkulepet, mis Berliini sõnul tagab uue asüülisüsteemi õiglase ja korrakohase rakendamise.

"Kokkulepet Euroopa ühtses asüülisüsteemis oli juba ammu hädasti vaja," ütles välisminister Annalena Baerbock.

Muudatustega, mille aluseks on kolme aasta eest esitatud ettepanekud, jääb kehtima senine põhimõte, et esimene EL-i riik, kuhu asüülitatoleja siseneb, vastutab tema eest.

Aitamaks Vahemere riike Itaaliat, Kreekat ja Maltat, kuhu saabub väga palju migrante, kehtestatakse kohustuslik solidaarsusmehhanism.

See tähendab teatud arvu migrantide ümberpaigutamist teistesse EL-i riikidesse. Kui nood keelduvad migrante vastu võtmast, võivad nad end vabaks osta finants- või ainelise panusega riikidele, kes neid võtavad.

Kavandatava reformiga püütakse kiirendada asüülitaotlejate sõelumist.

Kavas on ka "tulvavastus", mis tähendab, et väga suure rändevoo korral nagu 2015.-16. aastal, kui EL-i saabus üle kahe miljoni asüülitaotleja, on võimalik varjupaigataotlejate kaitset vähendada.

EL-i on sel aastal tulnud eelmistest rohkem ebaseaduslikke migrante ja varjupaigataotlejaid.

Piiriagentuur Frontex on registreerinud selle aasta esimese 11 kuuga üle 355 000 ebaseadusliku piiriületuse EL-i, mis on 17 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.