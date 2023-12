Starmer kohtus Eestis kaitseministeeriumi juhtidega

"Saame kinnitada, et kaitseminister Hanno Pevkuril ja kantsler Kusti Salmil oli Briti leiboristide esimehe Keir Starmeriga mitteametlik kohtumine, samuti külastab ta Tapa sõjaväelinnakut," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Roland Murof neljapäeval ERR-ile.

Starmer ütles ERR-ile antud intervjuus, et ta tuli Eestisse, et kohtuda siin paiknevate Briti vägedega ja tänada neid raske töö eest, aga ühtlasi ka selleks, et kinnitada leiboristide pühendumust NATO-le ja meenutada kõigile, et Venemaa jääb väga suureks ja püsivaks ohuks, eriti eelolevail aastail.

Leiboristide juht rõhutas, kui tähtis on, et Venemaa saaks sõjas lüüa.

"Me ei saa seda lubada, et Venemaa agressioon oleks edukas. Seepärast on Ukraina võitlus võitlus meie kõikide eest - Eesti, Euroopa, Suurbritannia eest," lausus ta ja lisas, et Ukrainale tuleb anda varustust, aga kindlasti ka väljaõpet ja ta on uhke, et britid on saanud koolitada eesliinil võitlevaid ukrainlasi.

Starmeri sõnul ei tohi selles konfliktis Ukraina toetamisest kunagi loobuda ja koos NATO liitlastega tuleb pingutada, et aidata neid varustusega nii palju kui võimalik.

Ta ütles, et kui Suurbritannias peaks pärast järgmise aasta üldvalimisi valitsus vahetuma, ei tähenda see, et toetus Eestile väheneks.

"Ma tagan, et meie väed on Eestis kohal," lubas ta ja kinnitas leiboristide vankumatut toetust briti sõdurite Tapal paiknemisele.

Starmeri kohtumist Läänemetsaga takistas tihe päevakava

Sotsiaaldemokraatide esindaja tõdes, et kuna nii Läänemetsa kui Starmeri päevakavad on väga tihedad, siis ei olnud võimalik neljapäeval nende kohtumist korraldada.

"Olulise aja Starmeri siinviibitud ajast võttis tema visiit Tapale (kus asuvad NATO lahingugrupi koosseisus teenivad Briti sõdurid – toim.) ning sealt naastes peab ta juba edasi lendama," märkis Läänemetsa nõunik Vootele Päi.

Küll aga kohtusid Starmer ja Läänemets 2022. aasta märtsis, kui Briti parteijuht Tallinnas käis, lisas Päi.

Siis tehtud ühisavalduses rõhutasid Läänemets ja Starmer vajadust seista vastu Vene agressioonile ning tõid esile, et ühiskonnad suudavad kriisidega paremini toime tulla, kui on solidaarsemad.

"Loomulikult toimub erakondade tasandil ka jooksev kontakt ja mõttevahetus, sest väljakutsed on paljuski sarnased vaatamata sellele, et Ühendkuningriik ei ole enam EL-i liige. Alustades piiriturvalisusest ja illegaalsest rändest lõpetades inimeste toimetulekuga tänases majanduslikus ebakindluses ja muidugi ka ettevõtete konkurentsivõime ning riigi roll ja võimalused selle toetamisel," ütles Päi.

Briti ajaleht The Times teatas neljapäeval Starmeri visiidist Eestisse ning vahendas tema sõnu, et lääs peab jätkama Ukraina toetamist ning Venemaa kujutab endast otsest ohtu Suurbritannia julgeolekule.

Starmerit saadab tema visiidil Eestisse Briti varikaitseminister John Healey. Ka Healey lubas, et leiboristid jätkavad Ukraina toetamist. Healey lubas ka, et London jätkab selliste NATO liitlaste nagu Eesti abistamist.