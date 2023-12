Eesti Raudtee piirab tehnilise vea tõttu 39 ülesõidul rongide kiirust

Uuest aastast tuleb rongisõitjatel senisest enam aega varuda, sest Tapa-Narva ja Tapa-Tartu, aga ka Tartu-Valga liinidel tuleb rongidel õnnetuste vältimiseks ülesõidukohale lähenedes tublisti hoogu maha võtta.

Rongi ja rööbaste vaheline ühilduvus peab olema pidev, kuid seni tuvastamata vea tõttu katkeb see seitsmeks kuni 10 sekundiks.

"Muidu probleemikohta ei olegi, aga see probleem avaldub raudteeülesõidukohtadel. Kui ülesõidufoorid on tööle rakendunud, kui lähenemispiirkonnas tekib taristu ja rongi vahel lühiajaline katkestus, siis ülesõidukohal võivad foorituled korraks kustuda. Sellel hetkel kui mõni sõiduk peaks lähenema, siis võib juhtuda, et sõidukijuht saab vale signaali," rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Just nii juhtus tänavu 9. novembril, kui autojuht sõitis Lääne-Virumaal Kabalas sõiduautoga rongile ette. Õnneks oli tegu n-ö plekimõlkimisega. Teine samasugune olukord oli 2022. aasta kevadel Tartus Ropka ülesõidul, kui põrkasid kokku reisirong ja veok.

"Nende juhtumite analüüsis oleme leidnud kokkulangevuse, kus raudteeülesõit ei registreeri adekvaatselt rongi saabumist ülesõiduni ja selle tõttu ei pruugi aktiveeruda ei foorid ega tõkkepuud," rääkis TTJA raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

Eesti Raudteel on nüüd juuni lõpuni aega, et rikke põhjus kindlaks teha. Kui praegu on lubatud maksimumkiirus raudteel 120 km/h, siis nüüd piiratakse ülesõidukohal kiirust 60 km/h.

"See on osapoolte vahel hinnanguna piisav sõidukiirus, millega vedurijuht suudab reageerida aegsasti ja rongiga pidama jääda," sõnas Pallu.

Kiirusepiirangute kehtestamine tähendab sõiduaja pikenemist. Tallinnast Narva sõidab rong alates 2. jaanuarist üheksa kuni 15 minutit kauem, Tallinnast Tartusse aga kaks kuni üheksa minutit kauem, sõltuvalt väljumisest.

"Meil on üheteelised jaamavahed Narva suunal ja Tartu-Valga suunal. Sinna mahub korraga vastassuunas sõitma ainult üks rong. Kui nüüd väljumised ja saabumised muutuvad, siis neid ronge tuleb natukene teistmoodi sinna kombineerida, mõni rong peab teise mööda laskma jaamas," ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Nii Elron, TTJA kui Eesti Raudtee rõhutavad, et taristurikkest hoolimata peab juht raudteed ületades olema eriti tähelepanelik ning veenduma ohutuses.