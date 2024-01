Tartu õpetajad lükkasid linnaga kollektiivlepingu sõlmimise edasi

Kui veel detsembri lõpus rääkis Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave, et põhimõttelised kokkulepped läbirääkijate vahel on saavutatud ja allakirjutamise päev kokku lepitud 5. jaanuarile, siis kolmapäeval selgus, et Tartu haridustöötajad siiski lepingut ei allkirjasta.

"On punkte, mis vajavad veel arutelu. Arutelu jäi meil kuidagi pooleli ja me tahame jaanuaris seda veel jätkata. Nii toorelt ei saa me kollektiivlepingut veel allkirjastada, " ütles Tartu maakonna haridustöötajate ametiühingu juht Tiiu Laan.

Raave on varem öelnud, et viimane vaidlusküsimus oli, millised pere- ja tööelu ühitamist võimaldavad lisasoodustused ja mis mahus on mõistlik leppida kokku ülelinnaliselt kollektiivlepinguga ning mida haridusasutused ise oma töökorralduse reeglites peaksid ette nägema.

Allkirjastamise võimalik aeg oleneb linnavalitsuse vastutulelikkusest, aga on prognoosimatu, ütles Laan. "Me alustame protsessi - mõlemad pooled peavad tegema kompromisse või siis mitte," sõnas Laan.

Kui kollektiivleping Tartu linnaga saab haridustöötajatel sõlmitud, siis ei või Tartu haridustöötajad osaleda 22. jaanuarile kavandatud haridustöötajate üldstreigis, vaid ainult kolmepäevases toetusstreigis. Samas on Tartu linna kui tööandja ootus, et haridustöötajad osaleksid toetusstreigis vaid ühe päeva.

"Seaduses on lubatud toetusstreik kuni kolm päeva ja me ei näe mingit põhjust, et me peaksime kollektiivlepingus selle fikseerima ühepäevaseks. Kui seadus näeb niimoodi ette, siis me ei saa seda kahandada ega vähendada," ütles Laan.

Tartu linnas on 30 munitsipaallasteaeda ja 31 üldhariduskooli, millest 22 on munitsipaalkoolid. Praeguse seisuga töötab Tartu üldhariduskoolides ligi 2300 õpetajat.